 "Почему меня нельзя было найти в Крыму?", - как выбирали меру пресечения Богатыревой

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Рассматривать ходатайство прокуратуры относительно меры пресечения для экс-министра Раисы Богатыревой Печерский суд начал рассматривать 28 августа около 16:00. Богатыреву, которую задержали вчера в аэропорта Кивева, привозили на улицу Владимирскую еще вчера - однако ввиду того, что рабочий день на тот момент уже закончился, в суде решили отложить рассмотрение на следующий день. За ночь, которую бывшая "регионалка" провела в СИЗО, требования прокуратуры не изменились: сторона обвинения попросила суд оставить подозреваемую под стражей.

Следственным судьей по делу Богатыревой стала Светлана Смык, которая работает в Печерском суде с 2002 года, а с 2014 до 2015 года суд возглавляла. Родного брата судьи, Виктора Домасенко, называли одним из заказчиков убийства многодетной матери в Фастове под Киевом за бизнес-интересов .

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"Подозрение ни было вручено".

В начале заседания защитник Раисы Богатыревой Дмитрий Беляев отметил, что считает пребывание своей подзащитной под стражей абсолютно незаконным. "Обоснованность подозрения, его исследование

возможно только в тех условиях, когда об этой подозрение сообщено лицу", - подчеркнул он, пояснив, что Раиса Богатырева подозрение официально не получала.

"С 2014 года подозрение ни было вручено должным образом", - отметил адвокат, добавив, что Раиса Богатырева находилась за пределами Украины и следователь направлял ей подозрение почте, однако в письме неверно была указана даже фамилия

получателя. Поэтому, по мнению защитника, пока Раиса Богатырева вообще не находится в статусе подозреваемого.

Уголовное дело на Богатыреву было возбуждено по подозрению в хищении бюджетных средств в сумме 6,5 млн грн при закупке лекарств и медицинского оборудования, приобретенного по завышенным на 20-40% ценам. Впрочем, позиция защитника заключается в том, что никаких убытков государству бывшая руководительница министерства не нанесла. "Убытки - это безвозвратно потерянный актив. Но эти средства были в дебиторской задолженности, до момента их погашения", - пояснил Беляев.

Рисков побега своей подзащитной, о которых говорит прокуратура, он также не видит: "Мы сообщили о нашем возвращении, предоставили соответствующие документы. С момента когда прибыли в Украину никаких действий по побега или сокрытия не совершали ". Адвокат добавил, что восточная граница Украины "практически не контролируется "и, по его мнению, если бы Раиса Богатырева хотела вернуться в страну не привлекая при этом к себе излишнего внимания - она ​​могла бы сделать это через Донбасс.

Говоря о том, что Раису Богатыреву необходимо освободить из-под стражи, среди других документов Беляев предоставил судье письмо от действующей исполняющей обязанности министра здравоохранения, Ульяны Супрун.

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"Я ни одного дня за этот период не была на территории АРК".

Богатырева, в свою очередь, отметила, что полностью поддерживает своего защитника. "Я только сегодня получила подозрение, поэтому не знаю, о чем шла речь до сегодняшнего дня по существу. Я выехала за пределы страны когда не было никакого подозрения, поэтому говорить о том, что я скрывалась от следствия, нет никаких оснований, - рассказала она. - Разгильдяйство и предвзятость прослеживается во всех документах, которые предоставляет сторона прокуратуры".

Также ее возмутила информация о том, что все эти годы она проживала в Крыму. "Я ни одного дня за это

период не была на территории АРК. Но если даже представить, что сторона прокуратуры была заинтересована

меня разыскать - а мы знаем, что Крым это украинская территория - то почему меня там нельзя было

найти? "-" удивилась "Богатырева.

По ее словам, она сейчас вернулась в Украину, поскольку у нее "закончился период после операционно- реабилитационной помощи". Хотя, по "странному совпадению", именно незадолго до ее возвращения, 14 августа, Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против Раисы Богатыревой. Адвокат настаивал на закрытии этого дела из-за отсутствия доказательств и окончания сроков досудебного расследования.

"Было решение суда, можно вести заочное осуждение меня, - добавила Раиса Богатырева. - Если

безупречные основания - почему это не сделано за сколько лет?"

Она поддержала ходатайство своего защитника об освобождении из-под стражи и пообещала реагировать на все вызовы суда в будущем, чтобы "защищать свою честь".

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"По определенным причинам доступ затруднен"

Представители прокуратуры, в свою очередь, отметили, что считают отправленое почтовым отправлением сообщение по подозрению врученным и не изменили свое ходатайство о содержании Богатыревой под стражей.

"Крым - это Украина, да. Но по ряду причин надлежащего доступа к территории Крыма у нас сейчас нет, он затруднен ", - сказал прокурор, назвав слова о возможности розыска на территории полуострова, манипуляцией.

Судья Смык спросила Богатырева или в период с 2014 года до вчерашнего дня она находилась на территории Украины. "Нет, я находилась за пределами Украины", - ответила Богатырева.

По возвращении из совещательной комнаты Светлана Смык принял решение применить к Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - или предложил внести за нее 6 млн залога.

Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

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