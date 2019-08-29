 Правоохранители расследуют обрушение части дома в Дрогобыче по двум статьям, - прокуратура Львовщины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области, 28 августа в местный отдел полиции поступило сообщение из службы "102" о том, что в тот день около 2:40 на одной из улиц в Дрогобыче произошел обвал дома, в результате чего разрушился один подъезд с первого по четвертый этаж.

По данному факту полицейские зарегистрировали уголовное производство по ч.3 ст.270-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшее тяжкие последствия в виде уничтожения и повреждения имущества граждан и нанесения вреда их здоровью и причинение смерти) и начали досудебное расследование.

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В то же время, Дрогобычской местной прокуратурой дополнительно внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту злоупотребления своим служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, должностными лицами Дрогобычского городского совета и коммунального предприятия при содержании жилого дома (ч.2 ст.364 УК Украины).

Указанные уголовные производства объединены в одно.

Отмечается, что наказание, предусмотренное санкциями статей, составляет от 5 до 12 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Прокуратурой области взят на контроль ход расследования.

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Напомним, 28 августа около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыче произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".