 США допускают возможность возвращения Турции в программу F-35, если та полностью откажется от российских С-400, - глава Пентагона

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил в среду, 28 августа, министр обороны США Марк Эспер.

У него поинтересовались, готовы ли будут США вернуть Турцию в проект производства самолетов F-35, если она откажется от эксплуатации ЗРС С-400.

"Нет. Не по моим представлениям… Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо о F-35, либо о С-400. Не об обеих (системах вооружений. – Ред.). Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить (для применения. – Ред.). Либо одно, либо другое", - пояснил глава военного ведомства США.

При этом он допустил, что при полном отказе Анкары от ЗРС С-400 Вашингтон может изучить вопрос о возвращении Турции в программу производства F-35.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США "через пару лет" появится гиперзвуковое оружие, - глава Пентагона

"Повторюсь: они (турецкие власти. – Ред.) должны будут избавиться от программы С-400… и затем мы можем рассмотреть это", - заявил Эспер.

По его словам, ситуация вокруг F-35 и С-400 в американо-турецких отношениях изменений не претерпела.

"Мы находимся там, где находимся. Это вызывает сожаление. Как я говорил, Турция - давний партнер и союзник, и я бы надеялся, что она станет вновь двигаться в нашем направлении и выполнять то, о чем много лет назад договорилась НАТО: прекращать вкладывать средства в российскую технику, технику советской эры. А они (турки. – Ред.), кажется, движутся в другом направлении", - добавил руководитель Пентагона.

Как сообщалось, американский лидер Дональд Трамп прокомментировал покупку Турцией российских ракетно-зенитных систем С-400.

"Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем", - отметил Трамп. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты смогут "легко продать другим странам" американские истребители F-35.