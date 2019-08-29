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 В связи с освобождением Вышинского в России должны освободить Сущенко и Сенцова, - ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал освобождение Кирилла Вышинского в Украине и призвал к освобождению незаконного заключенных в России журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова.

"Освобождение журналиста – это всегда хорошо, и приветствую тот факт, что Кирилл Вышинский наконец свободен после такого длительного и сложного досудебного ареста", - сказал Дезир, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ..

Он призвал снять все обвинения с Вышинского во время следующего судебного заседания.

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"В связи с этим я призываю освободить всех других задержанных журналистов и авторов в регионе ОБСЕ, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова в России", - добавил представитель ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3145199
 
   
 Топ комментарии
 
Повинні.
Щось мені видається нашого ЗЕ пошиють в дурні.
Слідкуймо.
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Это да. Должны. Но, не освободят.
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"зняти обвинувачення"? Смієтесь? Визнати винним, а потім амністувати. Щоб при перетині кордону світилась червона лампочка
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Кожна мразь з посвідченням журналіста недоторканна прям виходить?
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Ну так тому на першому місці для прикриття агентів КГБ-ФСБ завжди були і є дипломати а на другому саме журналісти.
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Повинні.
Щось мені видається нашого ЗЕ пошиють в дурні.
Слідкуймо.
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Я не впевнений в цьому, але це нічого не змінює.
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"зняти обвинувачення"? Смієтесь? Визнати винним, а потім амністувати. Щоб при перетині кордону світилась червона лампочка
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Он вообще понимает разницу между домашним арестом до суда и освобождением уже отбывающих срок.
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їм рішення міжнародного суду по морякам не указ, а тут вапчє ні а чьом
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У ОБаСаЕ какое-то извращенное видение ситуации...Сенцов - гражданин Украины, незаконно задержанный оккупантом на украинской земле, вывезенный на материк и подвергнувшийся судилищу в козломордой юрисдикции.
Эта же вышонская мразь гадила в украинской юрисдикции, за что ей была жалована козломордая медалька и оружие... улавливаете разницу?
Сенцов - узник совести, удерживается на лесоповале
Вышинская мразь гуляет по Куиву под свое честножидовское слово
улавливаете разницу?
Наглая хамская позиция ********** и мягкотелая попустительствующая зеленая украинская
улавливаете разницу?
Я понимаю, что рычагов воздействия у Украины никаких (а куда ж порасбежались гаранты по Буд.Мемо?), но прошу понять разницу
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+100%-под дурачков косят, ************* поганые
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Сущенко может и выпустят, а вот по Сенцову сложнее. Ему же терроризм впаяли. Скоро будет понятно, какой ответный шаг будет
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А если не освободят, то Вышинского опять в колонию отправят из под домашнего ареста?
Что это за договорное правосудие?
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нє понял шо кацапи нашєва ЗЁ нэє в шо нє ставят дажє в то что ані бєз солі даєдают У зв'язку зі звільненням Вишинського в Росії мають звільнити Сущенка та Сенцова, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5188
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так ані і Україну називают нєдостраной 404, казусом
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у тібє сбілась настройка пєрсоніфікації как у дрєвніх правітєлєй, которийє отождєствлялі плохую вєсть с вєсніком і жестоко убівалі почтальйона
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навщо мову нівечиш? тобі не личить, це я тут прикалуюсь
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Боюсь что говорящая лошадь скажет заезженное-они террористы а Вышинский журналист незаконно осуждён-напрасно наши сделали такой жест,выпустив,орки не оценят а воспримут за слабость
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Сенцов и Сущенко уже осужденные. Что бы просить об их освобождении, надо было сначала Вышинского судить, а потом освободить. Тогда был бы и смысл, и повод.
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цікаво, як ***** кине цей обмін, може посилатися на закон, який у кацапів і є *****,
нашим посадовцям, треба враховувати, шо політика це жінка вільної поведінки,
і любить кеш! У зв'язку зі звільненням Вишинського в Росії мають звільнити Сущенка та Сенцова, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9459
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звільнення вишинського -прояв Слабкості.

на расєю таке не діє..
Як відомо вона поважає лише силу..

Сильним ходом був би розстріл Вишинського.. Звичайно,для цього можна би було на території києва на один день оголосити військовий сад..Для легімітизації судового рішення..
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Заголовок не корректный, так как дает надежду на наличие договора с эрэфийцами.
А по факту оно "призывает освободить". Призывать не мешки ворочать, вы со своими призывами утомили уже.
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В оригинале не написано ....незаконного заключенных в России журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова.... , а тут есть. Получается и это не корректно?
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Интересно #ляди, на кого будете меннять Балуха? На четверых убийц (сепары), либо + на старлея арты (гражданство РыФы).
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Ну, те що він призиває ще нічого не значить.
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