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Все про:ВР (23363) присяга (148) Иоффе (3)

 Нардепы Верховной Рады 9 созыва приняли присягу. ВИДЕО

Сегодня, 29 августа, на торжественном заседании Верховной Рады нового созыва новоизбранные народные депутаты приняли присягу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе торжественного заседания Верховной Рады 9 созыва народные депутаты приняли присягу. К присяге нардепов привел самый старший нардеп Юлий Иоффе.

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После прочтения текста присяги хор исполнил Молитву за Украину.

Затем спикер ВР предыдущего созыва Андрей Парубий объявил перерыв в заседании до 13 часов для подписания народными депутатами текста присяги, получения нагрудного знака нардепа.

Также за это время народные депутаты должны будут зарегистрироваться для участия в первом пленарном заседании Верховной Рады нового созыва, которое должно будет начаться в 13.00.

После этого Парубий закрыл торжественное заседание ВР 9 созыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3145223
 
 
 Топ комментарии
 
Если к пете, то бессмысленно.
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Общая особенность ЗЕбилов, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, а главным движущим чувством являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.
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В общем, Украину захватила, на законных основаниях, зеленая напасть. Выживет страна после такого?
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и всё таки как страшно....Пётр Алексеич! не подведи!!...Верим!!
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а ему как страшно, ті не представляешь...
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Ты это серьёзно ? Нардепи Верховної Ради 9 скликання склали присягу - Цензор.НЕТ 7360
Порох ездил в прифронтовой Мариуполь, когда Грады летели. В сопровождении всего трёх автоматчиков.
Ты в такой ситуации весь город своим сероводородом заполнил бы.
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один из єтих трьох автоматчиков біл ті?
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.... и с ТТ в портянке, это когда по по нашим позициям сразу переставали стрелять, ты про те смелые поездки парашенки??
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Начинать работу вр с присяги - плохая примета!
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Особенно,если жоппоблоковский старый подонок иоффе еще присягу и зачитывает.
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та там уже не поймешь чей он, какой "блоковский", такое ощущение, што его в Раде зачали))
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Аж страшно слухати, що очікує зелень від староновообраних Зебенів, як на мене, то спочатку зупинять колесо історії , а потім будуть розкручувати взад (саме взад, а не назад)... Дай Боже, щоб я помилявся...
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Выбрав ВР в таком составе, граждане сами отказались от возможности иметь свою страну, уникальные люди, очень жаль. Слава Украине!
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што, ваши "десятники" боятся показать прессе как ваши гаврики по проходам в зале под куполом в квача играют на радостях??))
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Теперь ждемс новых решений... Повышение зарплат депутатов, льготы на проживание, новые машины... одним словом обновление кошториса на содержание нового зоопарка.
По традиции это следует сразу после принятия присяги, а традиции у нас соблюдаются как нигде...
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