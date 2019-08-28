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Все про:хакер (756) фейк (227)

 Взломаны сайты изданий "Новое время" и "Депо" для размещении фейковой информации, дискредитирующей ВСУ

В среду, 28 августа, редакции НВ стало известно о взломе сайта NV.ua и Depo неизвестными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице издания "Новое время".

В редакции отмечают: "Киберпреступники получили доступ к админпанели и заменили материал "Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: два человека погибли, шестеро травмированы" фейком с заголовком "Украинские военнослужащие - главная проблема Яворивского учебного центра".

Мы сняли этот материал с публикации.

Редакция НВ расценивает это как откровенную циничную провокацию как против нашего ресурса, так и против Вооруженных Сил Украины.

По данному факту НВ обратится в правоохранительные органы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ, - Минобороны

Взломаны сайты изданий Новое время и Депо для размещении фейковой информации, дискредитирующей ВСУ 01
Взломаны сайты изданий Новое время и Депо для размещении фейковой информации, дискредитирующей ВСУ 02

В свою очередь сайт Депо отмечает: "Информационное издание Depo.ua готовит обращение в Службу безопасности Украины (СБУ) и Министерство внутренних дел (МВД) по факту хакерской атаки на сайт.

Известно, что подобные атаки были совершены и на ряд других украинских СМИ.

Техническим отделом ЗАО "Картель" было проведено внутреннее расследование, которое выяснило, что создание новости произошло с IP адреса, расположенной в Амстердаме (с использованием программы Tor).

Это был несанкционированный взлом административной панели"

Источник: https://censor.net.ua/n3145148
 
 
 Топ комментарии
 
Арестович задал Зеленскому три вопроса по Дню Независимости



ТРИ ВОПРОСА.
..организаторам официальной части празднования (и их поклонникам).

1. Что произошло со вторым куплетом национального гимна?

2. Почему не назвали конкретно страну-агрессора?

3. Вы отдаёте себе отчёт, что срочно разгоняемая методичка:
«ветеранам предложили присоединиться к официальной части, а они сами
отказались!!!», не проканает?..)



Напоминаю: - парад
отменили вы;

- ветераны начали организовывать свой;

- вы спохватились: придумали свое шаманское камлание с
попыткой заколдовать и изгнать войну шариками и роялями;

- пригнали на него людей по разнарядке, в том числе военных;

- у вас не получилось.

Как бы вам объяснить... у воющей страны долгая и очень
хорошая память.

Карты передернуть задним числом не получицца.
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Тупее не могла придумать отмазки? За что вам только платят...
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«Полковнік Роберт Трейсі» dead in 2010
Ну точно лахтинців набирають, з помийок Фінляндського вокзалу
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Время поменялось, да и бигмир больше не люблю.
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Отличная маза "неодиозного" сми, которое единственное, кроме обосраны.уа, опубликовала этот российский фейк.
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В случае публикации фейка - рассказывай о хакерах. Тупые овцы.
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«Полковнік Роберт Трейсі» dead in 2010
Ну точно лахтинців набирають, з помийок Фінляндського вокзалу
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Ця інформація була на strana.ua з посиланнями на блог.Але вона написана занадто по москальськи.
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Там був передрук тексту з «Русской Газєти» за 27.08.2019.
А англ. текст був на : https://rktracy.blogspot.com/2019/08/ukrainian-soldiers-is-major-weak-spot.html
При чому, єдиний, від зареєстрованого 23/08/2019 «Роберта Трейсі», який помер у 2010 році
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А я який Вам надав? Саме цей:
«gtctd dtfbdqpt

Там був передрук тексту з «Русской Газєти» за 27.08.2019.
А англ. текст був на : https://rktracy.blogspot.com/2019/08/ukrainian-soldiers-is-major-weak-spot.html
При чому, єдиний, від зареєстрованого 23/08/2019 «Роберта Трейсі», який помер у 2010 році»
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А от звідки страна.уа передрукувала те гнилячча:


