 Меркель и Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Украине и проведение саммита в "нормандском формате", - Зайберт

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в среду Меркель и Зеленский провели телефонный разговор, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Стороны обсудили ситуацию в Украине.
"Канцлер и президент считают, что минские соглашения должны быть полностью реализованы. Они выступают за скорое проведение саммита в "нормандском формате", - говорится в заявлении Зайберта.
почему ни один зебил даже приблизительную сумму назвать не может ?
украденного никто назвать не может, но все говорят, шо украл ))))))))))))))
Он же, курс этот, не от состояния экономики зависит, а только от желания Гонтаревой ?
"... для того чтобы думать нужно не принадлежать к 25% дурачков!"
Во всяком случае за последние лет 200 такого на планете Земля никто сделать не смог )))
Мне было под силу только академическое экономическое образование получить и кандидатскую защитить.
Так страну назовёшь, где происходили эти фантастические вещи по искусственному удержанию завышенного курса валюты на протяжение 4 лет ?
Позвони мне, ради бога!
Через время протяни
Голос тихий и глубокий
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Тобто зовсім нічого з цих домовленостей за багато років не виконали, а тепер говорять - повністю. Тоді питання: вони брехуни чи шизофреникі?
Позвони мне, позвони!
Позвони мне, ради бога!
Через время протяни
Голос тихий и глубокий
Звезды тают над Москвой
Может, я забыла гордость?
Как хочу услышать голос
Как хочу услышать голос
Долгожданный голос твой!
Позвони мне, позвони! (с)
Единственно что Украине сейчас нужно так ето ждать и не дергаться чтобы не запутаться в паутине ***** полностью.