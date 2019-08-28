 СМИ назвали главных претендентов на должность главы Министерства инфраструктуры

Об этом сообщает delo.ua в материале "Кто станет новым министром инфраструктуры? ТОП-6 вероятных кандидатур", пишет ЗН.

Наиболее вероятным кандидатом издание считает Владислава Криклия - №12 в списке партии "Слуга народа". До участия в выборах он несколько лет занимался реформой сервисных центров МВД, в рамках которой отвечал за развитие сферы электронных услуг.

Вторым в списке претендентов выделяют Юрия Лавренюка - заместителя нынешнего министра Владимира Омеляна. О такой возможности говорит то, что на всех совещаниях в Офисе президента Украины Министерство инфраструктуры на текущий момент представляет именно Лавренюк.

Владимир Шульмейстер, ранее занимавший пост первого заместителя Министра инфраструктуры Пивоварского менее вероятный кандидат. Ведь в Офисе президента отношения Шульмейстера с командой президента несколько охладели. Еще одним в списке возможных претендентов на позицию министра является Сергей Пинькаса — генеральный директор транспортной компании ORUM, бывший замглавы "Укроборонпрома". Отмечено, что Пинькаса накануне первого заседания Рады ведет повышенную публичную активность.

Также, среди возможных кандидатов Евгений Кравцов – главыа "Укрзалiзницi" и Игорь Смелянский – Гендиректор "Укрпошты". Среди достижений – повышение эффективности почтового оператора и работа над улучшением сервиса. При этом, оценки экспертами результатов Укрпошты получили более сдержанную оценку. К основным заслугам также относится борьба с коррупцией вокруг крупнейшего государственного монополиста в части дерегуляции вагонной составляющей (в т.ч. инициированная Кравцовым отмена 209 постановления, которая могла принести УЗ дополнительные 5 млрд. грн. в год), покупку трех десятков локомотивов GE и существенное улучшение финансовых результатов железной дороги в последние годы (в т.ч. за счет повышения тарифов и привлечение бондов на сумму 500 млн. грн.)

Как ранее сообщали СМИ, Евгений Кравцов заявил о том, что УЗ планирует привлечь частный капитал для развития вокзалов

Кроме того, Владислав Криклий заявил, что правительство планирует уделить внимание развитию малой авиации