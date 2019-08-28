 Американский комитет защиты журналистов призывает Россию освободить Сущенко

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление было распространено в среду в связи с освобождением из-под стражи руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы также призываем российское руководство освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Журналист не должен быть заложником в политических противоречиях между Россией и Украиной и должен распространять информацию свободно и в безопасных условиях", - говорится в документе.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных норм задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже".

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (г.Кирово-Чепецк, с.Утробино).

Сейчас Сущенко, скорее всего, доставлен в СИЗО "Лефортово" в Москве вместе с группой других украинских политических заключенных.

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