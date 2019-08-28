 КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы с 1 сентября, - пресс-центр ОС

В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
В частности, в осеннем режиме будут функционировать такие дорожные коридоры:
- "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
- "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
- "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
- "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
- "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик);
- "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".
До речі, зеленський - тобі тризда, жидівська наволоч...