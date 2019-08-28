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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1895) повышение ЗП (20) Госстат (148)

 Средняя зарплата в Украине в июле выросла на 188 гривен и почти достигла 11 тысяч, - Госстат

Размер средней номинальной зарплаты в Украине в июле вырос на 188 гривен или на 1,7% относительно июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы статистики Украины.

В среднем украинцы в июле заработали 10 971 гривну. Год назад этот показатель был на 19,6% меньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский

Самые высокие зарплаты в Украине получают работники финансовой и страховой сферы (в среднем 19,46 тысячи гривен), ИТ-отрасли (в среднем 17,3 тысячи гривен), госслужащие и военные (в среднем 16,28 тысячи гривен).

В июле 2019 года больше всего выросли зарплаты в сельском хозяйстве (на 11,8%) и в сфере административного и вспомогательного обслуживания (на 8,4%). В то же время зарплаты в сфере искусства, спорта и отдыха в июле упали на 14%.

Самые высокие зарплаты в Украине получают жители Киева - в среднем 16,25 тысячи гривен, а самые низкие - жители Херсонской области. Там в июле в среднем получили 8 547 гривен.

Напомним, что в июне 2019 года средняя ежемесячная зарплата в Украине составила 10783 гривен.

Также читайте: Минимальная зарплата в Украине выросла в 3 раза, а средняя - вдвое с 2016 года, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3145143
 
   
 Топ комментарии
 
Завтра пойду к своему начальнику. Пусть поднимает зарплату. Средняя зарплата в Украине в июле выросла на 188 гривен и почти достигла 11 тысяч, - Госстат - Цензор.НЕТ 1935
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Это как средняя тмпература по палате
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ты же не перестал ему зад лизать
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Нічого, що це у країні, яка не злякалася дати збройну відсіч росії?
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Нічого, що це у країні, яка не злякалася І ДОСІ купувати в росії енергоносії ...?
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Война войной, а бабло по расписанию ))
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Да, да, если б не агрессия Немытой, тут бы другая зарплата была, ага )))

И коррупции, из-за которой эта зарплата такая маленькая, тоже не было бы, конечно.
Там )(уйло пеняет на санкции запада, тут пеняют на агрессию Немытой.
А в это время и там, и тут крадут как сумасшедшие.
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И да, кстати, про военный ответ, можно пару вопросов?
1) Кто-то видел над Украиной рабсийские баллистические ракеты, которые нам нечем сбить?

2) Или рабсийские истребители, как над Сирией, которые нам тоже нечем сбить?
3) Или их "калибры", стреляющие на тысячи километров, которые тоже нечем сбить?
4) А может по Украине стреляли ядерным оружием?
Рашке надо было зацепить Донбасс и Крым, как они зацепили Абхазию и Осетию, и они это легко сделали.
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и речь идёт об официальной зарплате, отнимите 40% налогов и получим среднюю на руки..260 и это 6 500 грн.... занавес.
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У нас подсобник получают чистыми 9100, если не по трудовой. А если по трудовой, то минус 800гр.
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Да ну не чеши 6500 - таких зарплат давно нет. 10-11 тыс - реально.
Но это пстец мало.
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где такие зарплаты 10-11 т.грн. ??? а ну расскажи?
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друзья из Саратова, Ульяновска, Белгорода, Перми...

кацап - кому цікаві тут ти зі своїми кацапськими друзями ?
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В Москве 40 получает таджичка-кассирша в супермаркете.
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Московское княжество - оккупант остальной территории Рабссии, из которой тянет ресурсы, на которые живёт. Поэтому вопрос: а не в москве/спб - сколько получает кассирша-таджичка??
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Не лизав нікому і ніколи.
А у Вас, бачу є досвід?
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А инвесторы ему все равно не поверили?
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Завтра пойду к своему начальнику. Пусть поднимает зарплату.
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Он себе поднимет, а тебе - нет. Но средняя зарплата тоже поднимется. Как тебе такое, Илон Маск?? Средняя зарплата в Украине в июле выросла на 188 гривен и почти достигла 11 тысяч, - Госстат - Цензор.НЕТ 9413
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Это как средняя тмпература по палате
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випередили - одразу згадується "..средняя температура по больнице.." (с)
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Довел Петр Алексееч Украину до повного зубожіння.
Авиакомпаниям уже не хватает самолётов, чтобы возить зубожілих украинцев в Европу.
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Средняя-средняя, а минималка какая??? Надо о минимаке сообщать, а средняя и нахрен не нужна.
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так вот зачем пьетя своим манагерам по лимону премий платил??)))
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Ну-ну, а коли вийдуть на пенсію. також хвалитимуться?(я не про депутатів).
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Спасибки, Зеля! Бью кокошником в пол! Оказывается, что ты не только красными труселями в Одессе светил и Богданом в Сэн-Тропэ! Ты просто тупо поднимал среднюю зарплату! Ты - герой! Тьотку-рэпершу с тарелкой на башке тебе ! Когда сваливать будешь со своими богданами-мандэльшами?! Бо заїпав, в натурє.
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Ну если премии Нафтогаза и много других премий, о которых мы не знаем, разделить на всех... Средняя зарплата в Украине в июле выросла на 188 гривен и почти достигла 11 тысяч, - Госстат - Цензор.НЕТ 2955
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зарплати ТОП-чиновників і мінімлка більшості людей - от і виходить "в середньому" такі цифри ...
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Нужен налог на сверх максимальную з.п.
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