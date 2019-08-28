 Министром образования станет Анна Новосад, - "ЛБ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники LB.ua.
Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".
В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.
В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.
В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.
С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.
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Директорат, это местечко созданное для своих с неплохой зарплатой за имитацию работы.