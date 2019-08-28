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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1127) Бутусов Юрий (1828) Гладковский (101)

 Коломойский выступил в защиту Гладковских: "Может, их надо награждать было, а не шельмовать"

Из-за того, что законом было запрещено завозить из РФ какие-либо детали, необходимое завозилось нелегально.

Такое мнение высказал Игорь Коломойский в интервью Цензор.НЕТ.

"Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали. Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать? Это Петр Алексеевич в этом виноват, в том что все нелегально и незаконно завозилось, потому что есть детали старой военной техники, которые нам нужны в небольшом количестве, и которые для этой техники выпускают только в России. И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали. А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России", - отметил Коломойский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудит "Укроборонпрома" завершится весной 2020 года, руководителей предприятий концерна проверят на полиграфе, - замсекретаря СНБО Кривонос

По его мнению, эта ситуация - "тот же самый анекдот про крысу и хомяка - вопрос пиар-обеспечения".

"Отшельмовали, показали, люди увидели, как они разговаривают, какая у них переписка и сколько они кому отправили, и это вызвало возмущение. Я ж никого не оправдываю. Но ведь тут вопрос не в том, как они общаются и не в том, что там делало НАБУ, а вопрос был в том - они завозили нужное нам оборудование из России, пусть контрабандой или нет? Если они завозили российские товары двойного назначения в Украину, и это использовалось для нашей военной промышленности на выгодных условиях, так они тогда герои. Если они мотлох скупали, а потом продавали как новый, изображали, что это контрабандой завезено, так за это надо судить. Если они завышали цены в 10 раз и раздавали откаты, тогда суд, тогда все справедливо. Но давайте не вешать ярлыки в деле, где все не так ясно, как нам показали, давайте дождемся суда", - призвал Коломойский.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Также читайте: НАБУ похоронило дело Гладковского. Мы довели его до конца, передали им, и где результат? - Луценко

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145183
 
   
 Топ комментарии
 
Зебы, вас опять поимели и Роттердам+ уже хороший и "торговля на крови" хорошая у Геруса.
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ЗЕБІЛИ, ЗРАААААДАААА!
Розрив шаблонів!!!!! Вибух мізків!!!!
Свинки, підсвинки, свинарі, свинарки, свинарчуки, хряки, поросятка... Може Беня зробить їх Героями України? Це ж скільки зебобіків потраплять в дурку!
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за то что самолеты летали а танки ездили и стреляли по кацапам.
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танки не ездили, детали бракованные, как и поросенковские "скорые" на передовой, продавали по схеме, втридорога, монопольно, с этим должен разобраться суд..
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про то, что детали бракованные, кто сказал ?
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продавали по схеме, втридорога, монопольно


а кто мешал походить по рынку и купить у другого продавца ?

другой продавец - *****.

он бы дешевле продал )))
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Що це за виття на болотах, Берімор?
-це зелебобіки на тролінг ІВ реагують Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати" - Цензор.НЕТ 387
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ЗЕБІЛИ, ЗРАААААДАААА!
Розрив шаблонів!!!!! Вибух мізків!!!!
Свинки, підсвинки, свинарі, свинарки, свинарчуки, хряки, поросятка... Може Беня зробить їх Героями України? Це ж скільки зебобіків потраплять в дурку!
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не бойся, твое место возле параши у тебя не отнимут )
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Да, раніше було, напишеш лалкі два слова:"свинарчуг, гладковський" і її вже теліпає, а тепер чим її розшевелить ?
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Як решала Андрій Богдан допоміг у одній газовій справі - ".....І от якось уряд Азарова придумав: Україна має програти Росії один дуже дорогий процес на 3 мільярди. Представляти Україну в суді покликали...... Андрія Богдана".:

