 Сегодня Рада 9 созыва начнет свою работу: нардепы примут присягу, попробуют сформировать Кабмин и назначить нового главу СБУ

Как ожидается, в 10:00 начнется торжественное принятие присяги. Согласно регламенту первое заседание открывает самый старший по возрасту член парламента. Он же зачитывает текст присяги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После этого парламентарии, скрепив тексты присяги подписями, передадут их в аппарат и получат удостоверения, депутатские значки, карточки для голосования.

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В 13:00, как ожидается, откроется первая сессия новоизбранной Рады.

Согласно повестке дня заседания, которую сформировала группа по его подготовке, в первую очередь народные депутаты займутся организационными вопросами – сформируют временный президиум Рады. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).

Будет избрана Счетная комиссия парламента, председатель, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады.

Далее нардепы заслушают внеочередное послание президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

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Затем будет предложен к рассмотрению законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).

После этого Верховная Рада планирует назначить премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабинета министров Украины.

Далее депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.

Также нардепы собираются уволить главу Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.

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Затем депутаты рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций (групп) в Верховной Раде 9-го созыва и о календарном плане работы второй сессии нового парламента.

Накануне первого заседания Рады-9 Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию народных депутатов Украины, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Выборы в Верховную Раду прошли по смешанной системе: половина из 450 народных депутатов избирается по партийным спискам, другая половина – по мажоритарным округам. Они не состоялись на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, в связи с чем парламент нового созыва будет не полностью укомплектован, как и предыдущий.

Всего в нем будет работать 424 народных депутата.

По результатам внеочередных парламентских выборов, партию "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва будет представлять 254 депутата (избранных, как по партийному списку, так и по мажоритарным округам), 43 – "Оппозиционную платформу – За жизнь" (ОПЗЖ), 26 - "Батькивщину", 25 - "Европейскую солидарность", 20 - "Голос", 6 - партию "Оппозиционный блок", по одному - "Свободу", "Самопомич", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр", также в парламенте будет 46 самовыдвиженцев.

Ввиду того, что у "Слуги народа" будет по меньше мере 254 народных депутата, фракция этой политической силы будет иметь права коалиции.