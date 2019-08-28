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Все про:Полтавщина (507) топливо (463) ГФС (3402)

 Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС зъято горючего стоимостью более 41 млн. грн., - ГФС. ФОТО

В И Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили схему незаконного производства и реализации горючего и изъяли из незаконного оборота крупную партию подакцизной продукции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины была установлена одна из местных компаний, основной вид деятельности которой - оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами, должностные лица которой осуществляли незаконное производство горючего на территории одной из нефтебаз региона.

Изготовление горюче-смазочных материалов происходило путем смешивания абсорбента, химических примесей и присадок с горюче-смазочными материалами с целью повышения октанового числа и качества горючего.

В дальнейшем изготовленное таким образом горючее реализовывали через сеть подконтрольных АЗС и СХД Полтавской области без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, используя при этом поддельные документы о происхождении и качестве горюче-смазочных материалов.


На основании постановлений суда проведены обыски в офисном помещении и в местах незаконного изготовления и хранения ГСМ. По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 1,4 тыс. тонн ГСМ ориентировочной стоимостью более 41 млн. грн., грузовой автомобиль, которым осуществлялась перевозка топлива и 2 легковых автомобиля.

Всего изъято ТМЦ стоимостью 45,9 млн. грн.  Продолжаются следственные действия".

Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС зъято горючего стоимостью более 41 млн. грн., - ГФС 01
Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС зъято горючего стоимостью более 41 млн. грн., - ГФС 02
Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС зъято горючего стоимостью более 41 млн. грн., - ГФС 03
Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС зъято горючего стоимостью более 41 млн. грн., - ГФС 04
Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС зъято горючего стоимостью более 41 млн. грн., - ГФС 05

Источник: https://censor.net.ua/n3145173
 
 
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