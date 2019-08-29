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 Политика Украины
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 Зеленский прибыл в Раду на торжественное заседание

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Раде также присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

В ложе правительства находятся члены Кабмина во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ожидается, что глава государства выступит с посланием.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Первое заседание новой Верховной Рады. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщалось, в Верховной Раде началось торжественное заседание для принятия присяги новоизбранными депутатами.

После этого должно начаться первое заседание первой сессии ВР IX созыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3145224
 
 
 Топ комментарии
 
Он вчера уже все распоряжения дал. Сегодня смотрит под водочку и корочку.
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Наушник этому имбицилу бумажку заменяет.
Не в смысле подтереться, а шоб простые короткие предложения не читать по бумажке.
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Т.е. ЗЕлупа Каломойского место пустое. Так никто и не сомневался.
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шоб рулити, треба щоб голова не з дупи Коломойського росла
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Не возбуждайся ,а то порох тебе в штаны наложит.
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После Добкиных этим нариком в ВР уже никого не удивить.
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а как ты думаешь, может "рулыты" 151 см, которого с первого класса опускали каждый день, на каждой переменке писали в портфель, которое до 8 класса выходило во двор только с мамкой под ручку, которое и в 20 лет после захода солнца сидела дома, и пробиралось окраинами, что бы не выгрести. которое сегодня только с 3 автобусами НГ, и постоянно в бронежилетке. которое дрожит от любого шороха, и по каждому поводу кидается кому то позвонить, пожаловаться. твой кумир?
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нет, с собой привез, в 23-м автомобиле эскорта.
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Он вчера уже все распоряжения дал. Сегодня смотрит под водочку и корочку.
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у Зе наушник в ухе...
Игорь Валерьевич с ним разговаривает все время...
Так что спок...
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Наушник этому имбицилу бумажку заменяет.
Не в смысле подтереться, а шоб простые короткие предложения не читать по бумажке.
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Подробности тематики разговора Трамп- Болтон. Неудовольствие Трампа связано с отсутствием со стороны Зеленского прямых и точных гарантий блокировки продажи "Мотор_Сичи" Китаю. Это может иметь весьма негативные последствия для Зеленского. и Украины. Насколько негативные - мы увидим 1 сентября в Варшаве. Единственное что можно сказать, отстранение МИДа от иностранных дел и выполнение этих функций структурами ОПУ дало провальные результаты. Поздним вечером Болтон звонил Порошенко. Говорили минут 20. О чем - мы не знаем.(с)
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Да ты прям везде вхож и везде побывал , раз так досконально все знаешь кто о чем говорил ?
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Этот бесславный ублюдок Коломойского таки плохо кончит.
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влажные мечты петиных порохоботов...
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ПЗДЦ! есть приматы для которых кинувший родину на 6,5 млрд$ -авторитет, кидаются защищать. что в башке, ЗЕбилло!
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И вот так практически все. И очень зря.

За 100 дней Коломойский получил рычаги и преференции практически во всех сферах экономики. Власть уже узурпирована им практически полностью.

Чем дольше мы будем чесаться, тем труднее будет это остановить.
Причем я говорю не о мирных акциях с позитивными студентиками, шариками и флажками, а о быстрой физической ликвидации всех агентов влияния Бени, включая его самого.
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Олигархическая мафия во главе с коломойским пытается сорвать джекпот - распродать земли с лохами.выбивают все фигуры по д видом все новое-посадка свинарчука будет?
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Для рапродажи предприятий и земель протянули зеленого зе. Петю ганяют за то что отключал их от кормушки и претягивал все на себя.
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Идет ************* зе по всем фронтам включая макрона с немецкой борзой
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зицпрезидент приехал посмотреть на зицдепутатов
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ПРИБЫЛ В БРОНЕЖИЛЕТЕ, как на Ходу Позорища? Зеленський прибув у Раду на урочисте засідання - Цензор.НЕТ 1166
С 7 утра и до 8.45 гулял в Мариининском. Такого количества ментов не видел очень давно. Аватозаки прибыли. Кого или чего боиться чмо, которое утверждает, что его поддержало 73% населения?
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А это символично ,что Зе при гимне Украины держит ладонь между сердцем и желудком?
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А чому "Петр Порошенко"? У нас згідно нового закону імена вже не замінюються російським аналогом при перекладі. Пишіть вже "Петро".
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На урочисте засідання прийшов без краватки.
Це Порошенко поцупив.
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