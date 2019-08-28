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 Политика Украины
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 Объединение общин и новое районное деление важно закончить до местных выборов в 2020 году, - Зубко

До местных выборов в октябре 2020 года важно сделать объединения общин, провести закрепление перспективных планов, отправить всех глав общин на выборы и провестиь новое районное деление.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал вице-премьер-министр по вопросам ЖКХ Геннадий Зубко.

"Законы - это хорошо, они уже разработаны. А вот имплементация - это непростая история. И поэтому я вижу, что абсолютно возможно имплементировать создание общин на базовом уровне до следующего октября. Также абсолютно возможно перевести новое районное деление до октября 2020 для того, чтобы не выбирать эти районные советы, которые будут вновь в большом количестве.

До 2020-го возможно сделать объединения общин, провести закрепление перспективных планов, отправить всех глав общин на выборы, создать районное деление, по - менеджерски понятно, как это сделать. По префектам это можно сделать, но мы тогда мы должны сказать, что у нас будет переходный этап. Вопрос не только о переходе к префектурам и подготовке префектов, вопрос в готовности органов местных самоуправлений по запуску исполкомов и плавного перехода. Сейчас необходимо внести изменения в Конституцию, но подчеркнуть, что у нас будет переходный период, который позволит это имплементироват", - сказал он.

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Полное интервью Зубко читайте ЗДЕСЬ..

Источник: https://censor.net.ua/n3145136
 
 
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В гроб чи в тюрьму чувак поспішає, однак прагне знищити 400 райцентрових містечок.
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Тот кто продвигает в унитарной Украине идеи децентрализации стопудовые агенты *****, а значит враги Украины и её народа. Судите их по делам их - придёт время и этот зубко за подрывную деятельность против целостности Украины будет народом Украины казнён - это будущее.
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Вони вирішили що їх вибрали для того щоб покромсати райони і сільради ?
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