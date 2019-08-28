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 Элладская церковь подтвердила каноничность предоставления автокефалии ПЦУ

Синод Элладской церкви подтвердил каноничность предоставления Православной церкви Украины автокефалии и предоставил право архиепископу Афинском решить вопрос ее признания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом в среду, 28 августа, говорится на официальном сайте Элладской православной церкви.

Так, на сайте опубликован релиз с результатами заседания Священного Синода, состоявшегося 26-28 августа этого года.

Согласно рекомендациям Синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии; предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины.

Отмечается, что Синод собрался под председательством Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Греции Иеронимоса.

Читайте также: Началась работа Синода Греческой православной церкви, на котором рассмотрят вопрос признания ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/n3145121
 
   
 Топ комментарии
 
Святим Отцям Еллади, РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
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Греки Томос признали, а что там зебенятки? Всё над Термосом смеются?
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А з цого це "головне мокшанський"...? так, один із 13-ти... у сім`ї церков - не без виродка...
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Святим Отцям Еллади, РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
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Залишилося ще 13 церков? Головне Мокшанський патріарх і Кіпрський?
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А з цого це "головне мокшанський"...? так, один із 13-ти... у сім`ї церков - не без виродка...
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І серед святих апостолів один був - Іуда.
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12. Бо Мокшанський Китайський Округ не рахуємо.
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не спішіть - Елацька церква ше не признала нашу. Це буде рішати ************* Атенський
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а как звучит - Элладская... (мифами Древней Греции пахнуло)
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Гре́ція (грец. Ελλάδα - Еллада), офіційна назва Гре́цька Респу́бліка (грец. Ελληνική Δημοκρατία)
Греки завжди називали свою країну Еллада.
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"...грек або Греція не визнаються самими греками і вживаються тільки у спілкуванні з іноземцями. Самоназва - самоназва Елліни.
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Греки Томос признали, а что там зебенятки? Всё над Термосом смеются?
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Им это как серпом по яйцам! Ведь в их методичках этот томос Нарик купил Пороху, чтоб тот попиарился перед выборами....
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Элладская церковь находится под управлением Константинопольского патриархата. Так что ничего странного что им приказали.
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Доки в Україні існує РПЦ,все це фігня.Доки у Київо Печерській Лаврі логово Сатанату,все це до лампочки.
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Зебіли кажуть, що МП то справжня церква, а томос ПЦУ лише для піару і вносить тільки розкол... Про що тут можна казати...
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Порошенко - це глиба. Серед зебілів немає і близько людини такого калібру.
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Нічого подібного. Це у МП фігня, а у нас вещь. Потихеньку енарод піде у свою українську церкву ПЦУ. А неканонічеу церкву УПЦ МП будуть обходити стороною. Думаєте чому кацапи брибрали з назви УПЦ МП букви МП? А тому, що розуміють, що в їх церкву не будуть ходити, хіба, що невелика кількусть. Все буде робитися помаленьку. Потяг пішов, його не зупинити!
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сектанты филарета щас обо@рутся от негодования! Елладська церква підтвердила канонічність надання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 8120
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а в 1688, коли греки київський патріархат включали до складу рпц, тоже всі церкви томос підтримали?
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У 1688 році як на мене то Томосу не було, була тимчасова Грамота! У РПЦ Томосу немає!
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Анатолий по вашей логике начиная с 1688 года РПЦ не существовало на документах,а вас не смущает тот факт сколько русских святых и подвижников просияло на нашей земле,сколько чудотворных икон обрели наши предки?А через 300 лет какой то Толя сомневаеться был ли томос в Церкви.Вдумайтесь в ахинею которую вы пишите.
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Передайте Варфоломею слова из Евангилия,а то он давно читал подзабыл наверное.Тогда Иисус сел, созвал двенадцать учеников и сказал: - Кто хочет быть первым, тот пусть будет последним из всех и всем слугой. Евангелие от Марка 9:35
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у тебя в палате эти цитатки калом написали наполиончеги что-ли?
ты бы лучше комиксы про Бетмена выдавливал по частям - там правды больше хотя бы
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Боря беги принимай свои препараты а то время уже.
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Гундяю спочатку це скажи, "ЕвангИлийо".
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На Филарета "анафему" еще наложи.те. Он от них еще крепче становится Елладська церква підтвердила канонічність надання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 7692
Не на шутку разбушевался. Ругался, помахивал кадилом, шуршал свитками с заклинаниями огня и на всякий случай оперировал куклами Вуду. Весьма опытная старикашка. Настолько же опасная, насколько и желчная Елладська церква підтвердила канонічність надання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 686
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