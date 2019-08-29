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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) Шуфрич (834) Батькивщина (1818) Европейская Солидарность (97)

 "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова, который должен возглавить Шуфрич

Партия "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина" отозвали свои представителей парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Об этом было объявлено 28 августа на заседании подготовительной депутатской группы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Таким образом состав комитета уменьшился до пяти депутатов: один от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и четыре от "Слуги народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще десять кандидатов от "Слуги народа" могут пройти в Раду, - ЧЕСНО

Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что он расстроен уменьшением количества членов комитета в то время, когда происходят нападения на журналистов.

Представитель "ЕС" Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича. По словам Герасимова, Шуфрич является "одним из ближайших друзей Виктора Медведчука".

Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

Также читайте: "Голос" призывает Зеленского и "Слугу народа" не допустить назначение Шуфрича главой комитета по свободе слова

За назначение председателей комитетов вновь избранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3145189
 
   
 Топ комментарии
 
Даже Пете западло с такой гнидой работать, даже баба Юля послала..А ПриСлугам УРода нормас..все 4 готовы работать с Шуфричем. Вот это позор ..ЗЕсепары показали своё лицо..
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Как и твой любимый ЗЕсепар Разумков "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова, который должен возглавить Шуфрич - Цензор.НЕТ 5833
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Что рыги что слуги, те же яйца, только в профиль.
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Даже Пете западло с такой гнидой работать, даже баба Юля послала..А ПриСлугам УРода нормас..все 4 готовы работать с Шуфричем. Вот это позор ..ЗЕсепары показали своё лицо..
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Баба Юлія щось відчула. А вона добре розуміється у напрямку вітру😄
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Так добре шо проиграла все выборы🤔
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Петя прекрасно работал с Шуфричем в правительстве Азарова,просто во время предал свою партию регионов,такой прохаваный селюк😁
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Разумов приличный человек и не отнекивается от своих поступков,как твой Петя,который в партии регионов состоял,а потом же на них грязь лил,не стыдно совершить ошибку,стыдно быть полецом и предателем
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А Пете & Юлe это не надо, потому что в адрес их сподвижников особо свобода слова не нарушается. СН изначально говорила о том, чтобы дать именно оппозиции управлять этим комитетом. И это - правильно.
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И только Петя дарианьян
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Як можливо навідь сидіти у одній кімнаті з цією риговською гнидою? 🤔
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С Разумковым?Чи он рыгом не был?шо у тебя там в методичке написано?
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Методички у меня нет,а разумов из себя националиста липового не лепил,как твое недоразумение соевое
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А, то есть выходит что ЗЕбилы осознанно голосовали за сепаров разумковых...
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А с чего это Разумов сепар,разве это он сдал в Минске украинские интересы,подписа соглашение написаноес кремлем,как Порошенко?😁
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интересно, почему все твои комменты в спаме, не поделишся мыслями?
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У нього немає «мыслей», у нього шлунок з прямою кишкою замість цього🤔
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Ага,только тыкаю порохоню лицом в вашу брехню,а вы только пузыри пускаете,образования то нет у вас маргиналов внятно ответить😁
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Та де вас таких тупих у Лахті знаходять? Кажуть що узбеків почали приймати на роботу. Це правда? А може ти узбек, чи удмурт? Тоді усе стає на свої місця
😂🤣😂🤣😂
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Это хорошо что тебя нет в Украине ..чем меньше таких кацапнутых ЗЕбилов как ты тем стране легче..надеюсь уже никогда не вернёшься..
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а вы уверены, что он из Испании строчит, а не из лахты под прокси?
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Зранку у нього був агліцький прапорець. Це проксі😄
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Этож твои коллеги по цеху спамят всех,хто против петюни.
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Коли бють-не питають,чи ти риг,чи ти бариг!
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нормально, осталось овоща в какой-нибудь комитет засунуть, из Ростова управлять будет.
о!!! классная идея, колю бимбу в министры образования, ну или глав.преподователем украинского языка.
нужно зеле срочно предложить.
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А когда шуфричу в очередной раз начистят рыло на улице,это будет считаться свободой слова?
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конечно, особенно если бить его будут молча.
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Авакяна пора убирать с посады, уже засиделся.
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зешобла не оставит себя без шанса на пару часов на побег...
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Санитары тебе помогут вернуться в палату,только не кусайся😁
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ты, я так понимаю, из палаты на День Независимости вылезти не смог...
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Националисты этого не простят - в конце осени уже намечается Новый Майдан.
Заниматься беспределом Зену никто и никогда не позволит.
Як кiзяв Кiля Азiров - в головi бiмба була.

Шуфрич будет ''точкой кипения''



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Зебил проверяет народ на терпимость. Хочет нащупать красную линию. Что бы народ не поднялся.
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А що не так?Не плюватиме ж на рига барига,вони тепер суцільна опозиція.От тільки щоб усе по справедливості-ПЕСові-кістки,а жОПам-тумаки-- Шуфрича не били вже 252-а дні.
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Теперь никто не помешает лишить лицензии порохоботским "5" и "Прямому" каналам! "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова, который должен возглавить Шуфрич - Цензор.НЕТ 9398
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Так оно уже ждёт не дождёца когда НТВ и Рабссия1 будут показывать вот и переживает..
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Тоді зрозуміло. За Скобеєвою та Кисільовим заскучив😄
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Не існує жадних «зєбілів». На Цензорі за нову владу топлять кацапи і сепаратисти.
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А зебил все не понимает, что ему голову свернут, когда снова все, кто против зебилья, самоорганизуются, как на День Независимости -только не с пустыми руками -тебе и авакян не защитник, зебил)
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Да, но дурак -дураком, а Шлепера переплюнет... Успеет вякнуть на официальном уровне , мол, хутин введи.
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Похоже шуфре - кранты... А кто ему доктор, мож в последний момент сдрейфит.
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