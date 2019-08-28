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 Оккупанты осудили крымского татарина на 10 лет тюрьмы за причастность к добровольческому батальону

Так называемый "Кировские районный суд Крыма" приговорил крымского татарина Дилявера Гафарова на 10 лет лишения свободы за участие в добровольческом батальоне по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в фейсбуке.

Приговор вносил судья Игорь Дегтярев, изначально ибвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма Гафаров в 2016-2018 годах участвовал в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас общественное объединение "Аскер", а также был участником экономической блокады Крым

Гафарова задержали в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145125
 
 
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Первый раз слышу про татарский батальон. Где он воевал?
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Нужно срочно отпустить из суда еще одного Вышинского
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