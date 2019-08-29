 Обрушение подъезда в Дрогобыче: задержаны двое работников коммунального предприятия, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.
В порядке ст.208 УПК Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч.
По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).
Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".
Ця держава котиться в прірву...
Эту систему нужно сносить целиком, бульдозером, без исключений.
Просто потому что они идиоты, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к госслужбе.
Владимир Александрович, займитесь этим. Разгоните всех мусоров, судейских и прокурорских, и наберите новых. Вот тогда вы действительно оставите непреходящий след в истории страны, за который вас будут вспоминать добрыми словами.
Просто должен.
Я этих двоих не защищаю, заметьте.
Просто кто то должен сесть.
Это такой обычай, со времен СССР. Хоть стрелочник - но должен.
Зарплата копеечная, а сесть по статье, да еще на старости лет, за данное кем-то разрешение на снос несущей стены, за трубы газовые 100-летней давности, за 100-летнюю электропроводку в домах и полное отсутствие кап. рамонта жилого фонда со времен СССР - это надо быт последним идиотом.
Кто дал разрешение на снос стены - вот это что ли?