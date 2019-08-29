 Обрушение подъезда в Дрогобыче: количество жертв возросло до 8 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 6:00 29 августа продолжается активная фаза разбора завала строительных конструкций (загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора).
Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психолога ГСЧС, предоставлено психологическую помощь 32 лицам), решается вопрос об их временном расселении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно), в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала), и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.
"В ходе проведения поисково-спасательных работ силами ГСЧС из под завалов спасены 7 человек из них 5 детей, которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.
Под завалами обнаружены тела 8 погибших (из них один ребенок)", - сообщили в ГСЧС.
Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.
Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).
Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".
Источник: https://censor.net.ua/n3145190
ЗАЧЕМ проводится аудит???
Какие цели того аудита (ну, кроме распила Кварталом гос. средств на аудит, получения взяток слугами народа в карманы (чтобы дома признали нормальными) и повышения популярности хидранта у дебилоидных ЗЕбобиков)?
Хорошо, деньги из бюджета на аудит "выкашляли" (а сколько, кстати, это будет стоить? Дебилы из Квартала осознают затраты на проверку фундамента, балок несущих, труб газовых, водяных, электропроводки и всего прочего ВО ВСЕХ ЖИЛЫХ ДОМАХ Украины?)
И индивидуальный жилищный фонд (частные дома) ТОЖЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ?
Ежкин кот, да это бонанза, куда там Сакраменто!
Результатом аудита будет вывод, что половина домов в Украине будет признана
нуждающейся в срочном ремонте, а 1/3 попросту непригодной для жилья.
Например, в Полтаве канализацинные трубы в районах старой застройки аж 1920-х годов прошлого века.
И ЧТО ДАЛЬШЕ?
ДАЛЬШЕ ТО ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕТЕ?
Запретить проживание в тех домах?
Или обязать жильцов платить за ремонт
под угрозой расстрела?
P.S. Квартал, даже в СССР с его Госпланом до такого не додумались, а просто проводили ПЛАНОВЫЙ КАП РЕМОНТ.
Квартал, а может, вам винаминок попить для улучшения мозговой деятельности?