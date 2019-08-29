EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Экономика, Общество
  3303  51
Все про:налоговая (792) ГФС (3406) Верланов Сергей (8)

 В Украине начала работу новая налоговая служба

28 августа в Украине официально начала работу новая Государственная налоговая служба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

28 августа распоряжение Правительства от 21 августа 2019 № 682-р о начале работы Государственной налоговой службы Украины было обнародовано на Правительственном портале.

Кабинет Министров передал Государственной налоговой службе функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовимся создать Службу финансовых расследований, - Верланов рассказал о теме ночной встречи в Офисе Зеленского

"Мы начинаем новый этап в налоговой политике нашего государства. Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, которая будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков. Уверен, что совместными усилиями мы построим сервисную налоговую службу европейского образца с высоким уровнем доверия в обществе, которой будем гордиться", - подчеркнул Председатель ГНС Сергей Верланов.

Принятие распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию ГНС: проведение государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевод с ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

Таким образом, осуществление мероприятий по созданию ГНС и обеспечение осуществления ГНС полномочий и выполнения функций, определенных Положением о Государственной налоговой службе Украины, утвержденным постановлением КМУ от 6 марта 2019 № 227, завершено.

Источник: https://censor.net.ua/n3145201
 
 
 Топ комментарии
 
Налоги нужно менять! Службу только не достаточно.
 показать весь комментарий
 
100%! В борделе перестановка кроватей
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения.(c)
 показать весь комментарий
 
 
Фіскали розпочнуть жити по свєрх новому. Стануть янголами з посвідченнями.
 показать весь комментарий
 
Теперь коломойский вообще платить налоги не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Налоги нужно менять! Службу только не достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
ты еще что за зебил что би противоречить Игорювалеричу?
 показать весь комментарий
 
Я вас оскорблял? Или ваш уровень интеллекта на большее не способен?
 показать весь комментарий
 
А шо для вас уже зебил звучит как оскорбление? Скорее это диагноз!
 показать весь комментарий
 
 
и еще, будете быковать против Игорявалерича он вас накажет!
 показать весь комментарий
 
Смотрите, чтоб он вашего хозяна не наказал - шоколадную мразь и вас, отсосов шоколадных.
 показать весь комментарий
 
казламордый тебе больше стоит беспокоиться за мразей из кооператива "Озеро"!
 показать весь комментарий
 
 
ааа... не ну я сразу понял с кем имею дело. Зебилы они же другими не бывают!
 показать весь комментарий
 
 
Плохо что таким как ты уже никто не поможет, я то такое...!
 показать весь комментарий
 
 
Налог с налога уже есть, он называется - пеня. В Україні розпочала роботу нова податкова служба - Цензор.НЕТ 6350
 показать весь комментарий
 
аж дух захвативаєт В Украине начала работу новая налоговая служба - Цензор.НЕТ 1501 всьо па новаму всьо по чєснаму а то смотрю сєводня очєрєдь в налогавай вєсь бізнєс прітопал с утра пєрєсчітать налог коториє нє платілі прі марадьорє і баригє В Украине начала работу новая налоговая служба - Цензор.НЕТ 1501
 показать весь комментарий
 
 
тобто податкова імені госі-папа), але чоколятні кажуть, шо коломойшина)))
 показать весь комментарий
 
 
Ага под конец полномочий у них такая бурная деятельность начинается
Хорошо хоть Грося никого наградить не мог
 показать весь комментарий
 
 
Немецкую старую тетку беспокоят украинские налоги?
 показать весь комментарий
 
У меня немного знакомых из местных твоих ровесниц, пенсия
 показать весь комментарий
 
 
Старая калоша бросай бухать.
Женский алкоголизм не лечится, говорят В Україні розпочала роботу нова податкова служба - Цензор.НЕТ 3787
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы бросить бухать, мне вначале надо начать бухать.
А на это я пойти не могу. Я ж не хочу к твоему возрасту превратиться в старую развалину как ты.

Шо, пенсия, работы нет, будешь тут до вечера околачиваться, на шоколадки собирать? А скоро ведь выпрут 😁
 показать весь комментарий
 
Так все алкоголички говорят что они еще и не начинали бухать!!! В Україні розпочала роботу нова податкова служба - Цензор.НЕТ 6341
Так что алкашиха слушай что тебе умные люди говорят, а не какие то там зебилы!
 показать весь комментарий
 
Зебил хватит есть говно оно не сьедобное!
 показать весь комментарий
 
 
гуляй вася, ти крім "праці" з тою коричневою), субстанцією)),
взагалі нічого і ніколи не вмів! твоя відповідь, це по Фройду
 показать весь комментарий
 
 
фройд это твой сосед алкоголик такой же как ты? Надеюсь вы хоть не закусываете той субстанцией а только стены обмазываете?!
 показать весь комментарий
 
По словам Коломойші рентабельність експорту залізної руди Ахмєтовим з бувших народних ГОКів становить 270%, при тому що його власні металургійні комбінати недовантажені. Дуже обдирають фіскали колобка Ахмєтку?
 показать весь комментарий
 
Реорганизация - перестановка мебели в кабинетах. В Україні розпочала роботу нова податкова служба - Цензор.НЕТ 2263
 показать весь комментарий
 
 
Необязательно, главное портрет президента сменить и все -реорганизация прошла успешно. В Україні розпочала роботу нова податкова служба - Цензор.НЕТ 31
 показать весь комментарий
 
 
Эта которую прикроют чтобы открыть службу финансовых расследований
 показать весь комментарий
 
 
Очередная контора для распила бабла, махинаций, коррупции и казнокрадства, ибо пока в Украине казнокрады и коррупционеры не начнут болтаться на фонарных столбах ничего хорошего в Украине уже не будет - за 28 лет это очевидно. Быдло-элита может до бесконечности менять вывески на очередных конторах для мажоров и показывать этот успех по телевизору, а за телевизором продолжать грабить Украину, так, шо не радуйтесь те кто обрадовался "новой" налоговой, ибо начинка там гнилая и смердящая как и вся грабящая быдло-элита.
 показать весь комментарий
 
 
Значить знову звільнення працівників і набір чергових ЗЕлених працівників
 показать весь комментарий
 
Счастье-то какое. Радости как будто десятки новых заводов открыли.
 показать весь комментарий
 
 
***** - новые дармоеды - что старых мало? )))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Нужно отменять НДС. И вводить налог с продаж. Вот это было бы круто!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх