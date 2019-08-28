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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2569) Меркель (1688) нормандская четверка (627) Офис Президента (73)

 Зеленский и Меркель договорились о встрече советников глав государств и правительств 2 сентября в рамках подготовки саммита "нормандской четверки", - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Главы государств обсудили результаты саммита "Группы семи" в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма", - сказано в сообщении, обнародованном в среду вечером.

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В информации подчеркивается, что Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в частности выполнение украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Он также подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов", – сказано в сообщении.

Кроме того, президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. "Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", – подчеркнули в ОПУ.

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Во время разговора были также обсуждены ряд вопросов украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия сторон на международной арене.

Напомним, о телефонном разговоре Владимира Зеленского и Ангелы Меркель 28 августа сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Источник: https://censor.net.ua/n3145182
 
 
 Топ комментарии
 
богдан і День Незалежності.
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 7648
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Братья и сестры, почему у меня нет опции 👍, а когда выйду и вижу она есть у всех Зеленский и Меркель договорились о встрече советников глав государств и правительств 2 сентября в рамках подготовки саммита "нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 7922
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Эту фрау явно купил Коломойский! Иначе чем объяснить, что она вместо Петра Порошенко, президента с пеленок, встречается с каким-то клованом? Не весь мир ополчился против Тупина, часть его не любит нашего седовласого гетьмана. Обидно... Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 2842
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Так, фрау Меркель, сейчас вам придется наслушаться от порохоботов, какая вы... нехорошая комсомолка Зеленский и Меркель договорились о встрече советников глав государств и правительств 2 сентября в рамках подготовки саммита "нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 2874
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Ну почему же нехорошая？ она как раз хорошая комсомолка...😀
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Який сенс в цих зустрічах якщо Меркель не може домогтись припинення обстрілів терористами на Донбасі? Про що говорити з людьми які не мають жодного впливу на ситуацію! Меркель вигідно щоб війна в Україні розгоралась, від цього її проект газогону Північний потік-2 тільки виграє і Данія дасть дозвіл на прокладання труби в своїх водах! Меркель це точно не та людина яка буде сприйти реальному встановленню перемир'я на Донбасі! Потрібно просити китайців приєднатись до нормандського формату та вплинути на путіна!
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На ті ж граблі шо і лавочник. Змінили шило на мило.
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Тебе що, Прівєт вкусив?
Я в тебе серйозно питаю, кого ти мав на увазі?
Я не знаю хто такий лавочник!!!
Баригу знаю! Лавочника - ні!
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ну он уже не милиардер а барижничает теперь Напившостый приЗЕдент, так шо приходится теперь Петру Алексеевичу быть лавочником=))
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Братья и сестры, почему у меня нет опции 👍, а когда выйду и вижу она есть у всех Зеленский и Меркель договорились о встрече советников глав государств и правительств 2 сентября в рамках подготовки саммита "нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 7922
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Надпись "Мне нравится" видишь？ нажми на нее...и получишь то что желаешь...
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Привет Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 8458 , да вот в том то и справа, шо не бачу, только "Ответить" есть и заспамить
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Значит нужно сменить браузер...и все наладится...
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У меня установлена ghostery, на всех, думаю это она блокирует, сейчас отключу. Цензор ведь сайт честный, как верховная Рада и правительство, его боятся не надо Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 3532 Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 8893
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Заголовок статьи - "Зеленский и Меркель договорились о встрече советников глав государств...."

Кто будет этим советником от Украины?
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Эту фрау явно купил Коломойский! Иначе чем объяснить, что она вместо Петра Порошенко, президента с пеленок, встречается с каким-то клованом? Не весь мир ополчился против Тупина, часть его не любит нашего седовласого гетьмана. Обидно... Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 2842
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совсему ЗЕбилятни крыша поехала на Пете...интересно сколько зебилятиня будетещё визжать про Петю? лет 10 ещё повизжишь про Петю??
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Куда такая спешка, кремлевские подстилки? Санкции побыстрее с Рашки снять?
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