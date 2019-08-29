 Обрушение подъезда в Дрогобыче: количество жертв возросло до 8 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 6:00 29 августа продолжается активная фаза разбора завала строительных конструкций (загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора).

Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психолога ГСЧС, предоставлено психологическую помощь 32 лицам), решается вопрос об их временном расселении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно), в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала), и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.

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"В ходе проведения поисково-спасательных работ силами ГСЧС из под завалов спасены 7 человек из них 5 детей, которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.

Под завалами обнаружены тела 8 погибших (из них один ребенок)", - сообщили в ГСЧС.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".