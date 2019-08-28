 Объединение общин и новое районное деление важно закончить до местных выборов в 2020 году, - Зубко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал вице-премьер-министр по вопросам ЖКХ Геннадий Зубко.

"Законы - это хорошо, они уже разработаны. А вот имплементация - это непростая история. И поэтому я вижу, что абсолютно возможно имплементировать создание общин на базовом уровне до следующего октября. Также абсолютно возможно перевести новое районное деление до октября 2020 для того, чтобы не выбирать эти районные советы, которые будут вновь в большом количестве.



До 2020-го возможно сделать объединения общин, провести закрепление перспективных планов, отправить всех глав общин на выборы, создать районное деление, по - менеджерски понятно, как это сделать. По префектам это можно сделать, но мы тогда мы должны сказать, что у нас будет переходный этап. Вопрос не только о переходе к префектурам и подготовке префектов, вопрос в готовности органов местных самоуправлений по запуску исполкомов и плавного перехода. Сейчас необходимо внести изменения в Конституцию, но подчеркнуть, что у нас будет переходный период, который позволит это имплементироват", - сказал он.

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