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 Тело женщины достали из-под завалов в Дрогобыче, - горсовет

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на месте обрушения жилого дома в Дрогобыче Львовской области.

По информации Дрогобычского городского совета, из-под завала освободили еще одну женщину, "к сожалению, без признаков жизни", пишет Цензор.НЕТ. По состоянию на полночь информация о третьей погибшей не подтверждена.

Тело женщины достали из-под завалов в Дрогобыче, - горсовет 01

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Тело женщины достали из-под завалов в Дрогобыче, - горсовет 02

В ГСЧС сообщили, что удалось спасти домашнего кота.

Тело женщины достали из-под завалов в Дрогобыче, - горсовет 03
Тело женщины достали из-под завалов в Дрогобыче, - горсовет 04

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Работы продолжаются.

Напомним, 28 августа около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыче произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

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Источник: https://censor.net.ua/n3145185
 
 
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бедный котик, для него пришел конец света Тело женщины достали из-под завалов в Дрогобыче, - горсовет - Цензор.НЕТ 509
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