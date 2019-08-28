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Все про:Северный поток (486) Болтон (65)

 Болтон рассказал об альтернативах "Северному потоку-2"

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон объяснил, почему считает проект "Северный поток-2" опасным для стран Европы и какие энергоносители могут заменить российские.

Об этом Болтон сказал на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Отрасль энергетики является чрезвычайно важной. Мы считаем, что для Соединенных Штатов и Украины, в действительности всей Европы, для всех правительств в Европе приоритетом должно стать максимальное увеличение количества источников энергии, диверсификации - нефти и природного газа", - заявил Болтон.

В этой связи он сказал, что "слишком большая зависимость от одной страны как источника энергетических ресурсов обязательно создает риск зависимости от этой страны, которая может быть негативной для независимости другой страны, и, следовательно, мы все обеспокоены влиянием проекта "Северный поток-2" из России".

Также на Цензор.НЕТ: В РФ заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины завершено на 75%

"Мы видим много других возможностей для поставок природного газа - речь идет о поставках с Каспийского моря из Азербайджана, об огромных новых месторождениях в Средиземном море неподалеку от Израиля или об экспорте сжиженного газа из Соединенных Штатов, что уже происходит сейчас. Вы знаете, что Соединенные Штаты Америки снова стали крупнейшей страной - производителем нефти", - подчеркнул Болтон.

Источник: https://censor.net.ua/n3145142
 
   
 Топ комментарии
 
По этому вопросу ему лучше пресс-конференцию провести в Берлине, а не в Киеве!
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Германия боится зависимости от США больше чем от россии.
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По этому вопросу ему лучше пресс-конференцию провести в Берлине, а не в Киеве!
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Германия боится зависимости от США больше чем от россии.
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Боится? Не лепи горбатого...
просто американцы не дают откатов...
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Как же тут не бояться, когда президенты этих стран оба неадекваты.
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А я прочитал комент, и не глядя на ник и прокси
- понял что пишет козломордый мокша...

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Альтернатива"Северному потоку-2" это "Южный поток".
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Так в чем проблема? Болтон рассказал об альтернативах "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 8183
"Больше "потоков", хороших и разных" (с)
И будет вам диверсификация.
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Можна багато розповідати, але практично поки нічого альтернативного не запропонували.
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США вернулись на сырьевые рынки в качестве продавца. И всем впаривают идею, что самый "безопасный" газ(нефть, уран,....) только у США.
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Это только бизнес, и ничего личного. За дополнительное место на рынке, измеряемое сотнями миллиардов, тебе и не такое расскажут. Ты главное, покупай только made in USA.
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Альтернатива Северному потоку 2 это украинская труба .И когда запустят СП 2 нужно опасаться терактов по физическому уничтожению трубы. росия монополист по продаже газа и захочет стать монополистом по транзиту газа в Европу
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Возможно они впихнут в трубу ядерную бомбу.
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Да, складно звонит... Аж ус отклеился. А реально интересно выгодного ничего не предложил. Всё в будущем, когда-то, может быть, а на данный момент - дорогущий сжиженный и то без всякой логистики.
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