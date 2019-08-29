EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  439  9
Материалы по теме:
Все про:ВР (23363) комитет (411) свобода слова (991)

 Подготовительная группа сократила до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова, который должен возглавить Шуфрич

Депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва уточнила руководящие составы парламентских комитетов - регламентного и по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Участники группы поддержали кандидатуры Юрия Киселя на должность руководителя комитета по вопросам транспорта, а Сергея Кальченко - на должность главы регламентного комитета. Оба они избраны от партии "Слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова, который должен возглавить Шуфрич

Группа также уменьшила с семи до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова: один от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и четыре от "Слуги народа".

Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. В знак протеста, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова

Источник: https://censor.net.ua/n3145214
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
рыги и зебилы - вот вам и коолиция - факт - а вы зебилы не верили - мы же тут писали шо так будет
 показать весь комментарий
 
 
Так они искренне верят, шо Коломойскому нужна борьба с коррупцией и олигархами. Подготовительная группа сократила до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова, который должен возглавить Шуфрич - Цензор.НЕТ 4740
Шо ты от них после этого хочешь?
 показать весь комментарий
 
 
в следущий раз зеленку на лоб............ покойникам.....
 показать весь комментарий
 
 
Тобто торги таки були, Шуфричу комітет пообіцяли і ніякі демарші "Батьківщини", "Голосу", чи ЄС до уваги не беруться. Люцифер буде головою комітету по оцінці набожності. Зебенята, ви це зробили. Вам вдалося неможливе. Тьху!!
 показать весь комментарий
 
 
Усе свои.
Теперь шухрич напару с мендель будут рассказывать как ВСУ обстреливают мирных лугандонцев.
 показать весь комментарий
 
 
И про то, как барыжная власть хотела утаить распятие православного младенца...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх