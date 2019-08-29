 Зеленский прибыл в Раду на торжественное заседание

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Раде также присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.
В ложе правительства находятся члены Кабмина во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Ожидается, что глава государства выступит с посланием.
Как сообщалось, в Верховной Раде началось торжественное заседание для принятия присяги новоизбранными депутатами.
После этого должно начаться первое заседание первой сессии ВР IX созыва.
Игорь Валерьевич с ним разговаривает все время...
Так что спок...
Не в смысле подтереться, а шоб простые короткие предложения не читать по бумажке.
За 100 дней Коломойский получил рычаги и преференции практически во всех сферах экономики. Власть уже узурпирована им практически полностью.
Чем дольше мы будем чесаться, тем труднее будет это остановить.
Причем я говорю не о мирных акциях с позитивными студентиками, шариками и флажками, а о быстрой физической ликвидации всех агентов влияния Бени, включая его самого.
С 7 утра и до 8.45 гулял в Мариининском. Такого количества ментов не видел очень давно. Аватозаки прибыли. Кого или чего боиться чмо, которое утверждает, что его поддержало 73% населения?
Це Порошенко поцупив.