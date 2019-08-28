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Все про:Донбасс (19252) режим (56) Объединенные силы (367) КПВВ (38)

 КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы с 1 сентября, - пресс-центр ОС

С 1 сентября 2019 года контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы.

В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

В частности, в осеннем режиме будут функционировать такие дорожные коридоры:

  • "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
  • "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
  • "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
  • "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
  • "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик);
  • "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская", - штаб. ФОТОрепортаж

КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы с 1 сентября, - пресс-центр ОС 01

Также смотрите: Введение в эксплуатацию обновленных КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" запланировано на 15 ноября, - Херсонская ОГА. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3145176
 
 
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Сепарастів дозволяю/наказую відстрілювати на місці. Усіх! По той бік людей немає!
До речі, зеленський - тобі тризда, жидівська наволоч...
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Осінній режим - це рівчак з водою через який треба перепливати?
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