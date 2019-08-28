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Все про:Богатырева (702) суд (22492) мера пресечения (57)

 Прокуратура знала о возвращении Богатыревой, - адвокат

Защитник бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой Дмитрий Беляев утверждает, что прокуратуру заблаговременно уведомили о возвращении его подзащитной в Украину.

Об этом Беляев заявил на заседании Печерского районного суда, избирающего Богатыревой меру пресечения, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сообщение о возвращении Раисы Богатыревой поступило в адрес прокуратуры, и на момент ее прибытия правоохранительные органы были проинформированы об этом. Несмотря на это, правоохранительные органы прибегли к ее незаконному задержанию", - сказал адвокат.

Он отметил, что прокуратура ссылается на постановление Печерского райсуда от 2015 о разрешении на задержание Богатыревой. Но, по словам Беляева, это постановление не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу и не может быть использовано для ареста и содержания под стражей. В частности, в данном постановлении не указывается срок его действия.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Суд над Богатыревой: Прокуратура требует ареста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также адвокат заявил, что Богатырева не была должным образом уведомлена о подозрении, а по уголовному делу, в котором она фигурирует, нет потерпевшей стороны.

Сейчас Печерский районный суд избирает меру пресечения Раисе Богатыревой, министру здравоохранения времен Януковича.

Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Источник: https://censor.net.ua/n3145123
 
 
 Топ комментарии
 
Хотели закончить войну,а вернули Богатыреву.
Хотели понизить тарифы,а трудоустроили шуфрича.
Хотели вернуть пацанов,а вернули портнова.
Хотели увеличть пенсии,а решили финансировать партию шария и израильских пенсионеров.
А зелебобы в тематических пабликах ставят ста дням10баллов
(C)
@DarkSoulsFan12
🤔
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до зебилов туго доходит....
Приходится повторять ...
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портнова не слышно)) и шуфрич свободослов не высказался))
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портнова не слышно)) и шуфрич свободослов не высказался))
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Порошенко прекрасно работал м Богатыревой в правительстве Азарова,попроси его высказать свое мнение,по поводу коллеги
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Хотели закончить войну,а вернули Богатыреву.
Хотели понизить тарифы,а трудоустроили шуфрича.
Хотели вернуть пацанов,а вернули портнова.
Хотели увеличть пенсии,а решили финансировать партию шария и израильских пенсионеров.
А зелебобы в тематических пабликах ставят ста дням10баллов
(C)
@DarkSoulsFan12
🤔
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Не надоело в каждой ветке форума методичку копипастить?
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до зебилов туго доходит....
Приходится повторять ...
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Ты думаешь, что тупой соевый бред кому-то интересен? Наивный. Тебе уже в одной из веток расписали подробно по каждому твоему фейковому пункту.
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Порохоботы полностью упоротые,простят унылую и глупую методичку,друг друга лайкают,такой же упоротый их хозяин,тратит деньги выставляя себя глупым посмешищем
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- Цікаво, а чому кацапи так бурхливо реагують на гасло "Смерть ворогам!"?
- Адже там ніхто конкретний не вказаний...(с)
✌😎✌
(С)
@Hellinka
🤔
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Так в в кацапів і запитуй. Чого в мене питаєш. Я цього не знаю.
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Так ти ж і є прислужник кацапів. Чи просто малорос?😄
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Ну просто дуууууже аргументовно. Те що я не порохосос ще ніяким чином не вказує, що я кацап або їх служка. Прокуратура знала о возвращении Богатыревой, - адвокат - Цензор.НЕТ 3090 Яки ж ви, соєві, примітиви.
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А хто ви як не служака кацапів.? Ось і Скобєєва (московітська меді бл@дь) висловила подяку вашому кловуну. Так ви ж його підтримуєте. Отже і вам подяка від неї. З чим я вас, малоросе, і поздоровляю 🤔
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Павтрєньє мать ученья... Чи не так, маларосе?
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Ти й так уже по вуха в ньому, нащо ж тобі ще? Мало?
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Богатырева такой же министр правительства Азарова как и Порошенко
Тарифы поднимал Порошенко,попроси его понизить
Пацанов которых Порошенко сдал ведутся переговоры,скоро будут дома
Про финансирование партий закон придумали а БПП,вопросы к Порошенко
Я голосовал за Зеленского,что бы прекратить этот беспредел и если порохоботы сутками истерят то все правильно Зеля делает😁
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нет потерпевшей стороны.

Весь народ, постраждав від її діяльності, та цін в аптеках.
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Ну когда уже будет логика... или она купила должность и сама все творила, или её использовали. Я не в коем случае её не защищаю, только анализирую... опровергните или подтвердите одно из "или" и все.
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Прокуратура под алкашом необразованым, суды потужно рэформовани, чего этой курве бояться?
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С каких пор ты так о Портнове начал высказываться?
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Бульбаш, а кто у нас Портнов, кем работает?
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Подмял Трубу под себя, что глава ГПУ.
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Плодами революций пользуются подлецы
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Выпускай давай ещё и денег дайте за моральный ущерб на ботокс,зачем устраивать клоунаду с эти судом,подтягивается вся рыговская шваль постепенно
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а саму Богатыреву предупредили о сумме залога.
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.

та расскажи... Если бы прокуратура знала - богатырева бы не приехала
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