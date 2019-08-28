 Враг применил на Донбассе запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, с начала суток - 9 обстрелов, - пресс-центр ОС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций ОС: вблизи Лебединского (из стрелкового оружия), Павлополя (из ручных противотанковых гранатометов), Водяного (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Широкино (враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов: неподалеку от Новолуганского (из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Зайцево (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новотошковского (из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Пивденного (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также по объектам гражданской инфраструктуры Майорского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметыов).

Напомним, работа КПВВ "Майорское" была временно прекращена в связи с вражеским обстрелом. Позже контрольный пункт въезда/выезда возобновил пропуск лиц и транспорта.