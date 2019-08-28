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 Враг применил на Донбассе запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, с начала суток - 9 обстрелов, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций ОС: вблизи Лебединского (из стрелкового оружия), Павлополя (из ручных противотанковых гранатометов), Водяного (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Широкино (враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов: неподалеку от Новолуганского (из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Зайцево (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новотошковского (из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Пивденного (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также по объектам гражданской инфраструктуры Майорского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметыов).

Напомним, работа КПВВ "Майорское" была временно прекращена в связи с вражеским обстрелом. Позже контрольный пункт въезда/выезда возобновил пропуск лиц и транспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3145165
 
 
 Топ комментарии
 
Празднуют освобождение Вышинского. Давайте еще поднасыпте снарядов и Зеленский еще согласятся на все ваши условия

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Я тоже предлагаю подвести арту и стереть с лица земли все что стреляет со стороны врага, чтобы прекратить уже ету бойню
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Празднуют освобождение Вышинского. Давайте еще поднасыпте снарядов и Зеленский еще согласятся на все ваши условия

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Мародер никак не угомонится, когда уже его посадят?!
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свинарчук,роттердам,тарифы..абыр,абыр.. Враг применил на Донбассе запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, с начала суток - 9 обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2444 барыга,нови облыччя,тарыфы..
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Потрібно припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.................................
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Я тоже предлагаю подвести арту и стереть с лица земли все что стреляет со стороны врага, чтобы прекратить уже ету бойню
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Так хто ж заважає?................. вперед і з піснею............
Починай з Криму. Враг применил на Донбассе запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, с начала суток - 9 обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1798
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Зачем с крыма. Начнем откуда ближе а там и до окупированного крыма дойдет. Верно я говорю гнида сепарская?
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серега,не молчи - "за свабоду,за расийу - даканца"..
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Если такой умный,то поедь прикончи путлера.
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Как понимаю, "успешное перемирие продолжается"?
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С 2014.
Вот как пэтюньчик подписал минские, так и продолжается
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- а хто винен?
- невістка
- так її нема дома
- а он її халат висить!
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ну так пэтюньчик обещал за годыны.
Потом извинялся как пес обдрыстаный
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***** контролирует русских через телевизор, наркоман собирается контролировать паству через телефон.
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Ну да теперь они нас будут убивать без потерь, скоро клоун прикажет чтобы медленнее передвигались для удобства.
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Петевата негодуе.Заводите диван,берите петю и в наступление на мацкву.Кто-то мешает?
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Ну с обстрелами все понятно.Когда общество и страна услышат,что начальнику ГенШтаба надоело подставлять украинских солдат под расстрелы и он отдал приказ подавлять боевые точки лугандонских ублюдков,жесточайшим способом.Когда хомчак вспомнит о выполнении офицерского и командирского долга,а не прислуживания?
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Сепары в чем то правы, поголовье скота нужно сокращать
https://colonelcassad.livejournal.com/5237968.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social

Подполковник армии США Роберт К.Трейси рассказывает об обучении украинских солдат на Яворовском полигоне.

.....украинские солдаты - ленивые бездельники, которые не хотят
работать, они намеренно саботируют любые действия своих американских
инструкторов. Принимая во внимание их жадность к деньгам, нужно
понимать, что украинские военные склонны воровать и продавать что-либо,
когда думают, что нашли хорошую сделку......
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