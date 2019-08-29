 Первое заседание новой Верховной Рады. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямая трансляция заседания ведется на Youtube-канале Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

На торжественное заседание новой Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В зале также присутствуют экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Также в ложе правительства, члены старого Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом.

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