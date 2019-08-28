 Еще десять кандидатов от "Слуги народа" могут пройти в Раду, - ЧЕСНО

Речь идет о тех, кто баллотировался по спискам партии "Слуга народа", начиная с №129, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт движения "Чесно".

Проходные в парламент такие номера списка:

№ 129 - Елена Хоменко, бывший директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95" и волонтер ОО "Лига волонтеров".

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№ 130 - Анатолий Остапенко, директор юридической фирмы - ООО "Альфаюрконсалтинг". Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях.

№ 131 - Татьяна Цыба, исполнительный директор консалтингового агентства Media Masters и пресс-секретарь партии "Слуга народа". В разное время была пресс-секретарем в Минздраве, партии "УКРОП", Украинской народной партии, "Движении новых сил Михаила Саакашвили" и других политических сил и в госучреждениях.

№ 132 - Иван Калаур, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета, преподаватель с 20-летним стажем.

№ 133 - Юлия Гришина, управляющий партнер юридической бизнес-школы CTRL.School, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко.

№ 134 - Ольга Руденко, менеджер по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95".

№ 135 - Александр Копыленко, доктор юридических наук, профессор, директор Института за

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конодательства Верховной Рады Украины. Ранее был членом Центральной избирательной комиссии и советником главы Рады.

№ 136 - Сергей Мандзий, бывший депутат Хмельницкого городского совета как самовыдвиженец и выдвиженец "Народной партии" и "Народного блока Литвина" (2002-2015), помощник на общественных началах народного депутата из группы "Воля народа" Сергея Лабазюка в Раде 7-го созыва (2012-2014).

№ 137 - Александр Санченко, директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Был помощником на общественных началах у нардепа из фракции "Самопомич" Алексея Скрипника в Раде 8-го созыва.

№ 138 - Денис Маслов, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "ЛОУАТЕК", директор ООО "Авины Трейд", экс-судья Днепровского районного суда города Каменского Днепропетровской области.

№ 139 - Антон Швачко, беспартийный и безработный. По образованию - инженер-технолог ресторанного бизнеса и маркетолог.

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Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 28 августа зарегистрировала 48 народных депутатов Украины и завершила этот процесс. Таким образом, по состоянию на 28 августа ЦИК зарегистрировал 424 народных депутата Украины: 225 - избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 199 - избранных в одномандатных избирательных округах.