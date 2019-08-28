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 Политика Украины
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Все про:кандидат (979) Мининфраструктуры (620)

 СМИ назвали главных претендентов на должность главы Министерства инфраструктуры

На должность главы министра инфраструктуры могут претендовать 6 кандидатов – Владислав Криклий, Юрий Лавренюк, Владимир Шульмейстер, Сергей Пинькас, Игорь Смелянский и Евгений Кравцов.

 Об этом сообщает delo.ua в материале "Кто станет новым министром инфраструктуры? ТОП-6 вероятных кандидатур", пишет ЗН.

Наиболее вероятным кандидатом издание считает Владислава Криклия - №12 в списке партии "Слуга народа". До участия в выборах он несколько лет занимался реформой сервисных центров МВД, в рамках которой отвечал за развитие сферы электронных услуг.

Вторым в списке претендентов выделяют Юрия Лавренюка - заместителя нынешнего министра Владимира Омеляна. О такой возможности говорит то, что на всех совещаниях в Офисе президента Украины Министерство инфраструктуры на текущий момент представляет именно Лавренюк.

Владимир Шульмейстер, ранее занимавший пост первого заместителя Министра инфраструктуры Пивоварского менее вероятный кандидат. Ведь в Офисе президента отношения Шульмейстера с командой президента несколько охладели. Еще одним в списке возможных претендентов на позицию министра является Сергей Пинькаса — генеральный директор транспортной компании ORUM, бывший замглавы "Укроборонпрома". Отмечено, что Пинькаса накануне первого заседания Рады ведет повышенную публичную активность.

Также, среди возможных кандидатов Евгений Кравцов – главыа "Укрзалiзницi" и Игорь Смелянский – Гендиректор "Укрпошты". Среди достижений – повышение эффективности почтового оператора и работа над улучшением сервиса. При этом, оценки экспертами результатов Укрпошты получили более сдержанную оценку. К основным заслугам также относится борьба с коррупцией вокруг крупнейшего государственного монополиста в части дерегуляции вагонной составляющей (в т.ч. инициированная Кравцовым отмена 209 постановления, которая могла принести УЗ дополнительные 5 млрд. грн. в год), покупку трех десятков локомотивов GE и существенное улучшение финансовых результатов железной дороги в последние годы (в т.ч. за счет повышения тарифов и привлечение бондов на сумму 500 млн. грн.)

Как ранее сообщали СМИ, Евгений Кравцов заявил о том, что УЗ планирует привлечь частный капитал для развития вокзалов

Кроме того, Владислав Криклий заявил, что правительство планирует уделить внимание развитию малой авиации

Источник: https://censor.net.ua/n3145134
 
 
 Топ комментарии
 
А голосували проти Порошенка.
(«Я не голосував» означає по факту, голосування проти Порошенка)
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Про що ви стаду?
Вони ж вірують тільки кремлеботам.
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Возвращение Портнова, Богатырёвой, Рыбак на открытии ВР, Шуфрич во главе комитета и другие, видимо, "фишечки" будут - это тестирование народа: "Ну, как схавали?" Значит и мир на условиях х.ла, и особый статус а-ля Штайнмайера заглотнут улыбаясь?
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Поляк Бальчун був єдиним реформатором в Укрзалізниці, тільки він зможе реально проводити дієві та ефективні реформи в галузі інфраструктури!
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Наріт™ устал стоять прямо перед кацапами, і захотєл прінять прівичную ракопрєклонєнную позу.

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Даешь Шульмейстера! При теперешних раскладах подобная фамилия-99% успеха. Кстати,гиперлупа фсё?
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А назначение Авакова нам на десерт оставят. Ох#евай_те
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Нехай зебобіки самі оцінюють новиє ліца. Я взагалі не сприймаю цю клоунську владу.
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А голосували проти Порошенка.
(«Я не голосував» означає по факту, голосування проти Порошенка)
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Вони зробили ВАС разом!
Зелебобы, хавай.Те
- Освобождено пленников кремля - НОЛЬ.
- Выпущено на свободу серпаров, изменников Родины, террористов - несколько десятков.
Включая главмусора Харькова, расстреливавшего Майдановцев и "отца основателя ЛНР" Александра Ефремова. (которые до того сидели в СИЗО несколько лет).
- Снижено тарифов для обычных граждан - НОЛЬ
- Зато снижены тарифы для преприятий Коломойского
- "Отрублено рук" - НОЛЬ
- "Свинарчуки" - посажены во властные кабинеты
- РОТТЕРДАМ+ - признан самой выгодной схемой и оставлен.
- ОБЕЩАНО "нанять глав ОДА на открытом конкурсе с привлечением лушчих HR агентств". По итогу НИ ОДИН глава ОДА не был нанят на открытом конкурсе. Некоторые главы ОДА - откровенные сепары и бандиты.
- ВПЕРВЫЕ официальная Украина просит Западных партнеров СНИМАТЬ санкции с окружения Януковича (Портнова).
- Война - НЕ "остановлена".
- Отведены наши войска от Станицы Луганской, разобраны фортификационные сооружения. Нашим ЗАПРЕЩЕНО отвечать артиллерией.
- Убито более 70 наших воинов.
- Остановлена реформа питания в армии.
- Россию вернули в ПАСЕ (Президент ПРОИГНОРИРОВАЛ украинскую делегацию в ПАСЕ, не оказал ей НИКАКОЙ помощи)
- Макрон говорит о необходимости "Западу презапустить отношения с россией" (на что не было НИКАКОЙ реакции от президента Зеленского)
- Идут разговоры о возвращении россии в G7
- На ключевые позиции (часто, в нарушение процедур) - ставятся либо люди Коломойского (Богдан), либо кенты Зеленского. Профессиональные качества значения не имеют.
- Заходящим кораблям на 2 месяца разрешили сливать - да практически что угодно - в море возле Одессы (т.к запретили экологический контроль).
- Реперше, ездившей в оккупированный Крым через Москву, на День Независимости позволили поганить Гимн на Майдане Незалежності.

Зато:
- "Незаангажована, незалежна" міліція возбудила уголовное дело против киевского пенсионера, раздававшего листовки против Зеленского.
- Активистов таскают на допросы "за ролик с Зеленским и грузовиком".
- Новиє ліца прямо называют журналистов "тупые овцы" и заявляют о том, что "журналисты нам не нужны".
- Новая влада устроила наезд на иностранную компанию "Арселор Миттал" - это действо даже удостоилось комплимента "политическое рейдерство" от посла ЕС в Украине г-на Мингарелли.
- Силовики заблокировали аппарат Верховной Рады (сегодня).

- Быдлу показали 100500 роликов Лукашенко-стайл "Президент распекает председателя колхоза". Результат каждого из таких визитов - НОЛЬ (что по бурштину, что по больнице, что по Закарпатской таможне).
- По итогам 100 дней НЕ БУДЕТ пресс-конференции (какую делал КАЖДЫЙ Президент Украины) - а будет очередной ролик для быдла с актером из сериала "Слуга Народа".
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Про що ви стаду?
Вони ж вірують тільки кремлеботам.
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