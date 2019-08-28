 Экс-наемник РФ 5 лет скрывался и добровольно сдался полицейским, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.
В июне 2014 года 39-летний житель Константиновки подвергся российской пропаганде и присоединился к террористам. Сначала он дежурил в захваченном админздания горисполкома, а затем был направлен на блокпост, где проверял транспорт и граждан.
Когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области, наемник выехал во временно оккупированный Донецк, где выполнял работу по охране административных зданий.
Однако вскоре мужчина отчаялся в обещаниях террористов, покинул бандформирования и почти 5 лет скрывал свое прошлое.
В настоящее время сотрудники полиции проверяют его деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.
Напомним, что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.
здогадався, що для зюзів він не ворог
йому нічого боятись.