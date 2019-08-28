 Взломаны сайты изданий "Новое время" и "Депо" для размещении фейковой информации, дискредитирующей ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице издания "Новое время".
В редакции отмечают: "Киберпреступники получили доступ к админпанели и заменили материал "Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: два человека погибли, шестеро травмированы" фейком с заголовком "Украинские военнослужащие - главная проблема Яворивского учебного центра".
Мы сняли этот материал с публикации.
Редакция НВ расценивает это как откровенную циничную провокацию как против нашего ресурса, так и против Вооруженных Сил Украины.
По данному факту НВ обратится в правоохранительные органы".
В свою очередь сайт Депо отмечает: "Информационное издание Depo.ua готовит обращение в Службу безопасности Украины (СБУ) и Министерство внутренних дел (МВД) по факту хакерской атаки на сайт.
Известно, что подобные атаки были совершены и на ряд других украинских СМИ.
Техническим отделом ЗАО "Картель" было проведено внутреннее расследование, которое выяснило, что создание новости произошло с IP адреса, расположенной в Амстердаме (с использованием программы Tor).
Это был несанкционированный взлом административной панели"
Ну точно лахтинців набирають, з помийок Фінляндського вокзалу
А англ. текст був на : https://rktracy.blogspot.com/2019/08/ukrainian-soldiers-is-major-weak-spot.html
При чому, єдиний, від зареєстрованого 23/08/2019 «Роберта Трейсі», який помер у 2010 році
https://rktracy.blogspot.com/2019/08/ukrainian-soldiers-is-major-weak-spot.html
«gtctd dtfbdqpt
Там був передрук тексту з «Русской Газєти» за 27.08.2019.
А англ. текст був на : https://rktracy.blogspot.com/2019/08/ukrainian-soldiers-is-major-weak-spot.html
При чому, єдиний, від зареєстрованого 23/08/2019 «Роберта Трейсі», який помер у 2010 році»
«Росийская Газета » 27.08.2019 17:59 Рубрика: В мире
"Глупые жадные пьяницы": американский инструктор оценил украинских солдат
Текст: Петр Лихоманов
https://rg.ru/2019/08/27/glupye-zhadnye-pianicy-amerikanskij-instruktor-ocenil-ukrainskih-soldat.html
ТРИ ВОПРОСА.
..организаторам официальной части празднования (и их поклонникам).
1. Что произошло со вторым куплетом национального гимна?
2. Почему не назвали конкретно страну-агрессора?
3. Вы отдаёте себе отчёт, что срочно разгоняемая методичка:
«ветеранам предложили присоединиться к официальной части, а они сами
отказались!!!», не проканает?..)
Напоминаю: - парад
отменили вы;
- ветераны начали организовывать свой;
- вы спохватились: придумали свое шаманское камлание с
попыткой заколдовать и изгнать войну шариками и роялями;
- пригнали на него людей по разнарядке, в том числе военных;
- у вас не получилось.
Как бы вам объяснить... у воющей страны долгая и очень
хорошая память.
Карты передернуть задним числом не получицца.
Много чести
«Мы будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие.
Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа», - сказал Кива.
скажите лучше шо Он Наркоман!!!)))))
Обычный отмаз Кацапа!
типа Чуркина))).......
Он закончил плохо......
была и в деревне Ольгино и на Заливе Лахте!!...
а вот в ФСБ не состою))).....
причем голос не естественно растянутый ... дешевка.
но это ШедеФр зелеБобикоФ!))).
Мне СТЫДНО за ВАС.............((.
как Я могу в ЕС отстаивать Украину..если такие пиФтаболы в УКРАИне живут????????....
это Полный Проигрыш((((((((((((((
а Я была!.
Реально 3 Танка Кацвапоф сожгли!!.
ну Кацап расскажи как Ты вайовал на диване за Хохлоф???................
ссукк как Я ненавижу вас ппиФтаболоф Диванных...
иди ваюй Герой блааа!!!