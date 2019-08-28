 Минобразования опубликовало новый проект поступления в вузы и пригласило общественность к его обсуждению

Эти и другие новации вошли в проект Условий приема в вузы на 2020 год, который был опубликован сегодня, 28 августа 2019 года, на сайте МОН, передает Цензор.НЕТ,

"Последние 2 года вступительная кампания проходит в наиболее комфортных и удобных условиях, без нареканий и скандалов. Наш секрет - заблаговременное планирование всех новаций и тщательная подготовка системы и поступающих к ним. Не изменяя постоянным практикам, мы уже сейчас, 28 августа 2019 года, обнародовали для общественного обсуждения Условия приема в вузы на 2020 год. Документ содержит много интересных и полезных новаций, которые сделают систему еще более прозрачной и эффективной. Например, в этом году мы успешно провели единственный конкурс с Министерством здравоохранения, в следующем году присоединяется также Государственная фискальная служба. Мы надеемся привлечь к этому конкурсу еще учреждения Государственной службы статистики и Министерства культуры. Тогда мы получим настоящий национальный конкурс, где место ходит за студентом независимо от ведомственных признаков заведения. Сейчас все желающие могут внести свои предложения, и мы, конечно, приглашаем вас это делать", - отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Так, в размещенном проект можно определить ТОП-10 основных изменений:

Поступающие на базе 11-ти классов смогут подать на бюджет 5 заявлений на любое количество специальностей. В этом году они могли использовать до 7 заявлений на 4 специальности. Изменение обусловлено тем, что 35,8% абитуриентов, которые получили бюджетные места по 6 приоритетом, отказались от них, за 7 приоритетом - 42,4%. Количество заявлений на контракт традиционно не будет ограничиваться.

Для вступления или перевода на бюджет минимальный конкурсный балл поступающего должно быть не менее 125.

Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Важно, что для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.

Для вступления впервые будут принимать сертификаты ВНО 4 лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам.

Если человек с особыми образовательными потребностями будет подавать документы для поступления на специальность, где предусмотрены вступительные экзамены, творчекий конкурс или собеседование, заведение должно обеспечить условия для прохождения таких испытаний. Ранее организация такого вступления оставалась на усмотрение приемной комиссии каждого отдельного учреждения.

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В этом году абитуриентам на врачебные специальности ( "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия") нужно было иметь не менее 150 баллов по второмуи третьему конкурсному предметам, чтобы принять участие в конкурсном отборе. Проектом Условий это требование сохраняется, однако оно неЕ будет распространяться на абитуриентов, которые имеют конкурсный балл более 175.

Вместе с тем, минимальный конкурсный балл для поступления на специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", а также "Фармация, промышленная фармация" (магистра на базе полного общего среднего образования) увеличивается до 150.

Для вступления на бакалавра на основе младшего специалиста надо будет обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе. Кроме того, для обучения по специальности "Экономика" и специальностям отраслей знаний "Управление и администрирование" и "Публичное управление и администрирование" дополнительно нужно будет подавать сертификат ВНО по математике (математике или истории Украины для вступления в контракт).

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В 2019 г. впервые состоялся единственный широкий конкурс МОН и МОЗ на медицинские специальности. В 2020 широкий конкурс также планируется провести с Государственной фискальной службой.

Подавать заявления через электронные кабинеты смогут также поступ в магистратуру на основе бакалавра. Это нужно для того, чтобы повысить уровень прозрачности поступления.

Кроме того, возможность подачи документов через е-кабинеты будет у поступающих, имеющих право на льготы. В кабинет они смогут загрузить сканкопию документов, подтверждающих право на льготу. К этому же такие абитуриенты, чтобы воспользоваться льготами, должны были подавать документы в бумажной форме исключительно в приемные комиссии.

В 2020 году планируется расширить перечень специальностей, на которые придется сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО. Так, в 2018 году таких специальностей было 18, в 2019 - 32, в 2020 году составления ЕВІ предусмотрено для более 80 специальностей.

Важно, что в проект внесены минимальные изменения по срокам поступления. В частности, для регистрации заявлений через электронные кабинеты планируется выделить 10 дней - с 13 до 22 июля.