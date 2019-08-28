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Все про:Минобразования (1109) Новосад (1)

 Министром образования станет Анна Новосад, - "ЛБ"

Министерство образования в новом правительстве возглавит избранный нардеп от партии "Слуга народа", №50 в списке, Анна Новосад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники LB.ua.

Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.

В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество вузов в Украине осталось на уровне 20-летней давности, а число студентов уменьшилось почти вдвое, - Гриневич

Источник: https://censor.net.ua/n3145175
 
   
 Топ комментарии
 
А з дитячого садочка не було? Министром образования станет Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 1955
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Так а по яких критеріях її обирали? Кваліфікації ще нема, досвіду також. Розуму ніхто не міг дати. Три вершка від горшка. Як то кажуть - міністр від клоуна.
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Була вже кілька років тому першим заступником у Авакова така собі Анастасія Дєєва.
Теж "фахівець" хоч куди... Министром образования станет Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 4328
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Найменше зло, що клоун може зробити - не наробити дурниць. А оце вже більше, ніж дурниця.
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Аня, создавай чисто украинское образование - у нас древняя и отличная школа. Не надо никого копировать, передирать и заимствовать - оно у нас не работает, пора создавать своё - бо нам своє робить!
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Вы о чем? Нет у нас никакой школы и никогда не было. Вы на мировые разработки-то посмотрите! Где там мы, Параша, да хоть какая-то совковая страна? Ключевая задача, которой должны обучить студентов в ВУЗе - свободно мыслить. Не сделать, как сделали буржуи, а разрабатывать принципиально новое. Мы на это практически не способны. Уже и у Европы с этим проблемы. Большая часть разработок, за США и Японией. Вот это и есть результат хорошего образования и правильной политики. Нормальный выпускник хорошего ВУЗа без труда найдет работу в любой стране. Нам до этого далеко. И так было всегда.
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Нормальная карьера и хороший образовательный базис. Очень редкий случай.
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Зебилы, один вопросс к вам , назовите цвета прапора Украины по порядку.
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Шо ви всі вперлись в її освіту? Робитиме що накажуть зверху. Любая стряпуха сможет управлять государством. (Фірман у кашкеті що свято вірив в комунізм)
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"С декабря 2017 года - генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции" - это что за хрень?
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Отличное кадровое решение! Можно только поддержать.
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С декабря 2017 года - генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Источник: https://censor.net.ua/n3145175
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Директорат, это местечко созданное для своих с неплохой зарплатой за имитацию работы. Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 415
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