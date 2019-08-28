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Все про:суд (22498) Сарган (382) Вышинский (142)

 Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами.

Об этом написала спикер генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вышинского освободили в рамках каких-то больших договоренностей", - Фейгин

Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену 35 на 35 и с согласия самого Вышинского, - Сарган 01

Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

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Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену 35 на 35 и с согласия самого Вышинского, - Сарган 02
Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену 35 на 35 и с согласия самого Вышинского, - Сарган 03
Фото: twitter.com/SarganLarysa

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражейКирилла Вышинского.

Сегодня, 28 августа, суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145172
 
 
 Топ комментарии
 
тобто суди таки ручні і підконтрольні ЗЕ....
сказав - відпустили.
те саме і з богатирьовою та іншими впровадженнями
як швидко зелені владу перехопили Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 9171
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Да ? Невже оцінку діям ЗЕ будуть надавати не лише прокурори, а ще і психіатри ? Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7738
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Віддавайте за нього Сенцова. Тоді хай валить на всі чотири сторони.
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А якби він не дав згоди, його б силою витуркали з буцигарні? А коли він виходив, він вам факи під носа не тикав?
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Цензор весь за Петра Алексеича...быть ему снова или опять президентом Украины, без него нарид просто пропадёт...патриотов не станет и путин нападёт...
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Наверное Вышинский нашей стороне, что то интересное рассказал! ПОЭТОМУ и начал в вначале отказываться ПО боялся, что в России ему будет писец, НО наши ему дали понять, что У него выхода НЕТ, только один, на ОБМЕН или он может просто в камере свалится С кровати И сломать себе шею.
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