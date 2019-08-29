EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1215  35
Материалы по теме:
Все про:ВР (23363) присяга (148)

 Сегодня Рада 9 созыва начнет свою работу: нардепы примут присягу, попробуют сформировать Кабмин и назначить нового главу СБУ

Народные депутаты, избранные на внеочередных парламентских выборах, примут присягу и соберутся на первую сессию Верховной Рады 9-го созыва в четверг, 29 августа.

Как ожидается, в 10:00 начнется торжественное принятие присяги. Согласно регламенту первое заседание открывает самый старший по возрасту член парламента. Он же зачитывает текст присяги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После этого парламентарии, скрепив тексты присяги подписями, передадут их в аппарат и получат удостоверения, депутатские значки, карточки для голосования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова, который должен возглавить Шуфрич

В 13:00, как ожидается, откроется первая сессия новоизбранной Рады.

Согласно повестке дня заседания, которую сформировала группа по его подготовке, в первую очередь народные депутаты займутся организационными вопросами – сформируют временный президиум Рады. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).

Будет избрана Счетная комиссия парламента, председатель, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады.

Далее нардепы заслушают внеочередное послание президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще десять кандидатов от "Слуги народа" могут пройти в Раду, - ЧЕСНО

Затем будет предложен к рассмотрению законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).

После этого Верховная Рада планирует назначить премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабинета министров Украины.

Далее депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.

Также нардепы собираются уволить главу Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" призывает Зеленского и "Слугу народа" не допустить назначение Шуфрича главой комитета по свободе слова

Затем депутаты рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций (групп) в Верховной Раде 9-го созыва и о календарном плане работы второй сессии нового парламента.

Накануне первого заседания Рады-9 Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию народных депутатов Украины, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Выборы в Верховную Раду прошли по смешанной системе: половина из 450 народных депутатов избирается по партийным спискам, другая половина – по мажоритарным округам. Они не состоялись на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, в связи с чем парламент нового созыва будет не полностью укомплектован, как и предыдущий.

Всего в нем будет работать 424 народных депутата.

По результатам внеочередных парламентских выборов, партию "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва будет представлять 254 депутата (избранных, как по партийному списку, так и по мажоритарным округам), 43 – "Оппозиционную платформу – За жизнь" (ОПЗЖ), 26 - "Батькивщину", 25 - "Европейскую солидарность", 20 - "Голос", 6 - партию "Оппозиционный блок", по одному - "Свободу", "Самопомич", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр", также в парламенте будет 46 самовыдвиженцев.

Ввиду того, что у "Слуги народа" будет по меньше мере 254 народных депутата, фракция этой политической силы будет иметь права коалиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3145195
 
   
 Топ комментарии
 
псячі екскременти напряглись. Сьогодні в них дуже багато роботи. Треба активно обсирати абсолютно любу інфу зі стін ВР цілий день
 показать весь комментарий
 
єто абсолютно естественно, Петрусь и шел на вібори тока с одной целью - спрятаться от уголовніх дел за неприкосновенностью
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
псячі екскременти напряглись. Сьогодні в них дуже багато роботи. Треба активно обсирати абсолютно любу інфу зі стін ВР цілий день
 показать весь комментарий
 
 
то є неправда. Петруся ми критикували аргументовано, цифри, ціни, курси, пенсія, зарплата, армія, розслідування вбивств, реформи і т.д.
а псячі екскременти просто гидять на абсолютно любе згадування будь кого із ЗЕ команди
вони навіть будут гидити якщо. приміром. буде така новина: "Зеленський ішов по вулиці і в цей час через три квартали хтось тихо перднув"
 показать весь комментарий
 
 
Ты смотри не перенапрягись от своей любви к зе,а то не дотянишь до обещаных изменений.
 показать весь комментарий
 
- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
 показать весь комментарий
 
