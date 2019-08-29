 В связи с освобождением Вышинского в России должны освободить Сущенко и Сенцова, - ОБСЕ

"Освобождение журналиста – это всегда хорошо, и приветствую тот факт, что Кирилл Вышинский наконец свободен после такого длительного и сложного досудебного ареста", - сказал Дезир, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ..

Он призвал снять все обвинения с Вышинского во время следующего судебного заседания.

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"В связи с этим я призываю освободить всех других задержанных журналистов и авторов в регионе ОБСЕ, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова в России", - добавил представитель ОБСЕ.