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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) неприкосновенность (906) Стефанчук Руслан (71)

 Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук. ВИДЕО

Верховная Рада сегодня, 29 августа, попытается рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом заявил журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук ("Слуга народа"), передает кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мы надеемся, что Верховная Рада поддержит все кадровые решения: и правительство, и Генеральный прокурор, и СБУ. Также мы будем пытаться провести в первый же день регистрацию наиболее важных инициатив и дать им толчок для того, чтобы в ближайшее время все, что мы пообещали воплотилось в жизнь. Кроме того, мы проголосовали за вынесение на повестку дня на голосование законопроекта о депутатской неприкосновенности", -заявил он, отметив, что планируют принять законопроект в первом чтении, чтобы на следующей сессии, которая стартует 3 сентября принять его в целом.

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"Мы приложим все усилия, процедурные и процессуальные, чтобы сегодня мы имели возможность проголосовать за законопроект (о депутатской неприкосновенности. – Ред.) и уже на следующей сессии, которая стартует 3 сентября, проголосовать в целом, чтобым ы продемонстрировали то, что за 5 дней можно решить, то что не могли решить 28 лет", - резюмировал Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3145213
 
 
 Топ комментарии
 
А чого так "мєлочіться"? Відразу проголосувати і за Імпічмент Вофкє Сцикуну. З нього і так користі, як з козла молока... Чи "слугам урода" - слабо?😕
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Этого допустить никак нельзя! ...Но на всякий случай нужно заказать 2 билета на Ростов и паспорт на имя Петра Инкогнито-Кокорина.
Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4870
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Ага, все. Смотри не тресни от усилий. Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5408
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Ага, все. Смотри не тресни от усилий. Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5408
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А чого так "мєлочіться"? Відразу проголосувати і за Імпічмент Вофкє Сцикуну. З нього і так користі, як з козла молока... Чи "слугам урода" - слабо?😕
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Задай по-перше це питання собі - а яка зараз з тебе самого користь, троляко
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Ти свиняче рило цього "слуги урода" тут на відео бачив? А тепер уяви собі , як цей зубожілий і голодний хряк буде виглядати разом з Юзеком так років через п'ять . Уявив? Ось і добре 😃
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от тебя, псина какая корысть? Один вред, срешь где попало. Ну разве что на мыло...
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Этого допустить никак нельзя! ...Но на всякий случай нужно заказать 2 билета на Ростов и паспорт на имя Петра Инкогнито-Кокорина.
Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4870
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да цапа - вы не жили так плохо как при Пете - понимаю тебя и слово - ключевик ,без которого тебе не заплатят шо такое мы понимаем - но по дебильному все как то - смешно и жалко - ну да у каждого своя работа
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Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1162
Ну, и на Тель-Авив не помешает парочка билетиков Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 207
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А чого він раніше не звалив? Ні, ну одного разу таки звалив, а потім через тиждень повернувся, дивак!
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Вот это было очень хорошо! Шоколадная тварь засуетится.
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скільки вже тих подань було в історіїї України,кожного разу--як тільки ...
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Ну, вони не впевнені, що оте стадоо зможе натичнути на правильну кнопку
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не верю! зажопы трибуну заблокируют и всем привет!
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Стефанчук, тарифы кратно снижайте, с ценами на продовольствие разберитесь, качеством продовольствия начните заниматься, доступную медицину наконец начните делать, о народе начните думать и служить ему тогда и неприкосновенность снимать не нужно. Делом займитесь, а не пиаром.
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А они что , до сих пор собираются снизить тарифы Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7513 ..?? Хиба это не был предвыборный пиар ? За счёт его же , интересно узнать . ? Неужто слуги собрались клад Полуботка отыскать .?? .
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Ты не Олег Анатольевич,ты глупый и наивный Олежка...
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Стефанчук, а ты помнишь об эффекте бумеранга ?
Режим ваш хлипкий. Внешние силы его качнуть могут так что ваша партия за неделю превратится из "слуг народа" во "врагов народа".
Не боитесь что тогда отсутствие неприкосновенности срикошетирует непосредственно по вам ?
Такое уже было в истории. Сначала друг народа Ягода пострелял всех врагов народа. Потом друг народа Ежов пострелял Ягоду и его друзей народа. Потом Лавруша Берия пострелял Ежова и его друзей народа. А через какие-то 15 лет и самого Берию грохнули новые друзья народа.
Ничему вас история не учит.
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"Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности" - Стефанчук.

Казали балакали, сіли та заплакали.
БЛА-БЛА-БЛА!
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Какие ещё "мы приложим все усилия»?
Вас большинство в парламенте...
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Разброд в рядах, наверное. Те кто поумнее сообразили что однажды могут оказаться в оппозиции, и тогда отмена неприкосновенности выстрелит по ним лично.
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при тотальном большинстве ещё и усилия надо прикладывать? вот это да
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А теперь давайте вспомним Пороха,как он не имея большинства проталкивал такие необходимые и «неудобные» законы
НАБУ,АнтикоррСуд,Децентрализация,Декларирование доходов,Языковой закон и много много других.
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Без рассмотрения в комитетах? Без одобрения европейской комиссии?? Без согласования с Конституционным судом?...Это будет громкий и звонкий пук в лужу..... Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9402
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С богом! и потом начинайте посадки с клики рыгов и далее по списку
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Почему потом?? Зебобики уже начали посадки рыгов... в кресла руководителей комитетов.... Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4386
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НЕ БЛА - БЛА - БЛА, А ПРОГОЛОСУЮТ ЗА ВСЁ, ЧТО СКАЗАЛ СТЕФАНЧУК. ЭТО ПРИ ПОРОШЕНКУ БЫЛО БЛА - БЛА - БЛА И ВСЕХ НАЕ@ЛА. А ВОТ ПОСМОТРИМ КАК ВСЕ ГУБОШЛЁПЫ КОТОРЫЕ ПИАРИЛИСЬ НА НЕ ПРИКОСНОВЕННОСТИ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ.
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Пётр Алексеевич - слишком большая глыба для этой шпаны шелудивой.
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не скажите...толпой легко могу....а там и у тюрму...ужас просто.
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Есть много способов воспитания не в меру бодрых новоявленных лидеров. От опускания гривны до выпадения из окна.
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оно то так....а всё таки боязно за Петра Алексеича...лидер всё же
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Спершу треба законопроект про криміналізацію платних тролєй в мережах. 5 років примусових в автодорі за прополачений пост в мережі. Це нормально. Людина хочаб жити почне. Свіже повітря, фізична праця, корисне харчування... І корисно і приємно
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