 
єто абсолютно естественно, Петрусь и шел на вібори тока с одной целью - спрятаться от уголовніх дел за неприкосновенностью
 показать весь комментарий
 
 
и я против снятия неприкосновенности, и многие другие думающие люди тоже..... - потому что это дорога к диктатуре и узурпации власти....
Почти во всех дем.странах деп.неприкосновенность присутствует в той или иной форме...
 показать весь комментарий
 
скорее всего у нас будет не полное снятие, а какое-то ограничение, как раз как в развитіх странах
 показать весь комментарий
 
 
ну вот и увидим..., но писали что хотят полностью отменить..
 показать весь комментарий
 
 
Развитый Тебе порох сегодня с утра в штаны наложил?
 показать весь комментарий
 
Ты можешь это пот твердить какой то ссылкой.Или это твой оргазм от имени Порошенко?
 показать весь комментарий
 
Все, мы долго этого ждали. Но сегодня наконец все эти луценки, омеляны, супрунши, климкины таки окажутся на помойке. Больше устраивать саботаж не выйдет)
 показать весь комментарий
 
 
О да! наконец-то их сменят Бужанские, Дубинские, Юзики, Медведчуки, фотографы, блогеры , тамады и прочий цвет нации.
 показать весь комментарий
 
Супрун я бьі не стал ставить в один ряд с чмо Омеляном...
 показать весь комментарий
 
А для чого давати присягу, який в цьому сенс?
 показать весь комментарий
 
ну ти ж обіцяв дружині в ЗАГСі не бухати не трахатисб на стороні і вести себе достойно і пристойно
і який в цьому був сенс?
 показать весь комментарий
 
 
бужанский---смеется тот ,кто смеется последним,ты кацапская гнида не чувствуеш своей иудейской дупой ,какой концерт дальше будет
 показать весь комментарий
 
Алколуцика - крышевателя всех воров уже сегодня могут вышвырнуть?это здорово.
 показать весь комментарий
 
 
ПЕСики, приймаєте проносне та готуйте вентилятор!!!
🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
У нас во дворе собака бакс ,так она похоже умнее.
 показать весь комментарий
 
Смею культурно, но твердо послать вас в неведомые дали!
🤑
 показать весь комментарий
 
 
На "кривом" и "княжицком" каналах свору лузеров восьмого созыва и обслуживающих их политологов несколько дней плющило от новости, что на первом заседании большинство новой Рады собирается принять сто законов. Сто! Откуда они это взяли не знаю. В утвержденной подготовительной группой повестке дня 29 вопросов. То есть все это придумали в порохоботском штабе и разослали методичкой. Вот так рождаются легенды...
 показать весь комментарий
 
 
Відкриття першої сесії 9-Ї Ради ознаменувалось скандалом: хтось в буфеті зжер всі тигрові креветки. Створено робочу групу з розслідування інциденту, яку очолив Юзік, - джерело.
 показать весь комментарий
 
 
витька об сём заявил косплейщик весельчака У из мультфильма Стефанчук Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ - Цензор.НЕТ 5573 потом правда прешлось переделывать не плакай твой пенсинон от хунта поулчишь в станице ******* и по лугандийски Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ - Цензор.НЕТ 9116
 показать весь комментарий
 
всьо с севодня заживьом па новаму бєз бєднасті па чєснаму пайду вибірать машіну Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ - Цензор.НЕТ 4608
 показать весь комментарий
 
 
- діду, а чому "президент" після 100 днів не провів пресконференцію? - брешуть, він дав інтерв'ю! - ?!!! - а хіба ти не читав інтерв'ю Коломойського? Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ - Цензор.НЕТ 1314
 показать весь комментарий
 
 
Шото у пороХОБОТА Хобот уныло отвисает..
ШаКАЛада 🍫🍫, наверна, не хватает??
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Шо значит попробуют сформировать кабмин? Зелебобики озвучили, что сЬОдня Фсё пАрешають, мляТЬ ! Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ - Цензор.НЕТ 5446
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх