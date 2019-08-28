 Элладская церковь подтвердила каноничность предоставления автокефалии ПЦУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом в среду, 28 августа, говорится на официальном сайте Элладской православной церкви.

Так, на сайте опубликован релиз с результатами заседания Священного Синода, состоявшегося 26-28 августа этого года.

Согласно рекомендациям Синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии; предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины.

Отмечается, что Синод собрался под председательством Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Греции Иеронимоса.

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