 В связи с освобождением Вышинского в России должны освободить Сущенко и Сенцова, - ОБСЕ

"Освобождение журналиста – это всегда хорошо, и приветствую тот факт, что Кирилл Вышинский наконец свободен после такого длительного и сложного досудебного ареста", - сказал Дезир, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ..
Он призвал снять все обвинения с Вышинского во время следующего судебного заседания.
"В связи с этим я призываю освободить всех других задержанных журналистов и авторов в регионе ОБСЕ, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова в России", - добавил представитель ОБСЕ.
Щось мені видається нашого ЗЕ пошиють в дурні.
Слідкуймо.
Эта же вышонская мразь гадила в украинской юрисдикции, за что ей была жалована козломордая медалька и оружие... улавливаете разницу?
Сенцов - узник совести, удерживается на лесоповале
Вышинская мразь гуляет по Куиву под свое честножидовское слово
улавливаете разницу?
Наглая хамская позиция ********** и мягкотелая попустительствующая зеленая украинская
улавливаете разницу?
Я понимаю, что рычагов воздействия у Украины никаких (а куда ж порасбежались гаранты по Буд.Мемо?), но прошу понять разницу
Что это за договорное правосудие?
нашим посадовцям, треба враховувати, шо політика це жінка вільної поведінки,
і любить кеш!
на расєю таке не діє..
Як відомо вона поважає лише силу..
Сильним ходом був би розстріл Вишинського.. Звичайно,для цього можна би було на території києва на один день оголосити військовий сад..Для легімітизації судового рішення..
А по факту оно "призывает освободить". Призывать не мешки ворочать, вы со своими призывами утомили уже.