EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  156  5
Материалы по теме:
Все про:Вакарчук (248) ВР (23363) коалиция (3725)

 Никто к нам не обращался, - Вакарчук о коалиции со "Слугой народа"

Партия "Слуга народа" не предлагала партии "Голос" создать парламентскую коалицию.

Об этом заявил журналистам избранный нардеп, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук 29 августа в Киеве перед первым заседанием Верховной Рады нового созыва, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Отвечая на вопрос, предлагали ли представители "Слуги народа" создать коалицию с его партией, он сказал: "Нет, никто к нам не обращался".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подготовительная группа сократила до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова, который должен возглавить Шуфрич

При этом Вакарчук отметил, что повестка дня заседания Рады сформирована, депутаты должны в том числе рассмотреть законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Он добавил, что будущие парламентарии готовы сегодня работать "столько, сколько потребуется". 

Источник: https://censor.net.ua/n3145219
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
До тебе, Славку, ні, а от до твоїх депутатів - так. Слугам теж прислуга потрібна. Особливо, коли хочеться зґвалтувати Конституцію.
 показать весь комментарий
 
 
абсолютная власть еще не кого и не когда не делали лучше - это как медленный яд мозга - включение режима - бог
 показать весь комментарий
 
Ну если тебе не предлагали, тогда не стоит и рыпаться, как прошлый раз, иди лучше пой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх