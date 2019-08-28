 Средняя зарплата в Украине в июле выросла на 188 гривен и почти достигла 11 тысяч, - Госстат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы статистики Украины.
В среднем украинцы в июле заработали 10 971 гривну. Год назад этот показатель был на 19,6% меньше.
Самые высокие зарплаты в Украине получают работники финансовой и страховой сферы (в среднем 19,46 тысячи гривен), ИТ-отрасли (в среднем 17,3 тысячи гривен), госслужащие и военные (в среднем 16,28 тысячи гривен).
В июле 2019 года больше всего выросли зарплаты в сельском хозяйстве (на 11,8%) и в сфере административного и вспомогательного обслуживания (на 8,4%). В то же время зарплаты в сфере искусства, спорта и отдыха в июле упали на 14%.
Самые высокие зарплаты в Украине получают жители Киева - в среднем 16,25 тысячи гривен, а самые низкие - жители Херсонской области. Там в июле в среднем получили 8 547 гривен.
Напомним, что в июне 2019 года средняя ежемесячная зарплата в Украине составила 10783 гривен.
Ну, это сильно.
И коррупции, из-за которой эта зарплата такая маленькая, тоже не было бы, конечно.
Там )(уйло пеняет на санкции запада, тут пеняют на агрессию Немытой.
А в это время и там, и тут крадут как сумасшедшие.
1) Кто-то видел над Украиной рабсийские баллистические ракеты, которые нам нечем сбить?
2) Или рабсийские истребители, как над Сирией, которые нам тоже нечем сбить?
3) Или их "калибры", стреляющие на тысячи километров, которые тоже нечем сбить?
4) А может по Украине стреляли ядерным оружием?
Рашке надо было зацепить Донбасс и Крым, как они зацепили Абхазию и Осетию, и они это легко сделали.
Но это пстец мало.
кацап - кому цікаві тут ти зі своїми кацапськими друзями ?
А у Вас, бачу є досвід?
Авиакомпаниям уже не хватает самолётов, чтобы возить зубожілих украинцев в Европу.