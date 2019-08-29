 Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук. ВИДЕО

Об этом заявил журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук ("Слуга народа"), передает кореспондент Цензор.НЕТ.
"Мы надеемся, что Верховная Рада поддержит все кадровые решения: и правительство, и Генеральный прокурор, и СБУ. Также мы будем пытаться провести в первый же день регистрацию наиболее важных инициатив и дать им толчок для того, чтобы в ближайшее время все, что мы пообещали воплотилось в жизнь. Кроме того, мы проголосовали за вынесение на повестку дня на голосование законопроекта о депутатской неприкосновенности", -заявил он, отметив, что планируют принять законопроект в первом чтении, чтобы на следующей сессии, которая стартует 3 сентября принять его в целом.
"Мы приложим все усилия, процедурные и процессуальные, чтобы сегодня мы имели возможность проголосовать за законопроект (о депутатской неприкосновенности. – Ред.) и уже на следующей сессии, которая стартует 3 сентября, проголосовать в целом, чтобым ы продемонстрировали то, что за 5 дней можно решить, то что не могли решить 28 лет", - резюмировал Стефанчук.
Ну, и на Тель-Авив не помешает парочка билетиков
Режим ваш хлипкий. Внешние силы его качнуть могут так что ваша партия за неделю превратится из "слуг народа" во "врагов народа".
Не боитесь что тогда отсутствие неприкосновенности срикошетирует непосредственно по вам ?
Такое уже было в истории. Сначала друг народа Ягода пострелял всех врагов народа. Потом друг народа Ежов пострелял Ягоду и его друзей народа. Потом Лавруша Берия пострелял Ежова и его друзей народа. А через какие-то 15 лет и самого Берию грохнули новые друзья народа.
Ничему вас история не учит.
Казали балакали, сіли та заплакали.
БЛА-БЛА-БЛА!
Вас большинство в парламенте...
НАБУ,АнтикоррСуд,Децентрализация,Декларирование доходов,Языковой закон и много много других.