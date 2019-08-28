 ЦИК завершила регистрацию народных депутатов, всего 424 парламентария

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ЦИК.

В общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 29 народных депутатов.

Среди них 11 человек из партии "Слуга народа", два из "Голоса" и по одному из "Батькивщины" и "Европейской солидарности".

Также ЦИК зарегистрировала 14 мажоритарщиков.

"Таким образом, по состоянию на 28 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутата Украины: 225 - избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 199 - избранных в одномандатных избирательных округах", - сказано в сообщении.

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