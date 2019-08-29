 Детективы НАБУ провели обыски у сотрудников лесхоза на Харьковщине, один из фигурантов оказал сопротивление

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.
Сообщатся, что следственные действия санкционированы и происходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст 364 УК Украины.
Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с февраля 2019 года.
"По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению законного следственного действия. В дальнейшем работники полиции установят имеются ли в действиях указанного лица признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 342 и 345 УК Украины", - сказано в сообщении.
Гори мають два схили
А істеричні скавчання бидла - он бачите - крадуть.. то таке..
не все могут быть ворами у корыта - как петрушка - это надо иметь такой склад характера ))
ты не с великого рошена часом или с ментовки ))
После смены прокурора будет ещё занимательней
хм... То есть сейчас только один плюнул в рожу набурям, а скоро их просто будут обсц..кать все кому не лень?