 "Фармак" снова судится с "Дарницей" за "Корвалол"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката "Дарницы" Наталью Дрюк.

Изначально процесс был инициирован "Фармаком" с целью отменить госрегистрацию лекарственного средства "Корвалол-Дарница". Но в этот раз "Фармак" выступает ответчиком, так как речь идет об апелляционной жалобе "Дарницы" на решение Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу "Фармака".

"Дарница" настаивает, что победа "Фармака" в этом деле может иметь негативные последствия для украинских пациентов, которые используют "Корвалол" для лечения.

"Монополия на тот или иной продукт может привести к его подорожанию. Мы выступаем за то, чтобы на рынке было два игрока и больше. И в случае удовлетворения нашего иска не будет монополии на этот бренд", - объяснила Дрюк.

Как сообщалось, "Фармак" еще в 2011 году полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата (МЭРТ) признала обозначение"Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение.

25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Судьи мотивировали свое решение тем, что "Фармак" должен был выступать в данном иске ответчиком, тогда как он выступал третьим лицом, а ответчиком было МЭРТ. Юристы "Дарницы" считают, что суд таким образом придрался к несущественной формальности.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн.