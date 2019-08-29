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 Политика Украины
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 Торжественное заседание новой Верховной Рады. ВИДЕО

29 августа 2019 года в сессионном зале украинского парламента проходит первое заседание девятого созыва Верховной Рады Украины.

Прямая трансляция заседания ведется на Youtube-канале Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

На торжественное заседание новой Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В зале также присутствуют экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Также в ложе правительства - члены старого Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, депутаты планируют сегодня рассмотреть такие вопросы:

1. Избрание временного президиума;
2. Повестку дня сессии;
3.Сложение полномочий премьер-министром перед вновь избранной Радой;
4.Формирование депутатских фракций;
5. Доклад спикера Андрея Парубия о состоянии законодательной работы по итогам работы предыдущего парламента;
6. Объявление о коалиции;
7. Избрание счетной комиссии;
8. Избрание председателя Верховной Рады, главный претендент Дмитрий Разумков;
9. Избрание первого вице-спикера (главный претендент Руслан Стефанчук) и вице-спикера, и кем, вероятнее всего, будет Елена Кондратюк;
10. Послание Раде от президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении;
11. Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов;
12. Назначение нового премьер-министра, очевидно Андрей Гончарук;
13. Доклад подготовительной группы.
14. Назначение министра обороны
15. Назначение министра иностранных дел;
16. Назначение нового Кабмина;
17. Затем депутаты, которые пойдут в Кабмин сложат полномочия;
18. С должностей уволят министров Кабмина Гройсмана;
19. Депутаты утвердят перечень и количественный состав комитетов;
20. Проголосуют руководителей комитетов;
21. Уволят председателя СБУ;
22. Назначат председателем СБУ;
23. Придадут согласие на увольнение генпрокурора;
24. Дадут согласие на назначение нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;
25. О согласительном Совете.
26. Утвердят календарный план.
27. Утвердят правила освещения работы Совета журналистами.

Источник: https://censor.net.ua/n3145209
 
   
 Топ комментарии
 
Пам"ятаєте,нам говорили про Хунту,так от маємо,хунта українофобських клоунів.
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А що ото за депутат у другому ряду, ліворуч,що під час виконання гімну фотографував? Ото і є мабуть весільний фотограф.
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Урочисте засідання ВР в День пам'яті Іловайської трагедії? "Гарну" дату вибрали
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А затем рептолииды - реальніе управители планеты - натравят друг на друга оставшиеся три миллиона иудеев.
І коли останній юдей вб`є передостаннього, та сконає, шепочучи "зухен вей" - рептилоїди почнуть царювати й панувати над нашими ланам, лісами й горами.
І тільки вітер свистітиме в занедбаному Києві, ганятиме пакети по руїнам Житомира, а хруст камінців на згарищі львівського Арсеналу спричинятиме не людська нога, а трьохпала лапа нового зеленошкірого хазяїна України
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а вы не боитесь его обзывать...а вдруг он начнёт террор против братства Петра Алексеича....стоит только начать и все ваши друзья сразу могут стать вашими врагами и с радостью сдадут вас...
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Ні, не лякаюсь.
Воно сидить без краватки.
Як його можна ще називати?
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Пам"ятаєте,нам говорили про Хунту,так от маємо,хунта українофобських клоунів.
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А що ото за депутат у другому ряду, ліворуч,що під час виконання гімну фотографував? Ото і є мабуть весільний фотограф.
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Урочисте засідання ВР в День пам'яті Іловайської трагедії? "Гарну" дату вибрали
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Правильная дата. Помнить должны, что у нас война и что сражаться им придется не только с внутренним подбарыжным ворьем, но и с внешним врагом.
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а спич преза??)) неуважение к кнессету, даже фамилию не дали, по-свойски и имени хватит))
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Слазь уже по-скорее с президиума, подбарыжник шипилявый! Досрочные выборы спецом провели, чтоб твою подлую имбецильную харю больше там не видеть! А тебя оттуда ssаными тряпками не выгнать!
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Да уж… новини сьогодні вражають покручє ТСН.

Богатирьова, проти якої закрили всі кримінальні справи, повернулась в Україну. Її буцім затримали, але справи-то закриті.

Рибак приїде на відкриття сесії ВРУ

Шуфрич очолює комітет свободи слова, Дубинський - заступник комітету з фінансів.

Центренерго під керівництвом Коломойського починає закуповувати вугілля в Росії

Гонтарєву, чий кейс по очищенню банківської системи вивчають в провідних економічних школах як один з найуспішніших, примусово привезуть на допит в Україну.
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Пи.Си. Першокласники однієї зі шкіл на перший дзвоник вчать віршики про Зеленського, квартал і Разумкова.

P.S. А саме неймовірне те, що оті дебіли, які понаобирали це лайно до влади і уяви не мають, що відбувається. Вони "я в палітікє нє панімаю". Ненавиджу…
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