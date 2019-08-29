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 Политика Украины
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 Первое заседание новой Верховной Рады. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

29 августа 2019 года в сессионном зале украинского парламента проходит первое заседание девятого созыва Верховной Рады Украины.

Прямая трансляция заседания ведется на Youtube-канале Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

На торжественное заседание новой Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В зале также присутствуют экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Также в ложе правительства, члены старого Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145209
 
 
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Украина это прообраз того, что произойдет в случае завершения иудоглобализации, того как будут социально опосредствовано сожраны все народы.
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Що за чмо сидить на місті президента???
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