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Все про:Житомирщина (736) Закарпатье (1635) Львовщина (1725) Нацполиция (9987) увольнение (1662) Запорожская область (698)

 Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ

Руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа, принято решение об увольнении руководителей четырех главков.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, в настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.

Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат НПУ.

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Решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками ГУ в Запорожской и Закарпатской областях.

Напомним, 23 августа в рамках заседания руководством МВД и Национальной полиции было принято решение об освобождении от должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

Источник: https://censor.net.ua/n3145178
 
 
 Топ комментарии
 
Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 8479 Уволили...с последующим повышением в должностях... зеленые клоуны...такие они зеленые клоуны....
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Після погроз Зеленського в Житомирі помпи запрацювали на реверс. Бурштин закачують. Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 1359 Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 437 Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 1359
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Ага...такого точно не было...
Наказали...из областного в центральный аппарат перевели.... Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 8345
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Такого не было при мародёре... Как же так? Как жить-то дальше?
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в настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.
Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат НПУ.Источник: https://censor.net.ua/n3145178
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Ага...такого точно не было...
Наказали...из областного в центральный аппарат перевели....
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Регулярно ротація кадрів проводилась - з горщика на горзика пересаджували ці квіти - лопухами їх по науковому називають.
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Головний корупціонер в МВС це Аваков, який продав за 2 млн. доларів посаду керівника главка Кримського УМВС сепаратистам і начальник, якого призначив Аваков, присягнув на вірність сепаратисту Аксьонову і це була точка неповернення, після якої міліція Криму перестала виконувати вказівки Києва! За це Аваков має сісти в тюрму, а також за рюкзаки, за махінації з французькими гелікоптерами, за провал поліцейської реформи і за багато чого іншого! Завтра починається випробування Зеленського, або він самостійний політик і звільнить Авакова, або він маріонетка коломойського і Аваков буде й надалі мутити чорні схеми в МВС та кришувати вірменську мафію! В Одесі вірменська мафія здійснила напад на активістів які допомагали Укртрансбезпеці перевіряти ваговий режим вантажівок! Напад організував керівник одеського облавтодору вірмен Єгіазарян Адранік Ваганович - відключив освітлення на посту поліції та ваговому комплексі, щоб камери на записували напад, і бандити на кількох машинах під'їхали оточили і розстріляли з помпових рушниць машини активістів, побили палками машини та активістів, влаштували тотальний погром! Поліція закрилась в себе в приміщення і робила вигляд що нічого не відбувається! Досі справа не розслідувана Єгіазарян та нападники-вбиці досі на свободі, бо вірменську мафію кришує сам вірмен Аваков! Аваков має йти з посади і відповідати за вчинені злочини! А злочини вірменської мафії мають бути розслідувані і всі винні покарані!
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Уволили...с последующим повышением в должностях... зеленые клоуны...такие они зеленые клоуны....
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Так уволены или пошли на повышение? Очередная перемога?
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Ничего себе увольнения какие-перевели из глубинки в Киев. Всех бы так увольняли с должностей.Обычных людей- пинком и с волчьим билетом увольняют по статье, а эти и тут выкрутились.
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а правда грозно звучит - уволены! ? ))) вы уволены!!!
а потом.. переведены на другую должность... у Киев... и ресничками хлоп-хлоп...
(от круто за коррупцию взялся...ох круто!)))))
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Товаришч рюкзаков своих преданных чуваков не увольняет.....
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я так і знав , що тут він також обісрався.Чорт його забирай.
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мариупольское чудо! шухер, мухер, тебе то что? ))) думаешь тебе перепадет хоть пол кило сарделек? и не мечтай! даже крошки из под стола не слижешь, зубожилое! только цирк по телевизору, шоу, зрелища.
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Думаю шо скоро вас соевых проплаченцев сдует отсюда и вам придётся искать нормальную работу
Заранее рада за вас и за бюджет Украины, который спихнёт с себя такое количество паразитов
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ой блин их порохоботоферму вообще нужно декомунизировать
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тетя! когда ты делала минеты на переменках, я уже ездил на иностранном автомобиле из салона, за 40 тысяч уе, и еще в 90х набил лавухи, что и детям и правнукам. мне справлять нужду на всех, от первого, до шестерки. а тут я на лабораторных, изучаю глубину умственной отсталости, и понять, как из населения за пол года сделали стадо, а потом за три месяца поменяли местами башку и #опу.
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Очередной пенсионер олигарх из 90-х? 😁

Про переменки фу. Не судите по своим дочкам и внучкам. Я слава Богу из приличной семьи.
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Після погроз Зеленського в Житомирі помпи запрацювали на реверс. Бурштин закачують. Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 1359 Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 437 Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 1359
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А чё в куртках и штанах все, 30 градусов же за окном порохоботик.
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Эх, Саша с Уралмаша, это у вас на Урале увольняют по "хотению", а в Украине Закон. Но малорос- Зе этого не знает или же кукловод для тебя шоу организовал)))
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"это у вас на Урале увольняют по "хотению", а в Украине Закон"

Начальників главків поліції Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей звільнено, двох із них вже перевели на інші посади, - НПУ - Цензор.НЕТ 9594

В том то и проблема, что в Украине есть люди которые даже понятия не имеют, что на 99 % имеющихся в Украине работ, увольняют именно по хотению руководителя, да вот так вот Степан, представьте бывает: вызывает человека начальник и говорит: Вы нам не подходите-пишите заявление. Высокопоставленным судьям и чиновникам с Киева этого конечно не понять.
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Нет Вы конечно можете начать рассказывать, о гарантированном вам Конституцией праве на работу и т.п. но это в 99% работодателей вызывает подозрение, что Вы ко всему ещё и психически больной. Т.к. это тоже самое что прийти в больницу или рассказывать о гарантированной бесплатной медицине а вместо денег и лекарств дать врачу Конституцию.
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Если их переведут на другие должности, то сами понимаете - власти казнокрадов нужны и подчинённые казнокрады, поэтому если они остаются - Зе будет казнокрадом. По другому не бывает.
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Шановні ? Не так просто звільнити держслужбовця (чиновника . суддю чи мента ) ?
Ви подивіться скільки їх через суди поновилось на службі опісля так зв ..*переатестації * !?
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Да никуда это не денется
Ну не бывает так, что везде декоррумизация, а МВД как неприступная крепость и оплот коррупции годами держит оборону

Никуда не денутся. Не с них начнут, но и до них доберутся
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збираються приймати закони щодо державної служби , будемо дивитись.
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/// Переезд преЗЕдентского Офиса в Украинский дом отменяется. Начальників главків поліції Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей звільнено, двох із них вже перевели на інші посади, - НПУ - Цензор.НЕТ 557
Пока что рабочее место главы государства остается в здании на улице Банковой, а в дальнейшем, возможно когда-нибудь, команда президента подберет себе новый объект.

Информацию, что переезда пока не будет, подтвердил и народный депутат от «Слуги народа» Иван Юнаков. «Президент сказал, что не будет пока переезжать в то место»
По словам депутата, причиной отказаться от переезда стало неудачное (!!!) расположение «Украинского дома»: тесная Европейская площадь будет стоять в заторах, придется менять схему движения в этом районе и убирать с площади «островки безопасности».После того, как идея с «Украинским домом» оказалась провальной, обсуждается перенос рабочего места Зеленского и его Офиса в новый правительственный квартал на левом берегу Киева.


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