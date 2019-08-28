 СМИ назвали главных претендентов на должность главы Министерства инфраструктуры

Об этом сообщает delo.ua в материале "Кто станет новым министром инфраструктуры? ТОП-6 вероятных кандидатур", пишет ЗН.
Наиболее вероятным кандидатом издание считает Владислава Криклия - №12 в списке партии "Слуга народа". До участия в выборах он несколько лет занимался реформой сервисных центров МВД, в рамках которой отвечал за развитие сферы электронных услуг.
Вторым в списке претендентов выделяют Юрия Лавренюка - заместителя нынешнего министра Владимира Омеляна. О такой возможности говорит то, что на всех совещаниях в Офисе президента Украины Министерство инфраструктуры на текущий момент представляет именно Лавренюк.
Владимир Шульмейстер, ранее занимавший пост первого заместителя Министра инфраструктуры Пивоварского менее вероятный кандидат. Ведь в Офисе президента отношения Шульмейстера с командой президента несколько охладели. Еще одним в списке возможных претендентов на позицию министра является Сергей Пинькаса — генеральный директор транспортной компании ORUM, бывший замглавы "Укроборонпрома". Отмечено, что Пинькаса накануне первого заседания Рады ведет повышенную публичную активность.
Также, среди возможных кандидатов Евгений Кравцов – главыа "Укрзалiзницi" и Игорь Смелянский – Гендиректор "Укрпошты". Среди достижений – повышение эффективности почтового оператора и работа над улучшением сервиса. При этом, оценки экспертами результатов Укрпошты получили более сдержанную оценку. К основным заслугам также относится борьба с коррупцией вокруг крупнейшего государственного монополиста в части дерегуляции вагонной составляющей (в т.ч. инициированная Кравцовым отмена 209 постановления, которая могла принести УЗ дополнительные 5 млрд. грн. в год), покупку трех десятков локомотивов GE и существенное улучшение финансовых результатов железной дороги в последние годы (в т.ч. за счет повышения тарифов и привлечение бондов на сумму 500 млн. грн.)
Как ранее сообщали СМИ, Евгений Кравцов заявил о том, что УЗ планирует привлечь частный капитал для развития вокзалов
Кроме того, Владислав Криклий заявил, что правительство планирует уделить внимание развитию малой авиации
(«Я не голосував» означає по факту, голосування проти Порошенка)
Зелебобы, хавай.Те
- Освобождено пленников кремля - НОЛЬ.
- Выпущено на свободу серпаров, изменников Родины, террористов - несколько десятков.
Включая главмусора Харькова, расстреливавшего Майдановцев и "отца основателя ЛНР" Александра Ефремова. (которые до того сидели в СИЗО несколько лет).
- Снижено тарифов для обычных граждан - НОЛЬ
- Зато снижены тарифы для преприятий Коломойского
- "Отрублено рук" - НОЛЬ
- "Свинарчуки" - посажены во властные кабинеты
- РОТТЕРДАМ+ - признан самой выгодной схемой и оставлен.
- ОБЕЩАНО "нанять глав ОДА на открытом конкурсе с привлечением лушчих HR агентств". По итогу НИ ОДИН глава ОДА не был нанят на открытом конкурсе. Некоторые главы ОДА - откровенные сепары и бандиты.
- ВПЕРВЫЕ официальная Украина просит Западных партнеров СНИМАТЬ санкции с окружения Януковича (Портнова).
- Война - НЕ "остановлена".
- Отведены наши войска от Станицы Луганской, разобраны фортификационные сооружения. Нашим ЗАПРЕЩЕНО отвечать артиллерией.
- Убито более 70 наших воинов.
- Остановлена реформа питания в армии.
- Россию вернули в ПАСЕ (Президент ПРОИГНОРИРОВАЛ украинскую делегацию в ПАСЕ, не оказал ей НИКАКОЙ помощи)
- Макрон говорит о необходимости "Западу презапустить отношения с россией" (на что не было НИКАКОЙ реакции от президента Зеленского)
- Идут разговоры о возвращении россии в G7
- На ключевые позиции (часто, в нарушение процедур) - ставятся либо люди Коломойского (Богдан), либо кенты Зеленского. Профессиональные качества значения не имеют.
- Заходящим кораблям на 2 месяца разрешили сливать - да практически что угодно - в море возле Одессы (т.к запретили экологический контроль).
- Реперше, ездившей в оккупированный Крым через Москву, на День Независимости позволили поганить Гимн на Майдане Незалежності.
Зато:
- "Незаангажована, незалежна" міліція возбудила уголовное дело против киевского пенсионера, раздававшего листовки против Зеленского.
- Активистов таскают на допросы "за ролик с Зеленским и грузовиком".
- Новиє ліца прямо называют журналистов "тупые овцы" и заявляют о том, что "журналисты нам не нужны".
- Новая влада устроила наезд на иностранную компанию "Арселор Миттал" - это действо даже удостоилось комплимента "политическое рейдерство" от посла ЕС в Украине г-на Мингарелли.
- Силовики заблокировали аппарат Верховной Рады (сегодня).
- Быдлу показали 100500 роликов Лукашенко-стайл "Президент распекает председателя колхоза". Результат каждого из таких визитов - НОЛЬ (что по бурштину, что по больнице, что по Закарпатской таможне).
- По итогам 100 дней НЕ БУДЕТ пресс-конференции (какую делал КАЖДЫЙ Президент Украины) - а будет очередной ролик для быдла с актером из сериала "Слуга Народа".
Вони ж вірують тільки кремлеботам.