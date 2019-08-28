 Коломойский выступил в защиту Гладковских: "Может, их надо награждать было, а не шельмовать"

Такое мнение высказал Игорь Коломойский в интервью Цензор.НЕТ.
"Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали. Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать? Это Петр Алексеевич в этом виноват, в том что все нелегально и незаконно завозилось, потому что есть детали старой военной техники, которые нам нужны в небольшом количестве, и которые для этой техники выпускают только в России. И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали. А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России", - отметил Коломойский.
По его мнению, эта ситуация - "тот же самый анекдот про крысу и хомяка - вопрос пиар-обеспечения".
"Отшельмовали, показали, люди увидели, как они разговаривают, какая у них переписка и сколько они кому отправили, и это вызвало возмущение. Я ж никого не оправдываю. Но ведь тут вопрос не в том, как они общаются и не в том, что там делало НАБУ, а вопрос был в том - они завозили нужное нам оборудование из России, пусть контрабандой или нет? Если они завозили российские товары двойного назначения в Украину, и это использовалось для нашей военной промышленности на выгодных условиях, так они тогда герои. Если они мотлох скупали, а потом продавали как новый, изображали, что это контрабандой завезено, так за это надо судить. Если они завышали цены в 10 раз и раздавали откаты, тогда суд, тогда все справедливо. Но давайте не вешать ярлыки в деле, где все не так ясно, как нам показали, давайте дождемся суда", - призвал Коломойский.
Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".
Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.
а кто мешал походить по рынку и купить у другого продавца ?
другой продавец - *****.
он бы дешевле продал )))
-це зелебобіки на тролінг ІВ реагують
Розрив шаблонів!!!!! Вибух мізків!!!!
Свинки, підсвинки, свинарі, свинарки, свинарчуки, хряки, поросятка... Може Беня зробить їх Героями України? Це ж скільки зебобіків потраплять в дурку!
https://youtu.be/***********
Ще тоді як почався дружний крик журнашлюх?
От і сказала б Мосійчук: «оні завозілі еті товари, для рємонта украінской воєнной тєхнікі»?
Та й зараз, чому б Вам у прямому ефірі каналу, та й не поговорити за жизнь, як з В'ячеславом Євгеновичем?
Мазохіст?
Я в был уверен на 100% что этих Гладковских (Свинарчуков) утюжат только что бы сбить рейтинг Порошенко.
самый худший для украинцев вариант - это был второй срок клептомана хрю..
Привыкайте болезные...толи еще будет...ваши влажные мечты и реальность...это ни одно и тоже...
Респект Коломойскому, хоть он тот еще мошенник, но тут все правильно сказал.
Всё таки 25% оказались более умными.
Нет ничего в этом мире более неизменного, чем человеческая тупость и нежелание учиться на ошибках.
И скажите ему что бы меньше бухал плохо влияет на мозги.
Вряд ли они не знали что их оборонка комплектует ЗСУ через подставных
Он провернул главную аферу в жизни и теперь ему охота хоть с кем-то поделится, похвастатся.
Отсюда и откровения в стиле "как я их дебилов обул"
А те дефицитные советские военные детальки, что контрабандой везли с России, разбросаны по всем странам бывшего Варшавского договора, во Вьетнаме и даже в некоторых странах Африки! Но то такое...
Але смачно наплював зебілам в пику.
Дуже сподобалося з-поміж іншого, як він на все казав =ми=, а квартальна тля клялася, що не має нічого спільного з персонажем, особливо, щодо політики: що воно все таке з себе =вумне і незалежне= і =хоче змін=.
Ню-ню ...
Головний замовник і сценарист шоу Беня питання зняв.