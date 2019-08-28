 Апелляционный суд оставил в СИЗО владельца отеля "Токио Стар" Черного

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Адвокаты подсудимого просили изменить меру пресечения - с содержания под стражей на более мягкую. Суд отменил постановление Киевского райсуда Одессы, но в то же время санкционировал содержание Черного в течение 60 суток в СИЗО.

"Изучив доводы сторон обвинувачання и защиты, коллегия судей решила отменить определение суда первой инстанции в отношении подсудимого Черного. Вместе с тем коллегия судей постановила избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - озвучил решение председательствующий судья Александр Толкаченко.

Судьи сочли убедительными аргументы стороны обвинения, которая настаивала, что Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, приведшей к гибели людей. Полностью решение суда будет обнародовано 2 сентября, уточнил судья.

Стоит отметить, что прокуроры Одесской облпрокуратуры считают, что суду предоставлены достаточные основания для содержания подсудимого Черного под стражей на период досудебного следствия, поскольку он является гражданином США и может покинуть территорию Украины.

"Во время обысков обнаружены паспорт гражданина США Черного. Также установлено, что совладелец отеля "Токио Стар" Сергей Дурач уже покинул территорию Украины. Кроме того, ранее установлено, что отель осуществлял незаконную деятельность: еще в 2012 году инспекция облуправления ГСЧС запретила деятельность гостиницы "Токио Стар", поскольку администрация учреждения не соблюдала нормы пожарной безопасности. Известно также, что помещения в здании на ул. Водопроводной, 1а не могут использоваться как отель", - выразила позицию обвинения прокурор Оксана Моско.

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Со своей стороны, адвокат подсудимого Денис Пономаренко заявил после оглашения постановления Апелляционного суда, что не может его комментировать, потому что "суд не объявил полного решения". Но все слышали доказательства защиты в суде, а прокурор, по мнению адвоката, свою позицию не доказал.

Также защитники Черного отметили, что не доказано, что их подзащитный является бенефициарным владельцем отеля. А сам Черный отрицает, что является бенефициарным собственником или директором гостиницы. И заявил, что по совету адвокатов не будет отвечать на вопросы прокуроров, которые нарушали его права, а только предоставлять показания суду.

"Могу сказать, что помещения гостиницы "Токио Стар" соответствуют всем нормам законодательства и приняты в эксплуатацию, а документы подписаны уполномоченными лицами", - добавил Черный.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.