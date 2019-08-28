 "Вышинского освободили в рамках каких-то больших договоренностей", - Фейгин

Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил юрист Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что Вышинского освободили в рамках каких-то больших договоренностей. То есть, это не просто решение само по себе. А значит, мы рассчитываем на взаимность с другой стороны. Напомню, что в июле, накануне выборов, Вышинского не отпустили. Хотя ситуация была аналогичная. Сейчас же его из-под стражи освободили. Поэтому мы вправе предполагать, что достигнуты определенные договоренности между Киевом и Москвой, которые сейчас начинают реализовываться. Правда, я не уверен, что все это произойдет в ближайшие дни. Даже с бюрократической точки зрения нельзя сделать так, чтобы в один момент открыли камеру и человек уехал. На оформление документов нужно время. Это касается и российской, и украинской стороны", – отметил юрист.

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Он рассчитывает, что сложившаяся ситуация поможет освободить удерживаемого в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

"Что касается моего подзащитного Сущенко, то, конечно, я надеюсь, что эта история затронет и его. Однако я не исключаю, что сценарий будет развиваться в рамках пакетного соглашения по формуле "33 на 33". Об этом знают только в Офисе президента Украины и Кремле – больше никто. Принципиальные решения принимают только президенты. Быстро можно издать только указ о помиловании. Еще один вариант – когда человека передают на родину для отбывания наказания там. Но для этого нужно два решения суда. Поэтому тут быстро не получится. Хотя если принципиальная договоренность достигнута, все остальное – дело техники. Другой вопрос, что в политике иногда складываются такие обстоятельства, которые не контролируются даже участниками переговоров. Это могут быть действия третьей стороны, например, Запада. Или Путин захочет в G7 вернуться, но разве Зеленский сможет ему это гарантировать? Будем надеться, что сторонние факторы не помешают и все будет хорошо", – подчеркнул Фейгин.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей Кирилла Вышинского.

Сегодня, 28 августа, суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи.