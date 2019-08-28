 Американский комитет защиты журналистов призывает Россию освободить Сущенко

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление было распространено в среду в связи с освобождением из-под стражи руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы также призываем российское руководство освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Журналист не должен быть заложником в политических противоречиях между Россией и Украиной и должен распространять информацию свободно и в безопасных условиях", - говорится в документе.
Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных норм задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже".
Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".
Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (г.Кирово-Чепецк, с.Утробино).
Сейчас Сущенко, скорее всего, доставлен в СИЗО "Лефортово" в Москве вместе с группой других украинских политических заключенных.
Как передает replyua.net, политический аналитик Павел Нусс в своем блоге пишет о том, что печально наблюдать за тем, как избиратели и даже некоторые видные члены команды Зеленского, комментируя задержание и арест Богатыревой, пытаются приписать это к достижениям новой власти.
По словам аналитика, на самом деле задержание и арест беглой Богатыревой не имеет никакого отношения к новой власти, чего не скажешь о самой Богатыревой, которая, по всей видимости, имеет отношение к Банковой. Ордер на задержание действовал в соответствии с уголовным производством ГПУ, которой, пока еще, руководит Юрий Луценко. А вот возвращение Раисы Богатыревой свидетельствует о существовании политических гарантий от власти Зеленского. Если бы сегодня действовал новый генпрокурор, который находился или будет находиться под контролем Зеленского бы никто не задерживал.
Павел Нусс подчеркивает, это еще один признак реванша. Выборы выиграла якобы партия Зеленского, а соратники Януковича и коррупционеры считают, что это их победа, индульгенция. И что самое печальное, что они не зря возлагаю большие надежды. Теперь мы, многие и многие из нас, реваншем не пугаем - он, этот пророссийский реванш уверенно отрыл дверь в наш с вами дом, причем ногой.
Новоизбранный народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский выразил готовность внести залог за арестованного экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.
Детали: Новинский подтвердил, что готовится внести залог.
Своих ещё не знают, отдадут или нет, а чужих уже отдали.
Красивый жест, но зачем ТАК прогибаться?