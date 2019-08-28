 Меркель и Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Украине и проведение саммита в "нормандском формате", - Зайберт

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в среду Меркель и Зеленский провели телефонный разговор, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стороны обсудили ситуацию в Украине.

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"Канцлер и президент считают, что минские соглашения должны быть полностью реализованы. Они выступают за скорое проведение саммита в "нормандском формате", - говорится в заявлении Зайберта.