EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  410  7
Все про:Минобороны (5903) память (927) Полторак (1165)

 Полторак подписал указ о чествовании в Зале Памяти погибших защитников Украины

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ, согласно которому ежегодно 29 августа весь руководящий состав подразделений Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины чествуют в Зале Памяти погибших защитников Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Подписал Приказ, согласно которому, каждый год 29 августа весь руководящий состав подразделений Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, чествуют в Зале Памяти погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.

Полторак отметил, что мы должны помнить наших Героев, которым обязаны нашей независимостью и свободой.

"Вечная память воинам, погибшим за Украину!" - подытожил Полторак.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении праздника 29 августа - Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полторак наградит 250 матерей погибших военнослужащих: Они воспитали настоящих защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полторак подписал указ о чествовании в Зале Памяти погибших защитников Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145207
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это - настоящее предательство и слив Украины... Зеля, остановись... При мародёре такого не было.
 показать весь комментарий
 
Хочеться додати...
Коли повертались живі з фронту, то потім всіх збирали і роздавали нагороди.
І хто їх отримував ? Правильно ! Тиловики !
Отака пошана була.
 показать весь комментарий
 
Дуже багато ненагороджених за героїзм.
І так само нагороджених ні за що.
 показать весь комментарий
 
Полторар розуміє, що він третій на арешт після Порошенка і Муженка. Тому і валяє дурня, мов би він офігєнний патріот. Тільки чи не російський він патріот? Чому Полторак втікав від емісарів НАТО під час Дебальцево з відмовкою: "Не відволікайте нас. В нас АТО"? Ті тоді так і поїхали до себе в Брюсель з питанням на обличчі
 показать весь комментарий
 
дядьку Бутус, поміняй, будь ласка, редакторів, або навчи їх російської мові. Не "указ", а приказ, і не "чествують", а "будут чествовать". Вбогі...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх