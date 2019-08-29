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Все про:НАБУ (2856) лес (421) обыск (1342) Харьковщина (1368)

 Детективы НАБУ провели обыски у сотрудников лесхоза на Харьковщине, один из фигурантов оказал сопротивление

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели обыски в Харьковской области по месту жительства отдельных должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

Сообщатся, что следственные действия санкционированы и происходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст 364 УК Украины.

Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с февраля 2019 года.

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"По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению законного следственного действия. В дальнейшем работники полиции установят имеются ли в действиях указанного лица признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 342 и 345 УК Украины", - сказано в сообщении.

Детективы НАБУ провели обыски у сотрудников лесхоза на Харьковщине, один из фигурантов оказал сопротивление 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145198
 
   
 Топ комментарии
 
Одни убивают природу копкой янтаря, вторые лес валят который не сажали и всё для этих уродов в порядке вещей .
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Безнаказанность порождает вседозволенность. Повязали. в СИЗО...показать по ТВ, потом суд...годков на 3-5....по ТВ...потом колония...показать по ТВ. Не только с лесом...бурштын, рейдеры урожаев фермеров...да и вообще беспредельщиков. Набацали всяких КОРДов...пусть работают.
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В Карпатах это вообще капец, сами валят лес свой же, бабло глаза застилает и разум отключает. а потом вопли что дома паводком сносит..Украина памагы!!!!
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Одни убивают природу копкой янтаря, вторые лес валят который не сажали и всё для этих уродов в порядке вещей .
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В Карпатах это вообще капец, сами валят лес свой же, бабло глаза застилает и разум отключает. а потом вопли что дома паводком сносит..Украина памагы!!!!
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Паводки як правило в Закарпатті, по ту сторону Карпат
Гори мають два схили Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір - Цензор.НЕТ 6109
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- Такие города приятно грабить рано утром, - потягиваясь сказал великий комбинатор, - когда еще не печет солнце. Меньше устаешь... (с)
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от саме тому цих потвор і ДУШАТЬ. Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір - Цензор.НЕТ 9473
А істеричні скавчання бидла - он бачите - крадуть.. то таке..
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если жрать захочешь не так раскорячишся - работы-то в стране нет
не все могут быть ворами у корыта - как петрушка - это надо иметь такой склад характера ))
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Жрать??? Трёхэтажные котэджи....джипы новые по дворам...Жрать???
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да прям у всех ))
ты не с великого рошена часом или с ментовки ))
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понял да - сразу видно корыто у кавото отбирают - кашар ))
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кашмар и жуть - а то шо бардак по стране это да - нет госуправления - оно умерло - есть толпа свиней у корыта
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белые придут грабят - зеленые придут - грабят - куда бедному украинцу деваться))))
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если ты дурак содержи - вон ксюши так и делают ))
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Безнаказанность порождает вседозволенность. Повязали. в СИЗО...показать по ТВ, потом суд...годков на 3-5....по ТВ...потом колония...показать по ТВ. Не только с лесом...бурштын, рейдеры урожаев фермеров...да и вообще беспредельщиков. Набацали всяких КОРДов...пусть работают.
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а шо "всєх атпускают"? хто ж вас так дурить..?
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іфгєній САЛОмонич та не переймайся ти так... краще вибирай собі валізу чи зашморг... Бо хуцпа до добра не доведе Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір - Цензор.НЕТ 6968
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Если НАБУ взялось за пильщиков леса, то пильщикам леса ничего не будет, бо НАБУ это свора высокооплачиваемых саботажников и коррупционеров, ибо за 5 лет своего существования НАБУ умудрилось никого за коррупцию не посадить, а значит способствовала росту коррупции в Украине. Так, шо статья ни о чём.
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набу никого никуда не садит, они только ловят, садят суды, а суди не случаются, вот и весь сказ...вот как устроена система "правосудия" в Украине..., все просто, одни ловят, другие отпускают, все при деле, всем хватает бабла,потому что мы и платим за этот балаган, сидя в партере...
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А может НАБУ так формирует дела, что суды всех выпускают? 5 лет этой конторе НАБУ - десятки миллиардов гривен на эту контору в топку, коррупционеры продолжают грабить и мародёрить Украину.
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Ну вот а говорили что Зе просто устроил картинку для ТВ
После смены прокурора будет ещё занимательней
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кокококо, зезезезе
хм... То есть сейчас только один плюнул в рожу набурям, а скоро их просто будут обсц..кать все кому не лень? Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір - Цензор.НЕТ 396
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Север Харьковской области по Харьков включительно-лесостепь- и леса ,оставленные нам предками ,в основном, из дуба.Дуб нищився и при савке,но с 2000 годов -это клондайк.В лесах дуба уже нет,по крайней мере в нашем лесу,хотя было море.И вырезать-то не беда,если б взамен садилось бы больше в два раза.За себя и предков.А вырубки зарастают малоценкой и вырождаются.Поэтому задача -садить в 2 раза больше,чем вырубается.Ибо дубы тоже превращаются в сухостой,хоть и пожары его почти не берутВсе неудобья,яры ,возвышенности кроме пастбищ нужно засаживать лесом.Сосна хорошо растёт на песках,даже в пустынной херсонщине.Но ведь и там жгут.А местная мафия властная будет строить козни повсюду .От Шостки до Бердянска и от Чопа до Луганска.Дай Боже нам это исправить!
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В Ізюмі сосни звичайної багато є, і у Вовчанську є сосна, і в Мерефі та в Гутах також, крім дуба є сосна
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