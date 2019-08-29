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Все про:Дрогобыч (21) задержание (5483) Нацполиция (9987)

 Обрушение подъезда в Дрогобыче: задержаны двое работников коммунального предприятия, - полиция

В Дрогобыче полицейские задержали двух работников коммунального предприятия. Вскоре решится вопрос об избрании им меры пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

В порядке ст.208 УПК Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обрушение подъезда в Дрогобыче: количество жертв возросло до 8 человек, - ГСЧС

По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В разрушенном доме в Дрогобыче обрушилась еще одна плита, нависшая над руинами. ФОТОрепортаж

Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

Источник: https://censor.net.ua/n3145210
 
 
 Топ комментарии
 
Увы, так называемые "правоохранители" в принципе нереформируемы.
Эту систему нужно сносить целиком, бульдозером, без исключений.
Просто потому что они идиоты, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к госслужбе.

Владимир Александрович, займитесь этим. Разгоните всех мусоров, судейских и прокурорских, и наберите новых. Вот тогда вы действительно оставите непреходящий след в истории страны, за который вас будут вспоминать добрыми словами.
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Пи.....ец! А то что эта вина целиком и полностью лежит на Государственной жилищно-коммунальной инспекции и Управлением жилищного фонда, как не выполняющих свои прямые обязанности. Или чиновники неподсудны вообще?
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Не, это всё та же эпоха быдло-элиты олигархов-паразитов грабящей Украину 28 лет.
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При Зе полиция таки заработала - раньше находили одних стрелочников, а при Зе уже и стрелочницы появились.
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заметьте не мэра или его зама ни начальника управлени ЖКХ а стрелочников молчу проо проектантов дома членов госкомисси принявших дом в эксплуатци. эпоха ****** натупила..
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А кого засудили за пожежу у дітячому таборі в Одесі,де Порося стрічку різав разом з Труханом,де діти живцем згоріли?Мера,чи Президента,чи проектантів?ІВам краще мовчати,позорні посіпаки Бариги Мародера.
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так а що змінилось при Зє? вам краще мовчати тупі посіпаки зєлєбоби
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Не, это всё та же эпоха быдло-элиты олигархов-паразитов грабящей Украину 28 лет.
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Їла жаба гадюку... 57 і 60 літні терористи.... Менти затримують, а цензор рапортує -браво!!!
Ця держава котиться в прірву...
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Двірника та сантехника?Мусара молодці,як завжди.
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ех нада била дворнікав ані ат ніх сколька гадастєй во дварах
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Увы, так называемые "правоохранители" в принципе нереформируемы.
Эту систему нужно сносить целиком, бульдозером, без исключений.
Просто потому что они идиоты, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к госслужбе.

Владимир Александрович, займитесь этим. Разгоните всех мусоров, судейских и прокурорских, и наберите новых. Вот тогда вы действительно оставите непреходящий след в истории страны, за который вас будут вспоминать добрыми словами.
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а новых откуда набрать? вы ж сами говорите, что проблема старых в том, что они идиоты. а новых наберут не идиотов? у нас же идиотов 73%. а 25% не идиотов не пойдут туда работать за 2 копейки.
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Ну в Германии же набрали после 2-й М.В. И в Восточной Европе провели полную люстрацию после краха СССР. Есть у кого опыт перенимать.
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Пи.....ец! А то что эта вина целиком и полностью лежит на Государственной жилищно-коммунальной инспекции и Управлением жилищного фонда, как не выполняющих свои прямые обязанности. Или чиновники неподсудны вообще?
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а коли начнуть "задерживать" "работников" архітектури ...архітектура наглядає за станом будівель у містах а не "дворники" ЖЕКа
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виявляється що ЖЕК можна відправляти на передову
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Це ж смішно, тут треба затримувати керівника ЖЕКу для початку, а далі володаря перукарні і працівника інвентарбюро разом з його керівником, з яким він поділився хабарем від власника перукарні.
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они там что, на первом этаже демонтировали несущие стены и не сделали поддерживающие опоры? кто вообще такое мог разрешить?
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Затримали, добре, а які дії вони робили чи не робили , через що їх затримали ?
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Кто то должен сесть.
Просто должен.
Я этих двоих не защищаю, заметьте.
Просто кто то должен сесть.
Это такой обычай, со времен СССР. Хоть стрелочник - но должен.
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На месте работников ЖКХ Украины я бы сейчас уволилась нафиг.
Зарплата копеечная, а сесть по статье, да еще на старости лет, за данное кем-то разрешение на снос несущей стены, за трубы газовые 100-летней давности, за 100-летнюю электропроводку в домах и полное отсутствие кап. рамонта жилого фонда со времен СССР - это надо быт последним идиотом.
Кто дал разрешение на снос стены - вот это что ли?
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Это такая шутка или в интересах следствия высокие посты задержанных скрывают от общества?
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Задержаны 2 террориста - сантехник и дворник)
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