«Росийская Газета » 27.08.2019 17:59 Рубрика: В мире
"Глупые жадные пьяницы": американский инструктор оценил украинских солдат
Текст: Петр Лихоманов
https://rg.ru/2019/08/27/glupye-zhadnye-pianicy-amerikanskij-instruktor-ocenil-ukrainskih-soldat.html
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gtctd dtfbdqpt А цей блог в свою чергу створили самі москалі.
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gtctd dtfbdqpt Ця газета з цього блогу взяла текст і переклала на російську.Я правильно зрозумів?
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Після приходу до влади земанди НВ змінилось в гіршу сторону. Збільшилась кількість нарєчія в передачах радіо.
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Арестович задал Зеленскому три вопроса по Дню Независимости



ТРИ ВОПРОСА.
..организаторам официальной части празднования (и их поклонникам).

1. Что произошло со вторым куплетом национального гимна?

2. Почему не назвали конкретно страну-агрессора?

3. Вы отдаёте себе отчёт, что срочно разгоняемая методичка:
«ветеранам предложили присоединиться к официальной части, а они сами
отказались!!!», не проканает?..)



Напоминаю: - парад
отменили вы;

- ветераны начали организовывать свой;

- вы спохватились: придумали свое шаманское камлание с
попыткой заколдовать и изгнать войну шариками и роялями;

- пригнали на него людей по разнарядке, в том числе военных;

- у вас не получилось.

Как бы вам объяснить... у воющей страны долгая и очень
хорошая память.

Карты передернуть задним числом не получицца.
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С какого перепуга в речи о независимости Украины упоминать Московию?!
Много чести
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Тупее не могла придумать отмазки? За что вам только платят...
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Кацапка, независимость сейчас под угрозой и виной тому, кроме украинских гнид, - паРаша. Или у тебя тоже ***** не виновато?
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овоизбранный депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в телевизионном эфире заявил, что пришел в политику, чтобы «бороться против Украины».
«Мы будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие.

Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа», - сказал Кива.

скажите лучше шо Он Наркоман!!!)))))
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ссылку на сайт Зик с данной записью, а не на фуфел на ютубе
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Ваши Доказательства-Не Доказательства!)))

Обычный отмаз Кацапа!
типа Чуркина))).......
Он закончил плохо......
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фсбшное, тебе было сказано куда идти ... пшлонах.
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)))кстати Я живу в Суоми но счас в Еести!

была и в деревне Ольгино и на Заливе Лахте!!...

а вот в ФСБ не состою))).....
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фейк, явно заметно наложение голоса на кадр,
причем голос не естественно растянутый ... дешевка.
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Я просто За Украину и была на Бамбасе..

но это ШедеФр зелеБобикоФ!))).

Мне СТЫДНО за ВАС.............((.

как Я могу в ЕС отстаивать Украину..если такие пиФтаболы в УКРАИне живут????????....

это Полный Проигрыш((((((((((((((
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кацап, берёшь барабан или флаг и возглавляешь колонну идущих нах@й !
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Ты был под НовоЕкатериновкой когда 6 армию РФ остановили???

а Я была!.

Реально 3 Танка Кацвапоф сожгли!!.

ну Кацап расскажи как Ты вайовал на диване за Хохлоф???................
ссукк как Я ненавижу вас ппиФтаболоф Диванных...

иди ваюй Герой блааа!!!
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Лишнехромосомный, груз 200 ты от неарийцев получаешь?
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В Беларуси тоже есть "блогеры", которые пишут только тогда, когда происходит наиболее громкий "хапун"...
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Так, выходит, орков крошили пляшущие негры на танках?
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Да кто там что взлымывал. Сейчас за деньги и маму родную продадут не только пароли и информацию
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Ну звичайно - це не ми, це нас "дискредитували"..............
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точно пэдрот орудует - стырил все серверы, и теперь занимается подрыв. деятельностью. Его почерк.
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Если гадят на Украинскую Армию, то первым делом проверить жОПА.
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