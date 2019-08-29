 Зеленский прибыл в Раду на торжественное заседание

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Раде также присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

В ложе правительства находятся члены Кабмина во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ожидается, что глава государства выступит с посланием.

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Как сообщалось, в Верховной Раде началось торжественное заседание для принятия присяги новоизбранными депутатами.

После этого должно начаться первое заседание первой сессии ВР IX созыва.