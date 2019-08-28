 Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, в настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.

Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат НПУ.

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Решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками ГУ в Запорожской и Закарпатской областях.

Напомним, 23 августа в рамках заседания руководством МВД и Национальной полиции было принято решение об освобождении от должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.