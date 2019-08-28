 Прокуратура знала о возвращении Богатыревой, - адвокат

Об этом Беляев заявил на заседании Печерского районного суда, избирающего Богатыревой меру пресечения, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сообщение о возвращении Раисы Богатыревой поступило в адрес прокуратуры, и на момент ее прибытия правоохранительные органы были проинформированы об этом. Несмотря на это, правоохранительные органы прибегли к ее незаконному задержанию", - сказал адвокат.
Он отметил, что прокуратура ссылается на постановление Печерского райсуда от 2015 о разрешении на задержание Богатыревой. Но, по словам Беляева, это постановление не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу и не может быть использовано для ареста и содержания под стражей. В частности, в данном постановлении не указывается срок его действия.
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Также адвокат заявил, что Богатырева не была должным образом уведомлена о подозрении, а по уголовному делу, в котором она фигурирует, нет потерпевшей стороны.
Сейчас Печерский районный суд избирает меру пресечения Раисе Богатыревой, министру здравоохранения времен Януковича.
Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.
Хотели понизить тарифы,а трудоустроили шуфрича.
Хотели вернуть пацанов,а вернули портнова.
Хотели увеличть пенсии,а решили финансировать партию шария и израильских пенсионеров.
А зелебобы в тематических пабликах ставят ста дням10баллов
(C)
@DarkSoulsFan12
🤔
Приходится повторять ...
- Адже там ніхто конкретний не вказаний...(с)
✌😎✌
(С)
@Hellinka
🤔
Тарифы поднимал Порошенко,попроси его понизить
Пацанов которых Порошенко сдал ведутся переговоры,скоро будут дома
Про финансирование партий закон придумали а БПП,вопросы к Порошенко
Я голосовал за Зеленского,что бы прекратить этот беспредел и если порохоботы сутками истерят то все правильно Зеля делает😁
Весь народ, постраждав від її діяльності, та цін в аптеках.
та расскажи... Если бы прокуратура знала - богатырева бы не приехала