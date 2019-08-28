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 Политика Украины
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Все про:ВР (23352) депутат (2711)

 Стала известна повестка дня первого рабочего заседания Рады 29 августа. ДОКУМЕНТ

Подготовительная группа утвердила план первой сессии Совета 9-го созыва. Так, депутаты 29 августа должны рассмотреть 27 вопросов.

Об этом говорится в повестке дня, которая есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Депутаты планируют рассмотреть такие вопросы.

1. Избрание временного президиума;
2. Повестку дня сессии;
3.Сложение полномочий премьер-министром перед вновь избранной Радой;
4.Формирование депутатских фракций;
5. Доклад спикера Андрея Парубия о состоянии законодательной работы по итогам работы предыдущего парламента;
6. Объявление о коалиции;
7. Избрание счетной комиссии;
8. Избрание председателя Верховной Рады, главный претендент Дмитрий Разумков;
9. Избрание первого вице-спикера (главный претендент Руслан Стефанчук) и вице-спикера, и кем, вероятнее всего, будет Елена Кондратюк;
10. Послание Раде от президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении;
11. Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов;
12. Назначение нового премьер-министра, очевидно Андрей Гончарук;
13. Доклад подготовительной группы.
14. Назначение министра обороны
15. Назначение министра иностранных дел;
16. Назначение нового Кабмина;
17. Затем депутаты, которые пойдут в Кабмин сложат полномочия;
18. С должностей уволят министров Кабмина Гройсмана;
19. Депутаты утвердят перечень и количественный состав комитетов;
20. Проголосуют руководителей комитетов;
21. Уволят председателя СБУ;
22. Назначат председателем СБУ;
23. Придадут согласие на увольнение генпрокурора;
24. Дадут согласие на назначение нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;
25. О согласительном Совете.
26. Утвердят календарный план.
27. Утвердят правила освещения работы Совета журналистами.

Больше всего дискуссий вызвал пункт о рассмотрении изменений в Конституцию, ЕС предлагала сначала рассмотреть проект в комитете. Вадим Рабинович требовал в первый день сессии создать временную комиссию по преступлениям Петра Порошенко.

Стала известна повестка дня первого рабочего заседания Рады 29 августа 01
Стала известна повестка дня первого рабочего заседания Рады 29 августа 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145164
 
   
 Топ комментарии
 
Зебобики сильно удивятся, когда тарифы останутся прежними и денег не прибавится, зебил априори заработать ничего не может. Так и будут зебобики гавкать что им палки в колёса вставляют.
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Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
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Наконец то петюня вместе с жопоблоком,окажутся там где им самое место,с задних рядов гавкать Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 1816
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При цьому слуги принесуть каву, бо будуть ще далі, ніж слуги.
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Пете тебе это надо было говорить, умник.
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Ну как с петей фортуна обошлась,мы увидели.Заливался на выборах крокодильими слезами,не помогло,пролетел,как фанера над Парижем.
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это не означает,что с зе она будет любезной)
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ЭТО, если будет то потом, а Сывочёлый уже в .....!
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А потом ближе к параше, окна в клеточку, друзья в полосочку.
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Не вижу там там переименования Украины в "Малоросию" и прошение к ***** ввести вайска Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 9512 порохоботам мои сожаления!
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А может переименуем ВР - Верховна Рада в ВК - Вечерний Квартал? Ну так, по приколу для полной ясности. Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 6429
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Как-то без огонька и устало "шютют" порохоботьі, но рядьі пока не поредели.
Расея помогает ?
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.расея Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 6753 ... Привидится же тебе такое . Шо курим Шура ??
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Так у тебя ,оказывается,олигофрения не дебильной стадии- первой,а как минимум второй- имбецильность и ты уверенно шагаешь к вершине -идиотизму третьей стадии деградации умственной! Коротенько лекция о стадиях умственной и психической деградации личности ,к лахтинцам- личность заменяется на особь ...
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Создать комиссию по преступлениям рыгов и лично рабиновича, старого кидалы.
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А 28 пункт где?
Клоун сделает единственное, что он хорошо умеет - сыграет на рояле...
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Очень будет напоминать партсобрание КПСС в СССР. Всё примут единогласно с чувством глубокого удовлетворения, и Великий Вождь укажет нам светлый путь. Доигралить.
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Ну наконец-то. С завтрашнего дня уже мы не услышим, что гению современности, великому актеру и мыслителю, почитателю шаурмы и немецких порноактрис, срут в штаны коварные папередники.
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И только отчаянньій скулеж порохогнид раздавался на обочине прогресса
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Повестка дня насыщенная, адекватная, ожидаемая, в добрый час! Поехали!
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Наконец то дождались , Квартала под куполом Рады Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 7190 . Завтра будет выступать прзыдэнт .!! Пианино , говорят , уже занесли . .
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нормальная шутка, не хуже порноактрис и эбонитовых палочек
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Я вот этого вот. ваще не понял, не слышал и сильно удивлен:

"Вадим Рабинович требовал в первый день сессии создать временную комиссию по преступлениям Петра Порошенко Источник: https://censor.net.ua/n3145164"

а где подробности по этой теме?
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Оце продуктивність!!! Ще жодна рада так плідно не стартовала.
Але нічого не поробиш, часу на розкачку нема. Мародерські парубії загнали країну в безвихідь і лише рішучі і маштабрні рішення зможуть виправити ситуацію, фактично врятувати країну.
Бажаю вдачі і тримаю кулаки.
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Голодне зе- стадо буде з замиранням серця слідкувати як зеліни безробітні петеушники будуть робити їм ковбасу по 2.20, долар по зарплату по 4 К баксів, низькі тарифи, високі пенсії, дороги по всій Україні і головне мир за будь яку ціну. Але отримають як годиться Вофкіним музикальним пісюном по своїм розкатаним губонькам. Але биду підкажуть що по губонкам їм провела "стара система" у вигляді Порошенко зі своєю фракцією в 26 осіб і кілька тисяч порохоботів в мережах по всій Україні . І вся зе-бидляча зграя, ласа до шари поволавши " Сцуки, коли ж ви припините вставлять новому *** ліцу палки в колесах" переключиться на порошенка і порохоботів і дасть можливість "новаму ліцу" і його регентам шниряти по державній казні і по кишенях довірливих фанатів "нових ліц"
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