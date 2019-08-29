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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На места новых депутатов в Раде разложили газеты с изображениями матерей, чьи дети погибли сражаясь за независимость Украины. ФОТОрепортаж

Народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" разложили на рабочие места новоизбранных депутатов главный экземпляр газеты "Зеркало недели" ко Дню Независимости с фотографиями матерей, отдавших своих детей государству

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Первый день нового созыва начали с единомышленниками Иванной Климпуш-Цинцадзе, Олегом Синюткой, Владимиром Арьевым, Софией Фединой, Николаем Величковичем, Викторией Сюмар, Ростиславом Павленко, Михаилом Бондарем с того, что разложили на рабочие места новоизбранных депутатов главный экземпляр "Дзеркало Тижня - Зеркало Недели" ко Дню Независимости с фотографиями матерей, отдавших самое дорогое государству", - говорится в сообщении.

"Мы уверены, что это должно напоминать всем народным избранникам об обязательствах и ответственности. О тех, красных линиях, которые нельзя переходить. О служении государству", - подытожила Фриз.

В свою очередь новоизбранный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин на своей странице в сети Facebook пишет: "Чтобы понять цену независимости надо смотреть правде в глаза. Спасибо коллегам из "Зеркала недели". Те, кто этого не читал и не видел, - настоятельно рекомендую. Особенно в этот день, день памяти павших".

На места новых депутатов в Раде разложили газеты с изображениями матерей, чьи дети погибли сражаясь за независимость Украины 01На места новых депутатов в Раде разложили газеты с изображениями матерей, чьи дети погибли сражаясь за независимость Украины 02
На места новых депутатов в Раде разложили газеты с изображениями матерей, чьи дети погибли сражаясь за независимость Украины 03
На места новых депутатов в Раде разложили газеты с изображениями матерей, чьи дети погибли сражаясь за независимость Украины 04
На места новых депутатов в Раде разложили газеты с изображениями матерей, чьи дети погибли сражаясь за независимость Украины 05

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Источник: https://censor.net.ua/n3145222
 
   
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Петру Олексійовичу покласти як мінімум 10 екземплярів.
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в АП Петра Олексеевича весели фото войнов, в охфисе Вовки Зеленского весят картинки с ларьками шаурмы.
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дешевые понты от людей мародеривших на всем и везде))
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А что только пепа может удерживать скупую слезу?
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Какие же циничные твари! фу, гадость
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Та да, главный ПЕС с ****** крутил "кручу, верчу, минским договорняком обмануть хочу", а виновны вновь избранные депутаты
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Это неинтересно "слугам народа".
Вот если бы были разложены инструкции: как ещё повысить доходы Коломойского, тогда был бы ажиотаж.
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Слугам урода будет чем задницу вытереть, если в сортире бумажки не найдется.
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Безробітним Зе-петеушника і Зе-безрпобітним випускникам трускавецької школи сєтєвого маркетинга то не сподобається бо це нагадування про їхню капітулянтську і колаборантську політику їхнього босса щодо вбивць наших воїнів під Іловайськом
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А на месте ЭС надо было разложить фото пап гладковских.
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Фриз-притормаживания в играх, когда картинка на экране замирает, а потом сменяется следующей, с пропуском тех действий, которые произошли в промежуток между ними. Говорящая фамилия у неё.
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чем в более полной мере приходит осознание, что есть *********, тем больше начинает разрывать пороховату. и не только на "цензоре". правда количество пороховаты резко сократилось, это да.
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