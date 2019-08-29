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 Политика Украины
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Все про:фракция (242) Яременко Богдан (10) Слуга народа (248)

 На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдан Яременко озвучил некоторые моменты встречи фракции с президентом Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Яременко отметил: "Сегодня было много встреч - с делегацией стаферов сенатского комитета США по внешним делам, с делегацией Атлантического совета.

Совместно с Дмитрием Разумковым встретились с послами государств Большой семерки рассказать об организации работы новой Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук

Было обучение работе в зале ВРУ - там главное правильно давить на кнопки (думаю, что образования хватит).

Но самое важное событие дня - встреча будущей фракции "СН" с президентом Зеленским.

Президент традиционно был энергичный, живой, наступательный. Такой, каким должен быть.

Говорили исключительно о законотворчестве.

Несмотря на нескрываемое и вполне понятно желание президента наращивать политические и законодательные темпы фракция большинством голосов решила не пренебрегать парламентскими процедурами: все несколько десятков первоочередных законопроектов, наработанных президентской командой за последние месяцы, будут на следующей неделе по ускоренной процедуре рассмотрены комитетах.

От 9 сентября две недели подряд мы будем рассматривать и принимать их в сессионном зале.

Эти законы охватывают широкий спектр вопросов - от изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности, к упрощению ряда процедур и условий ведения предпринимательской деятельности. И еще очень много чего между тем.

Но первые законодательные нововведения мы проголосуем уже завтра только разберемся с организационными и кадровыми вопросами.

Начнем с высокого старта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под риском выхода из "Слуги народа" где-то до 100 человек, - Коломойский

А вечером успели обменяться несколькими словами с и.о. председателя Деснянской РГА по проблемам района - в субботу утром встретимся с господином Сергеем Снопковым у метро "Лесная" обсудить как уменьшить неудобства киевлянам, вызванные строительством в этом районе.

Завтра, еще перед началом работы, начнем новый церемониал и традицию - почтим павших на войне и на Майдане. Людей, которые ценой жизни дали нам шанс изменить страну к лучшему"

Источник: https://censor.net.ua/n3145184
 
   
 Топ комментарии
 
- Не будь лохом! Не фотографуйся з бійцями з фронту!
- Фотографуйся в аеропорті, на колінах коханої дівчини!

На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко - Цензор.НЕТ 5120

На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко - Цензор.НЕТ 3679
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Чекаємо шо там наприймають кловуни, фотографи і прочая, прочая
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От 9 сентября две недели подряд мы будем рассматривать и принимать их в сессионном зале.
Эти законы охватывают широкий спектр вопросов - от изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности, к упрощению ряда процедур и условий ведения предпринимательской деятельности. И еще очень много чего между тем. Источник: https://censor.net.ua/n3145184

✌🏻
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На зустрічі депутатів з Зеленським говорили про те що депутати не хочуть голосувати за Авакова, ані пакетом, ані конвертом, ані гамбузом! Аваков має бути звільнений з поста міністра МВС і жодного іншого поста обіймати не має! Аваков це повний провал поліцейської реформи і злочини поліції проти активістів! Аваков це блокування розслідування вбивства Катерини Гандзюк і багато чого іншого! Авакову тюрма а не посада міністра! Є велика кількість депутатів від Слуги Народу яка за Авакова голосувати не будуть, попри вмовляння Зеленського і таку позицію депутатів народ України підтримає повністю!
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Я тоже против того чтобы Аваков оставался министром
Но я думаю его не снимут сейчас
Я думаю это произойдёт позже

На Авакове много чего висит, начиная с коррупции и заканчивая всем остальным

Имхо это просто вопрос времени
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- Не будь лохом! Не фотографуйся з бійцями з фронту!
- Фотографуйся в аеропорті, на колінах коханої дівчини!

На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко - Цензор.НЕТ 5120

На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко - Цензор.НЕТ 3679
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Не будь лохом, отличай президента от главы его администрации

А то может покажешь фотки Ложкина и Райнина с 2014 по 2019
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Ну раз нет такой привычки, давайте начнём с Ложкина и Райнина и не будем кивать на Богдана

Так сказать, начнём с образца патриотриотичности
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Вивчи українську, для початку, «патріотка»
😂🤣😂🤣😂
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Чекаємо шо там наприймають кловуни, фотографи і прочая, прочая
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Президент традиционно был энергичный, живой, наступательный.

Прослезился)
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Я не зрозумів чому підкреслюють, що він "живой" 🙄
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Просто оцініть ступінь жополизства) І ці люди комусь втирали про "порохоботів"
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Жаль - очередной эксперимент по созданию украинской государственности окончился пшиком. Жлобское большинство численностью 90% одолело разумное меньшинство.
В принципе, крах СССР был закономерен: если грамотных людей уничтожать, а руководящие должности заполнять самонадеянным понтовым отребьем, то и для Украины всё закончится как в СССР в 1991 году. Хотя, может, это просто ход истории: если население считает что ему государство не нужно, то другие государства растащат остатки по кусочкам.
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Згоден, хоча надія ще є, але не з цими що при владі, не зрозуміло хто та звідки☹️
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Было обучение работе в зале ВРУ - там главное правильно давить на кнопки (думаю, что образования хватит). - Не важно образование, не важна законотворческая деятельность, главное что бы умели кнопку нужную нажать... Теперь я понимаю почему их обучали в Трускавце искать на картинках лосей и тигров.
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