 Децентрализация является предохранителем от сепаратистских настроений, связывая громады напрямую с Киевом, - Зубко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал вице-премьер-министр по вопросам ЖКХ Генадий Зубко.

Отвечая на вопрос, почему Закарпатье является лидером по саботажу создания объединенных территориальных общин, он сказал:

"Это вопрос нацменьшинств, проживающих, как правило, вдоль границы - Виноградовский, Береговский районы. Мы предлагаем, чтобы эти общины были вытянуты больше вглубь, чтобы в одной общине объединить украинские и венгерские села. Это предохранитель от сепаратистских настроений. В общем реформа децентрализации является таким предохранителем, потому что, до сих пор практически все общины (сельские и поселковые) не имели связи с центром, с Киевом, а были зависимы от области. Ведь ресурс направлялся в область, а затем передавался на райгосадминистрации. И что говорила область, то финансово зависимые от нее общины и делали. Сейчас же община имеет прямые бюджетные отношения непосредственно с правительством. Она получает медицинскую субвенцию, образовательную субвенцию, которые не проходят через область. Она получает свои налоги - НДФЛ, налог на землю, налог на недвижимость, акциз. Даже если появится какой-то руководитель в области и скажет: а давайте подумаем о своей "ЛНР-ДНР", то ему община скажет: у нас есть своя жизнь и планирование. И если бы в 2014 году такая система менеджмента была в Донецкой и Луганской областях, то мы никогда бы не получили оккупацию территории под видом сепаратистского мятежа".

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В то же время из-за желания убезопаситься от сепаратизма министр выступает против идеи увеличить количество областей.

"Это очень опасно. Потому что во-первых, это ведет к возможности сепаратистских настроений. Во-вторых, в Конституции записаны АР Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская области. Так и должно оставаться до возвращения Крыма, прекращения аннексии и до освобождения временно оккупированных территорий. Поэтому выпад в изменение количества областей - очень опасен.



А вот вопрос районов - это действительно вопрос законов, которые принимает Верховная Рада, а не вопрос Конституции", - отметил Зубко.

Напомним, ранее Зубко анонсировал следующий этап реформы децентрализации, который состоит в уменьшении количества районов:

"Сегодня происходит дублирование функций районного уровня и громады. И в районе остаются работники, и в громадах работают сотрудники, которые должны выполнять одинаковые функции. Итак, мы во-первых, убираем дублирование. А во-вторых, - нам нужно сделать так, чтобы человек имел все услуги на месте. Станции полиции или полицейские отделения будут в громаде. Спасательная служба - тоже. Первичная медицинская помощь также будет в обществе. Образование - школа - в общине. Детский сад в общине, как и раньше. Практически весь спектр услуг, который нужен человеку для того, чтобы жить...



Возникает вопрос, чтобы перейти все-таки к европейской модели, когда у нас будет в районе минимум 150 000 человек. В таких районах будет больше ответственности, но у них уменьшается количество функций, так как эти функции переданы на места. Таким образом мы получим 4 райгосадминистрации (на примере Киевщины), которые координируют и обеспечивают государственную поддержку большого количества территорий и общин и в которых есть представительство 15 центральных органов исполнительной власти.



Важно понять, что это не просто формальное разделение на районы по 150 000 человек. Цель реформы децентрализации - это формирование базового уровня - сделать громады полномочными и приблизить услуги к человеку. Это также возможно за счет того, что люди, которых они избрали в качестве власти, будут ответственными - чтобы не направлять человека за каждой справкой в район".

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