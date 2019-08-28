 Враг применил на Донбассе запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, с начала суток - 9 обстрелов, - пресс-центр ОС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций ОС: вблизи Лебединского (из стрелкового оружия), Павлополя (из ручных противотанковых гранатометов), Водяного (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Широкино (враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов: неподалеку от Новолуганского (из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Зайцево (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новотошковского (из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Пивденного (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также по объектам гражданской инфраструктуры Майорского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметыов).
Напомним, работа КПВВ "Майорское" была временно прекращена в связи с вражеским обстрелом. Позже контрольный пункт въезда/выезда возобновил пропуск лиц и транспорта.
Починай з Криму.
Вот как пэтюньчик подписал минские, так и продолжается
- невістка
- так її нема дома
- а он її халат висить!
Потом извинялся как пес обдрыстаный
тихої вам ночки синочки...
https://colonelcassad.livejournal.com/5237968.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social
Подполковник армии США Роберт К.Трейси рассказывает об обучении украинских солдат на Яворовском полигоне.
.....украинские солдаты - ленивые бездельники, которые не хотят
работать, они намеренно саботируют любые действия своих американских
инструкторов. Принимая во внимание их жадность к деньгам, нужно
понимать, что украинские военные склонны воровать и продавать что-либо,
когда думают, что нашли хорошую сделку......