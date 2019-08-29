 Полторак подписал указ о чествовании в Зале Памяти погибших защитников Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Подписал Приказ, согласно которому, каждый год 29 августа весь руководящий состав подразделений Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, чествуют в Зале Памяти погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.
Полторак отметил, что мы должны помнить наших Героев, которым обязаны нашей независимостью и свободой.
"Вечная память воинам, погибшим за Украину!" - подытожил Полторак.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении праздника 29 августа - Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.
Коли повертались живі з фронту, то потім всіх збирали і роздавали нагороди.
І хто їх отримував ? Правильно ! Тиловики !
Отака пошана була.
І так само нагороджених ні за що.