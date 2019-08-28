 Украина и Россия продолжают работу по обмену удерживаемыми лицами, - Захарова

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Работа проводится по линии людей, которые занимаются этим профессионально. Речь идет об уполномоченной по правам человека, речь идет о правоохранительных структурах, и, учитывая, что предстоит работа в правовом поле, поэтому комментировать и давать политические оценки нет необходимости и возможности", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на взаимные шаги после освобождения российского пропагандиста Кирилла Вышинского.
При этом она добавила, что официальная Москва рассчитывает, что с Вышинского снимут все обвинения.
"Рассчитываем на скорое и полное оправдание Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений", - подчеркнула Захарова.
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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.
19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей Кирилла Вышинского.
Сегодня, 28 августа, суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи.
Зелебобы, хавай.Те
- Освобождено пленников кремля - НОЛЬ.
- Выпущено на свободу серпаров, изменников Родины, террористов - несколько десятков.
Включая главмусора Харькова, расстреливавшего Майдановцев и "отца основателя ЛНР" Александра Ефремова. (которые до того сидели в СИЗО несколько лет).
- Снижено тарифов для обычных граждан - НОЛЬ
- Зато снижены тарифы для преприятий Коломойского
- "Отрублено рук" - НОЛЬ
- "Свинарчуки" - посажены во властные кабинеты
- РОТТЕРДАМ+ - признан самой выгодной схемой и оставлен.
- ОБЕЩАНО "нанять глав ОДА на открытом конкурсе с привлечением лушчих HR агентств". По итогу НИ ОДИН глава ОДА не был нанят на открытом конкурсе. Некоторые главы ОДА - откровенные сепары и бандиты.
- ВПЕРВЫЕ официальная Украина просит Западных партнеров СНИМАТЬ санкции с окружения Януковича (Портнова).
- Война - НЕ "остановлена".
- Отведены наши войска от Станицы Луганской, разобраны фортификационные сооружения. Нашим ЗАПРЕЩЕНО отвечать артиллерией.
- Убито более 70 наших воинов.
- Остановлена реформа питания в армии.
- Россию вернули в ПАСЕ (Президент ПРОИГНОРИРОВАЛ украинскую делегацию в ПАСЕ, не оказал ей НИКАКОЙ помощи)
- Макрон говорит о необходимости "Западу презапустить отношения с россией" (на что не было НИКАКОЙ реакции от президента Зеленского)
- Идут разговоры о возвращении россии в G7
- На ключевые позиции (часто, в нарушение процедур) - ставятся либо люди Коломойского (Богдан), либо кенты Зеленского. Профессиональные качества значения не имеют.
- Заходящим кораблям на 2 месяца разрешили сливать - да практически что угодно - в море возле Одессы (т.к запретили экологический контроль).
- Реперше, ездившей в оккупированный Крым через Москву, на День Независимости позволили поганить Гимн на Майдане Незалежності.
Зато:
- "Незаангажована, незалежна" міліція возбудила уголовное дело против киевского пенсионера, раздававшего листовки против Зеленского.
- Активистов таскают на допросы "за ролик с Зеленским и грузовиком".
- Новиє ліца прямо называют журналистов "тупые овцы" и заявляют о том, что "журналисты нам не нужны".
- Новая влада устроила наезд на иностранную компанию "Арселор Миттал" - это действо даже удостоилось комплимента "политическое рейдерство" от посла ЕС в Украине г-на Мингарелли.
- Силовики заблокировали аппарат Верховной Рады (сегодня).
- Быдлу показали 100500 роликов Лукашенко-стайл "Президент распекает председателя колхоза". Результат каждого из таких визитов - НОЛЬ (что по бурштину, что по больнице, что по Закарпатской таможне).
- По итогам 100 дней НЕ БУДЕТ пресс-конференции (какую делал КАЖДЫЙ Президент Украины) - а будет очередной ролик для быдла с актером из сериала "Слуга Народа".
Леонід Глібов ще у 1858 році щось знав...
Тут обізвалася Лисиця.
- Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
"Маю для вас новину - державна електрогенеруюча компанія «Центренерго» підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 мільйонів гривень. Вітаю всіх, донедавна «Центренерго» вугілля з країни агресора не закуповував принципово. Але тепер настали інші часи - «кінець епохи бідності».
Але й це ще не межа. Колишній голова НКРЕП Дмитро Вовк, заявляє, що прямо на наших очах відбувається розкрадання «Центренерго». За словами екс-менеджера, вугілля «Центренерго» купується за ціною 2500 грн/т, тобто вище ніж по «Роттердаму+». собівартість енергії відтак стає 1,9 грн/кВт.год. Проте підприємства Коломойського ... закуповують по ціні 1,3 грн/кВт.год., тобто на 30% дешевше. Відтак кошти «Центренерго» банально розкрадають, а ще вчора прибуткова державна компанія прямує прямісінько в збитки. Які будуть компенсовані нашим з вами коштом"
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