https://youtu.be/***********
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Ігор Валерійович, а може про це треба було сказати на 1+1?
Ще тоді як почався дружний крик журнашлюх?
От і сказала б Мосійчук: «оні завозілі еті товари, для рємонта украінской воєнной тєхнікі»?
Та й зараз, чому б Вам у прямому ефірі каналу, та й не поговорити за жизнь, як з В'ячеславом Євгеновичем?
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Зебы, вас опять поимели и Роттердам+ уже хороший и "торговля на крови" хорошая у Геруса.
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Беня сам конечно еще то гавно...но зебобиков мордами в дермо макает регулярно...
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теперь беня работает на вальцманоидов? вальцман и беня порешали? вальцман и беня - валите в израиль, хотя их надо судить в Украине..
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Шо Днєпр - 2014 ніяк не забудете? Тоді Бєня вас харашо шуганув
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И уголек уже в паРаше официльно закупаем..и про цену борщевого набора по каналу Г+Г молчат как рыба об лед...
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Конечно смотрю...надо же быть в курсе...что зебобикам в уши втирают...😀
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Я даже 60 минут часом смотрю, после этой передачи половина коментов на украинских ресурсах от туда, наверное это и есть методичка ватных петросянов.
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Не весь, а лохов которые повелись на пропаганду.
Я в был уверен на 100% что этих Гладковских (Свинарчуков) утюжат только что бы сбить рейтинг Порошенко.
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а что, у поросенко был рейтинг? у мародера поросенко был и есть антирейтинг..
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Если бы ни Зе то Порох набрал бы процентов 50% на выборах.
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если бы не Зе, то была бы Ю..
самый худший для украинцев вариант - это был второй срок клептомана хрю..
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Зебобикам правда глаза колет....
Привыкайте болезные...толи еще будет...ваши влажные мечты и реальность...это ни одно и тоже...
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Я, когда этот "скандал" высосали из пальца, то же самое писал здесь, меня спамили.
Респект Коломойскому, хоть он тот еще мошенник, но тут все правильно сказал.
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Все нормальные люди с самого начала знали для чего это и зачем...это только тупая зрадоботня истерила...ныне они зебобиками стали...
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Мій лайк коменту без респекту Бені.
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Как людей легко можна развести.
Всё таки 25% оказались более умными.
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Так прикинь если бы 73% были умными это какая ж конкуренция была бы...!
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Заревом зебильных пердаков можна осветить Троещину)
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Но за ПриватБанк Коломойский должен ответить.
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Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо! Эта уважаемый челАвек!
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Пока не ясно, но кто то что то серьёзное задумал.
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Не ясно только зебилам! А что задумал и так понятно. Еще немного и ГБР закроет дело мол нет улик. А лохам впарят что вот богдан на свадьбе очередной нафиг вам те свинарчуки?!
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шо, зебил, разрыв шаблонов? Бедный ты ж теперь не заснешь...
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Я не Зебил, я в этом вопросе полностью согласен с Игорем Валерьевичем.
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Игорювалеричю место на нарах. а говорит он как раз то что нужно лохторату!
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Порошенко лепил конфету из того ,что было. Потому она и отдает говнецом. Ну нет у нас в политике и бизнесе английских лордов с понятиями о чести. Все теперешние топ чиновники вылезли на верх из 90-х. То что ему удалось весь этот сброд бандитов и хапуг заставить делать хоть, что то на благо страны уже большое достижение. Для того чтобы поменялись политики , должны поменяться люди, которые их выбирают. Те кто дает/берет взятки, ворует у государства, должны ходить, как минимум, с опплеваными спинами. Только тогда у следующего поколения появится шанс на европейскую Украину.
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ЦРУ окажет очень большую помощь Украине если епанет єту коломойскую дрянь
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Программа 60 минут это и есть методичка ватных петросянов.
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что то много стало вокруг вонять этим коломойским.
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Пошутить Коломойский любит и умеет, этого не отнимешь.
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еще как пошутил! Зебила впарил дебилам... ох шутник однако!
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Рано судить кого и кому он впарил... Людям надоел вор и они сделали свой выбор.
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Отличный выбор. Вместо вора выбрать картонную игрушку, из }|{опы которой торчит рука вора. Несомненный прогресс. До коня в сенате уж совсем недалеко. Ой, так это уже было?
Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати" - Цензор.НЕТ 3331
Нет ничего в этом мире более неизменного, чем человеческая тупость и нежелание учиться на ошибках.
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Починається шабаш кацапських тролів. Вони вважали що істерія навколо Свинарчуків - це їхній геніальний піар-хід. А тепер така конструкція вмить зруйнувалася.
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так и петюне орден = ха мастерское аорюжество им. папы зэка)))))))
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Кожен должен сделать что то важное в жизни, какой то поступок, может Коломойский дорос до этого.

И скажите ему что бы меньше бухал плохо влияет на мозги.
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Всё верно сказал. ***** тоже закупает моторы "Мотор Сич" и многое другое через подставные конторы. Не слышал об уголовных делах там по этому поводу. Скорее все с наградами и с деньгами. Только у нас побеждает дебилизм.
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скорее всего само ***** и слило материалы по контрабасу.
Вряд ли они не знали что их оборонка комплектует ЗСУ через подставных
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Через год будут перевыборы и президента и парламент, и это всё специально так продумано.
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Спасибо Беня так ЗЕбилам личико росой ещё никто не окроплял. Шож им теперь делать ??выходит свинарчуки уже хорошие..Бедные зебилятники придёца не только авакова, а и свинарчуков нахваливать..
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Їште ЗеБіли та не обляпайтесь. Фартушок натягніть, бо гівно не так легко відмити🤔
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беню просто прет.
Он провернул главную аферу в жизни и теперь ему охота хоть с кем-то поделится, похвастатся.
Отсюда и откровения в стиле "как я их дебилов обул"
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Коротше, треба посадити винного - Бігуса бо він навіть не знає, як важко завозити контрабандою необхідне військове обладнання з підерації !
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треба посадити, а не жидовським язиком плескати
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Видать, Свинарчук с Беней хорошо в кафешке посидели...Кроме Юрика, никто и никогда такую мысль не высказывал! Даже Петро Свинарчука сразу уволил, сказав, что суд должен определить все честно и справедливо!

А те дефицитные советские военные детальки, что контрабандой везли с России, разбросаны по всем странам бывшего Варшавского договора, во Вьетнаме и даже в некоторых странах Африки! Но то такое...
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В авиации с детальками всё сложно. Если в документации написано, что надо ставить сертифицированную с завода, то надо ставить именно такую, как написано, а то светит статья 276 УК Украины, а кто под такое добровольно сам пойдет? Поэтому купить можно и в Африке, это да, но вот потом поставить на самолет - будете сами желающих это делать искать.
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Хазяїн зеУкраїни і хохлів-манкуртів сьогодні вже запарив ...
Але смачно наплював зебілам в пику.
Дуже сподобалося з-поміж іншого, як він на все казав =ми=, а квартальна тля клялася, що не має нічого спільного з персонажем, особливо, щодо політики: що воно все таке з себе =вумне і незалежне= і =хоче змін=.
Ню-ню ...
Головний замовник і сценарист шоу Беня питання зняв.
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После Марша защитников Украины, который состоялся отдельно от официального празднества, всем стало ясно что Зеленского армия не считает ни Президентом, ни Главковерхом. Ломать комедию под названием "гетьман Зеленский" более смысла не имеет.
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Іншими словами - справу зроблено, а тепер ці хлопці у нагоді станут...
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Слушайте все: что говорит настоящий Президент Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати" - Цензор.НЕТ 6645
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видно Бене сказали, давай исправляй то шо ты тут на-уевертил или экстрадиция в США.
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