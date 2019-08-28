 Элладская церковь подтвердила каноничность предоставления автокефалии ПЦУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом в среду, 28 августа, говорится на официальном сайте Элладской православной церкви.
Так, на сайте опубликован релиз с результатами заседания Священного Синода, состоявшегося 26-28 августа этого года.
Согласно рекомендациям Синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии; предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины.
Отмечается, что Синод собрался под председательством Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Греции Иеронимоса.
Слава Україні !
Греки завжди називали свою країну Еллада.
ты бы лучше комиксы про Бетмена выдавливал по частям - там правды больше хотя бы
Не на шутку разбушевался. Ругался, помахивал кадилом, шуршал свитками с заклинаниями огня и на всякий случай оперировал куклами Вуду. Весьма опытная старикашка. Настолько же опасная, насколько и желчная