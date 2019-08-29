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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп попросил свою команду пересмотреть программу военной помощи Украине, - Politico

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет Politico.

По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Он отметил, что среди тех, кто занимается рассмотрением вопроса финансирования безопасности Украины, министр обороны Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

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Как сообщалось, на 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил $50 млн на вооружение.

Источник: https://censor.net.ua/n3145196
 
   
 Топ комментарии
 
Он реально агент хуйла. Нужно тянуть до последнего, а потом прямо под конец предвыборной заявить о давлении с его стороны с целю заставить Украину оболгать Байдена.
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Сначала нужно понять в какую сторону он хочет пересмотреть, может он хочет увеличить сумму помощи, из статьи непонятно.
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Чергова перемога команди Зеленського.
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самка собаки - одна шахта стоит 1 миллиард долларов .а у нас их было 176 - а вы нам крошки с барского стола - бледнолицие как были самовлюбленными эгоистами так и остались - Трамп яркий представитель - павиан злопамятный
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Краснокожим не понять: услуга, которая УЖЕ оказана, ничего не стоит. Нужно брать плату вперёд, особенно у бледнолицых.
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Ну а що ви хотіли. Раз армія не в пріоритеті нового президента та його партії, раз президент сам телефонує і розповідає путлеру що повпливайте на якихось осіб а не на своїх військових, раз скорочується комітети в справах ветеранів, і парад то лишні гроші то чого ви хочете від інших. ЦЕ ЗАКОНОМІРНА РЕАКЦІЯ НА ВСІ ДІЇ ВЛАДИ. ПОКИ МИ ВОЮВАЛИ І ОБОРОНЯЛИСЬ НАМ ДОПОМАГАЛИ. А ЯК ТІЛЬКИ МИ ПРИМІРЯЄМСЯ ТО МІРЯЙТЕСЬ ТИМ ЩО МАЄТЕ.
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